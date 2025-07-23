دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "تاون إكس" (TownX)، إحدى أسرع شركات التطوير العقاري نمواً في دبي والتي تمتلك محفظة مشاريع بقيمة 4 مليارات درهم، عن إطلاق مشروعها السكني الجديد "آشلي هيلز" (Ashley Hills). يقع المشروع على إحدى أكبر الأراضي في منطقة أرجان ويغطي مساحة تتجاوز 400,000 قدم مربع قابلة للبيع. ومن المتوقع أن يشكل المشروع إضافة مميزة تعزز مكانة سوق العقارات في دبي.

يشمل المشروع 616 وحدة سكنية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العائلات والمستثمرين الذين يبحثون عن أسلوب حياة فاخر ومساحات معيشية استثنائية. ويقدم "آشلي هيلز" مجموعة متنوعة من الشقق التي تتميز بتصاميم داخلية فسيحة وتجهيزات حديثة، مما يجعله خياراً مغرياً ووجهة مثالية لمجموعة واسعة من المستثمرين.

تقع أرجان في إحدى أسرع المناطق نمواً وتطوراً في دبي، حيث توفر رابطاً قوياً ومباشراً مع الطرق الرئيسية مثل شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الخيل. كما توفر المنطقة بنية تحتية متطورة تشمل المدارس ومراكز التسوق والحدائق والمرافق الترفيهية، مما يجعلها وجهة مثالية للمقيمين الذين يتطلعون إلى تجربة حياة مريحة وفاخرة.

وتعليقاً على الإطلاق، قال حيدر عبد الجبار، المدير التنفيذي لشركة "تاون إكس": "إن إطلاق مشروع "آشلي هيلز" يعكس التزامنا الراسخ بتطوير مجمعات سكنية استثنائية في الأحياء الواعدة مثل أرجان. ومن خلال موقعه الاستراتيجي وتركيزه على التصميم العصري وممارسات البناء المستدامة، سيقدم هذا المشروع فرصة استثمارية فريدة، فضلاً عن تلبية الطلب المتزايد على الخيارات السكنية في هذه المنطقة."

سيتمكن المشترون من الاستفادة من خطط سداد مرنة تشمل خطة دفع 40/60، حيث يتم دفع 40% خلال فترة البناء و60% عند التسليم، أو خطة دفع 70/30 حيث يتم دفع 70% خلال فترة البناء و30% عند التسليم.

منذ تأسيسها في عام 2017، ركزت "تاون إكس" على تسليم المشاريع قبل مواعيدها مع الاهتمام بأدق التفاصيل. وقد قامت بتسليم أكثر من 1,774 وحدة سكنية ، بينما تعمل حالياً على تطوير 2,125 وحدة. ويعد مشروع "آشلي هيلز" علامة فارقة جديدة في مسيرة "تاون إكس"، حيث تساهم الشركة في بناء مجتمعات سكنية تلبّي احتياجات الأسر المعاصرة.

ومن أبرز المشاريع المنجزة التي قدمتها شركة "تاون إكس" والتي تحظى بإقبال متزايد في السوق هي مشروع "إيزي18" (Easy18) و"إيزي19" (Easy19) و"لوما21" (Luma21) و"لوما22" (Luma22) في قرية جميرا الدائرية، فضلاً عن المشاريع قيد الإنشاء مثل "11 هيلز بارك"(11 Hills Park) في مجمع دبي للعلوم و "لوما بارك فيوز" (Luma Park Views) في قرية جميرا الدائرية.

نبذة عن "تاون إكس"

تأسست شركة "تاون إكس" (TownX) عام 2017، وهي شركة تطوير عقاري مقرها دبي وتبلغ قيمة محفظة مشاريعها 4 مليارات درهم إماراتي. بقيادة فريق مؤلف من 350 موظفاً، سلمت الشركة أكثر من 1,774 وحدة حتى الآن. تقوم "تاون إكس" حالياً بتطوير 2,125 وحدة سكنية، وقد أنجزت 1,036,000 قدم مربع من المساحات المعيشية المتميزة. من خلال تركيزها على المجتمعات العائلية، تقوم الشركة بتصميم مساحات تلبي احتياجات جميع الأجيال. وتعطي الشركة الأولوية للجودة الفائقة من خلال دمج التشطيبات الراقية والتصميمات الموفرة للطاقة والديكورات الداخلية الفسيحة. وتلتزم "تاون إكس" بتقديم تجربة استثنائية للسكان، مما يضمن تعزيز الحياة اليومية عبر كافة مشاريعها. يشمل سجل المطور مشاريع منجزة تحظى بطلب متزايد في السوق مثل"إيزي18" ((Easy18 و"إيزي19" ((Easy19 و"لوما21" (Luma21) و"لوما22" (Luma22) في قرية جميرا الدائرية، فضلاً عن المشاريع قيد الإنشاء مثل "11 هيلز بارك"(11 Hills Park) في مجمع دبي للعلوم و "لوما بارك فيوز" (Luma Park Views) في قرية جميرا الدائرية.

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