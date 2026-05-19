​​​​​​دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ويجو (Wego)، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، عن شراكتها مع Triple-A، وهي مؤسسة عالمية متخصصة في المدفوعات، لإطلاق خيار الدفع باستخدام العملات المستقرة لحجوزات السفر، في خطوة توسّع من نطاق خيارات الدفع المتاحة للمسافرين عند حجز الرحلات الجوية والخدمات السياحية المختلفة.

مع إطلاق هذه الميزة، أصبح بإمكان المسافرين استخدام العملات المستقرة المدعومة عند إتمام حجوزاتهم، فيما تواصل ويجو معالجة المدفوعات بالعملات المحلية. ويعكس ذلك توجهاً متنامياً نحو حلول دفع أكثر مرونة، خصوصاً عند السفر بين دول مختلفة، حيث يبحث المستخدمون عن تجربة أكثر سلاسة و ملائمة لاحتياجاتهم.

قال مامون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في ويجو"السفر بطبيعته عالمي، لكن تجربة الدفع لا تعكس ذلك دائماً.من خلال إتاحة الدفع باستخدام العملات المستقرة عبر شراكتنا مع Triple-A، نوفّر للمسافرين مرونة أكبر في اختيار طريقة الدفع مقابل الرحلات والخدمات السياحية، خاصة عند السفر بين دول مختلفة حيث قد تكون وسائل الدفع التقليدية أقل كفاءة أو سهولة في الوصول."

تتجه العملات المستقرة بشكل متزايد لتكون جزءاً من استخدامات الدفع اليومية، خاصة في الأسواق التي تواجه فيها المعاملات الدولية تحديات أو قيوداً. ومع طبيعة السفر التي تمتد عبر أكثر من دولة، يبرز هذا القطاع كأحد المجالات العملية التي يمكن أن تستفيد من هذه الأنواع من حلول الدفع.

وأضاف ألكسندر مورين، مدير المدفوعات والمخاطر والتكنولوجيا المالية في ويجو: "مع تغيّر توقعات المسافرين، لم يعد كافياً أن تكون المدفوعات تقليدية، بل يجب أن تكون أكثر سلاسة وقابلة للتكيف مع أنماط الاستخدام المختلفة. من خلال إتاحة الدفع بالعملات الرقمية عبر Triple-A، نتمكن من تقديم مرونة أكبر دون التأثير على بساطة وموثوقية التجربة التي يتوقعها المستخدمون من ويجو. كما تساهم هذه الشراكة في تحسين كفاءة عمليات الدفع في الأسواق التي قد تواجه فيها المعاملات الدولية تحديات."

ومن خلال هذه الشراكة مع Triple-A، تستفيد ويجو من خبرة مؤسسة متخصصة في تسهيل المدفوعات ضمن قطاع السفر، مع الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال (AML) ومتطلبات اعرف عميلك (KYC). وتخدم Triple-A حالياً أكثر من 1,000 شركة حول العالم، مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 700 مليون مستخدم للعملات الرقمية.

وقال إريك باربييه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Triple-A: "تتجه العملات المستقرة لتصبح خياراً عملياً بشكل متزايد لعمليات الدفع على مستوى العالم، خاصة في قطاعات مثل السفر حيث تكثر المعاملات بين دول مختلفة. ومن خلال شراكتنا مع ويجو، نعمل على جعل هذه التجربة أكثر سلاسة، بما يتيح للمسافرين استخدام أصولهم الرقمية في حجوزاتهم، مع الحفاظ على تسوية المدفوعات بالعملات المحلية لدى ويجو."

من المتوقع أن يسهم خيار الدفع بالعملات المستقرة في تحسين معدلات إتمام الحجوزات في بعض الأسواق، من خلال توفير بديل لمدفوعات البطاقات. كما يعزّز هذا الخيار الكفاءة التشغيلية، حيث تتولى Triple-A إدارة عمليات الدفع والامتثال والتحويل، فيما تحافظ ويجو على هيكل التسوية المعتمد لديها.

نبذة عن ويجو

تعد ويجو التطبيق الأول للسفر وأكبر سوق إلكتروني للسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال الجمع بين سوق سفر متكامل وخيارات الحجز المباشر عبر المنصة، تتيح ويجو للمسافرين البحث بسهولة ومقارنة وحجز الرحلات الجوية والفنادق عبر مئات شركات الطيران والفنادق ووكلاء السفر عبر الإنترنت. وإلى جانب منصتها المخصصة للمستهلكين، تقدم ويجو حلولاً متكاملة تشمل "ويجو برو" لرحلات الأعمال و"ويجو بيدز" وهي منصة متخصصة في تقديم حلول الإقامة لشركاء قطاع السفر في المنطقة. وتحظى ويجو بدعم نخبة من المستثمرين، من بينهم Tiger Global و Ares Management و Square Peg Capital وMBC Group وArqaam Capital، وتتخذ من سنغافورة ودبي مقرين رئيسيين لها، مع حضور في بنغالور ومومباي.

نبذة عن Triple-A

Triple-A هي مؤسسة مدفوعات عالمية مرخّصة في الولايات المتحدة وأوروبا وسنغافورة، ومتخصصة في تقديم حلول الدفع القائمة على العملات المستقرة للشركات حول العالم.

تحظى الشركة بثقة أكثر من 1,000 مؤسسة عالمياً، وتُمكّن شركات مثل Razer وFarfetch وAlternative Airlines وGrab من الوصول إلى أكثر من 700 مليون مستخدم للعملات الرقمية، إلى جانب دعم نمو الإيرادات وتحسين التكاليف من خلال حلول الدفع بالعملات المستقرة، مع إدارة عمليات التحويل والحفظ والامتثال.

تعمل الشركة على تطوير منظومة مدفوعات عالمية أكثر كفاءة وشمولاً، من خلال الربط بين العملات المحلية والرقمية.

وبفضل حضورها العالمي في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وغيرها، فإن Triple-A مسجلة لدى Financial Crimes Enforcement Network في الولايات المتحدة، ومرخّصة من Monetary Authority of Singapore، وكذلك من هيئة Autorité de contrôle prudentiel et de résolution في فرنسا.

