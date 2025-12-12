دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "تاون إكس" (TownX)، إحدى أسرع شركات التطوير العقاري نمواً في دبي والتي تمتلك محفظة مشاريع بقيمة 4 مليارات درهم، عن تحقيق إنجاز بارز في مشروع "آشلي هيلز" (Ashley Hills) الذي تبلغ قيمته 662 مليون درهم. تمكنت الشركة من إنجاز 40٪ من أعمال البناء في غضون أربعة أشهر فقط من إطلاق المشروع، مما يبرز كفاءتها العالية وحرصها المستمر على تقديم مجتمعات سكنية فاخرة.

يعد "آشلي هيلز" من أبرز المشاريع العقارية في قلب منطقة أرجان، حيث يضم 616 وحدة سكنية ضمن 400,000 قدم مربع من المساحات القابلة للبيع. وتم تصميم المشروع ليوفر مجموعة استثنائية من الشقق الواسعة التي تلبي احتياجات العائلات والمستثمرين الباحثين عن مساحات معيشية عصرية في واحدة من أسرع المناطق نمواً في دبي.

يشهد المشروع تقدماً ملحوظاً في العديد من الجوانب الرئيسية. فقد تم تنفيذ أعمال تجهيز الموقع والأعمال التمهيدية ووضع الركائز والأساسات، مع تحقيق تقدم كبير في الهيكل العلوي والأعمال الداخلية. كما تسير أعمال الغلاف الخارجي وخدمات المبنى وفقاً للموعد المحدد، بينما تتقدم أعمال التشطيبات الداخلية بوتيرة متسارعة. ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الخارجية والبنية التحتية في الأشهر المقبلة.

في أغسطس 2025، عينت "تاون إكس" شركة "أوشن ستون" (Ocean Stone) كمقاول رئيسي للمشروع. وتعد شركة "أوشن ستون"، التي تحظى بخبرة واسعة في تنفيذ المشاريع السكنية الضخمة، عنصراً أساسياً في دفع المشروع قدماً وضمان سيره وفقاً للموعد المحدد.

وقال حيدر عبد الجبار، المدير التنفيذي لشركة "تاون إكس": "نعتز بالتقدم الاستثنائي الذي أحرزناه في غضون أربعة أشهر فقط من بدء أعمال البناء. يعد إنجاز 40٪ من أعمال البناء بمثابة شهادة حية على الجهود التي بذلها فريقنا والمقاولين، الذين كان تعاونهم أساسيا في تحقيق هذا الإنجاز. نتطلع لما يحمله المستقبل لهذا المشروع، ونؤكد التزامنا المستمر بتسليم مشروع "آشلي هيلز" وفقاً للموعد المحدد مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة التي تشتهر بها "تاون إكس"".

يعكس التقدم السريع التزام "تاون إكس" بتلبية الطلب المتزايد على الخيارات السكنية الفاخرة في دبي. ويتمتع مشروع "آشلي هيلز" بموقع استراتيجي في أرجان، حيث يوفر رابطاً مثالياً بالطرق الرئيسية مثل طريق الشيخ محمد بن زايد وطريق الخيل، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى المدارس ومراكز التسوق والحدائق والمرافق الترفيهية، مما يجعله وجهة سكنية مثالية.

منذ تأسيسها عام 2017، حرصت "تاون إكس" على تسليم مشاريعها قبل الموعد المحدد مع الاهتمام بأدق التفاصيل. وقامت الشركة بتسليم أكثر من 1,567 وحدة سكنية، وتعمل حالياً على تطوير 1,174 وحدة، مما يساهم في ترسيخ مكانتها في سوق العقارات بدبي. يعد مشروع "آشلي هيلز" إنجازاً جديداً ضمن جهود "تاون إكس" لإنشاء مجتمعات سكنية تلبي احتياجات العائلات المعاصرة وتقدم قيمة مستدامة.

وتشمل المشاريع الرئيسية التي قدمتها "تاون إكس" والتي تحظى بإقبال متزايد في السوق مشروع "إيزي18" (Easy18) و"إيزي19" (Easy19) و"لوما21" (Luma21) و"لوما22" (Luma22) في قرية جميرا الدائرية، فضلاً عن المشاريع قيد الإنشاء مثل "11 هيلز بارك" (11 Hills Park) في مجمع دبي للعلوم و "آشلي هيلز" في أرجان.

نبذة عن "تاون إكس"

