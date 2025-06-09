دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت شركة "تاون إكس"(TownX)، إحدى أسرع شركات التطوير العقاري نمواً في دبي والتي تمتلك محفظة مشاريع بقيمة 4 مليارات درهم، اتفاقية حصرية مع شركة "نايت فرانك"(Knight Frank) العالمية للاستشارات العقارية، وذلك لتأجير ما يزيد عن 20,000 قدم مربع من المساحات التجارية في "لوما بارك فيوز" الواقعة في "قرية جميرا الدائرية" (JVC) بدبي.

ستتولى "نايت فرانك" دور الشريك الحصري لتأجير كافة المساحات التجارية في هذا المشروع.

يتميز مشروع "لوما بارك فيوز" (Luma Park Views) بمساحات تجارية عصرية تم تصميمها لتلبية احتياجات السوق الحالية، حيث تضم مواقف مخصصة للسيارات ومحطات شحن للسيارات الكهربائية، مما يعكس التزام المشروع بتوفير الراحة والاستدامة.

وفي تعليقه على الاتفاقية، صرّح حيدر عبد الجّبار، المدير التنفيذي لشركة "تاون إكس" قائلاً: "تعد شراكتنا مع "نايت فرانك" لتأجير المساحات التجارية حصرياً في "لوما بارك فيوز" خطوة استراتيجية هامة نحو تحقيق رؤيتنا في تطوير مشاريع متكاملة تهدف إلى خدمة المجتمع. إن التزامنا بالجودة والاستدامة وتجربة المستخدم لا يقتصر على عروضنا التجارية فحسب، بل يمتد ليشمل محفظتنا الواسعة من المشاريع، بما في ذلك استحواذنا الأخير على إححدى أكبر الأراضي في أرجان، مما سيسهم بشكل كبير في تعزيز تنوع سوق دبي العقاري."

ومن المقرر أن توفر "تاون إكس" أيضاً مساحة تجارية تتجاوز 30,000 قدم مربع في "هيلز بارك 11" (11 Hills Park) الذي يقع في قلب "مجمع دبي للعلوم" (Dubai Science Park). يتضمن المشروع اثنين من أحواض السباحة المعلقة، وصالات رياضية مجهزة بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى 558 وحدة سكنية، ومن المتوقع إتمام المشروع في الربع الأول من عام 2027.

تصدرت "تاون إكس" عناوين الصحف مؤخراً من خلال استحواذها على إحدى أكبر قطع الأراضي في أرجان، والتي بلغت قيمتها 110 مليون درهم، إذ تغطي مساحة قابلة للبيع تصل إلى 400,000 قدم مربع. تُظهر هذه الخطوة التزام "تاون إكس" بخطّطها الطموحة للتوسع والنمو، كما تؤكد رغبتها في تطوير مجتمعات سكنية فاخرة تمتد إلى مناطق جديدة خارج المواقع التقليدية الراقية في دبي.

وقال دانيال روسو، كبير المدراء في قسم تجارة التجزئة بـ "نايت فرانك": " تعكس شراكتنا الحصرية مع "تاون إكس" التزام "نايت فرانك" بتقديم حلول تأجير تجزئة متميزة في المجتمعات سريعة النمو بدبي. ويوفر "لوما بارك فيوز" موقعاً استراتيجياً ومرافق حديثة تلبي احتياجات قطاع التجزئة المتطور، ونحن متحمسون لاستقطاب مستأجرين مميزين إلى هذه الوجهة الجديدة."

منذ تأسيسها في عام 2017، قامت"تاون إكس" بتسليم أكثر من 967 وحدة حتى الآن. تقوم الشركة حالياً بتطوير 2,125 وحدة سكنية، وقد أنجزت 1,036,000 قدم مربع من المساحات المعيشية المتميزة.

يشمل سجل المطور مشاريع منجزة تحظى بطلب متزايد في السوق مثل "إيزي18" ((Easy18 و"إيزي19" ((Easy19 و"لوما21" (Luma21) و"لوما22" (Luma22) في قرية جميرا الدائرية، فضلاً عن المشاريع قيد الإنشاء مثل "11 هيلز بارك"(11 Hills Park) في مجمع دبي للعلوم و "لوما بارك فيوز" (Luma Park Views) في قرية جميرا الدائرية.

نبذة عن "تاون إكس"

تأسست شركة "تاون إكس" (TownX) عام 2017، وهي شركة تطوير عقاري مقرها دبي وتبلغ قيمة محفظة مشاريعها 4 مليارات درهم إماراتي. بقيادة فريق مؤلف من 350 موظفاً، سلمت الشركة أكثر من 967 وحدة حتى الآن. تقوم "تاون إكس" حالياً بتطوير 2,125 وحدة سكنية، وقد أنجزت 1,036,000 قدم مربع من المساحات المعيشية المتميزة. من خلال تركيزها على المجتمعات العائلية، تقوم الشركة بتصميم مساحات تلبي احتياجات جميع الأجيال. وتعطي الشركة الأولوية للجودة الفائقة من خلال دمج التشطيبات الراقية والتصميمات الموفرة للطاقة والديكورات الداخلية الفسيحة. وتلتزم "تاون إكس" بتقديم تجربة استثنائية للسكان، مما يضمن تعزيز الحياة اليومية عبر كافة مشاريعها. يشمل سجل المطور مشاريع منجزة تحظى بطلب متزايد في السوق مثل"إيزي18" ((Easy18 و"إيزي19" ((Easy19 و"لوما21" (Luma21) و"لوما22" (Luma22) في قرية جميرا الدائرية، فضلاً عن المشاريع قيد الإنشاء مثل "11 هيلز بارك"(11 Hills Park) في مجمع دبي للعلوم و "لوما بارك فيوز" (Luma Park Views) في قرية جميرا الدائرية.

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