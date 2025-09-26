أعلنت TOD، المنصة الرائدة في مجال البث الرياضي والترفيهي التابعة لمجموعة beIN الإعلامية، عن تجديد شراكتها متعددة الجوانب مع أكاديمية إيفولوشن سبورتس في قطر مما يؤكد التزامهم المشترك بدعم النمو الرياضي وأثره الإيجابي داخل المجتمع القطري. تم توقيع اتفاقية التجديد بين بيتر ميركيتش، المدير العام لـ TOD في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتومي ويستمورلاند، مؤسس أكاديمية إيفولوشن سبورتس.

منذ انطلاق هذه الشراكة، أصبحت TOD جزءاً أساسياً من منظومة إيفو، حيث ساعدت في زيادة انتشار العلامة، وإطلاق برامج مجتمعية جديدة عززت العلاقة مع الرياضيين وأسرهم. ومن خلال هذا التعاون، تمكنت الأكاديمية من توسيع مبادراتها الرياضية بإطلاق دوري "سوبر ساترداي" للرغبي باللمس، ودوريات كرة الشبكة للكبار، وبرامج الكرة الطائرة للأطفال. وهي أنشطة لم تكن ضمن نطاق التعاون الأولي، لكنها أصبحت اليوم ركائز أساسية في مسيرة إيفو المتنامية. كما تخطط الأكاديمية في المرحلة المقبلة إلى توسيع الفئات العمرية في الرياضات الحالية، مثلما حدث مع كرة السلة للبنات التي شهدت نمواً ملحوظاً مؤخراً، وذلك لفتح المزيد من الفرص أمام المواهب الناشئة.

وقال بيتر ميركيتش، المدير العام لـ TOD في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "أكاديمية إيفو مثال رائع للرياضة المجتمعية في قطر، ونحن فخورون بأن TOD أصبحت جزءاً من رحلتها اليومية، من الملاعب إلى بيوت اللاعبين وعائلاتهم. تجديد هذه الشراكة لا يقتصر على وضع الشعار على القمصان، بل يعني تعزيز المشاركة، وتقديم برامج جديدة، وبناء جيل يرتبط بالرياضة داخل وخارج الملعب. معاً، نحوّل الشغف بالرياضة إلى انتماء يدوم مدى الحياة".

وعلق تومي ويستمورلاند، مؤسس أكاديمية إيفولوشن سبورتس: "TOD ليست مجرد شريك، بل أصبحت جزءاً من عائلتنا. بدعمهم استطعنا إدخال رياضات جديدة، وتقديم فرص منافسة أكبر محلياً ودولياً، وتجهيز لاعبينا بأطقم نفتخر بها جميعاً. هذه الشراكة ساعدتنا بشكل كبير في التوسع، ونحن متحمسون للاستمرار عبر إضافة فئات عمرية جديدة ومسارات أكثر، ليحصل الشباب على فرص أكبر لتجربة الرياضة على أعلى المستويات".

وتلعب أكاديمية إيفولوشن سبورتس دوراً مهماً في الرياضة المجتمعية في قطر من خلال مبادرات متنوعة. ففي عام 2024، لعبت فرق الأكاديمية مباريات قوية أمام أندية عالمية مثل مانشستر سيتي، يوفنتوس، وباريس سان جيرمان، وشاركت في بطولة "مينا كاب". كما تألق فريق السباحة في بطولات كبرى في عُمان والإمارات محققاً ميداليات عديدة، فيما شاركت فرق كرة الشبكة في بطولات محلية لجميع الفئات. ومع تجديد هذه الشراكة، ستواصل TOD و إيفولوشن سبورتس العمل معاً لزيادة المشاركة في الرياضات، وتعزيز ارتباط الشباب بها، وإلهام الجيل القادم من الرياضيين والمشجعين في قطر.

عن TOD

تقدم منصة TOD من مجموعة beIN الإعلامية محتوى رياضي وترفيهي مميز للمشاهدين من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تقدم المنصة أكثر من 60,000 ساعة من المحتوى الترفيهي العربي والتركي والعالمي ومحتوى ترفيهي للأطفال بما في ذلك عناوين منمن أهم الاستديوهات العالمية .هي أيضًا منصة البث الرياضي الرائدة في المنطقة، مع حقوق حصرية للبث المباشر للمباريات من مختلف الأحداث الرياضية، بما في ذلك UEFA Champions League و Premier League و La Liga و Ligue 1 و Turkish Super Lig و Europa League و بطولة ONE وكأس ديفيس وجولة ATP وجميع البطولات الأربع الكبرى من بين أبرز البطولات. تعرف على المزيد حول تلفزيون TOD: www.TOD.TV

عن أكاديمية إيفولوشن سبورتس

أكاديمية إيفولوشن سبورتس هي الأكاديمية الرائدة متعددة الرياضات في قطر، حيث يقدم تدريباً وتطويراً بمستويات عالمية في مختلف الرياضات، بما في ذلك كرة القدم، السباحة، كرة الشبكة، وكرة السلة. تأسست أكاديمية إيفولوشن سبورتس في عام 2007، وتهدف إلى إنشاء مجتمع نابض بالحياة للرياضيين من جميع الأعمار والقدرات. تكرس الأكاديمية جهودها لتعزيز التميز الرياضي في البلاد من خلال طاقم التدريب الذي يتمتع بخبرات عالية والمرافق الحديثة. تدعم البرامج المصممة الرياضيين في تحقيق إمكاناتهم الكاملة في بيئة مرحبة تعزز الشمولية. تتوفر برامج متخصصة لكل من الفتيان والفتيات، مع التركيز القوي على تنمية القاعدة الشعبية وتطوير البرامج المخصصة للفتيات فقط. أكاديمية إيفولوشن سبورتس أكثر من مجرد أكاديمية، بل هو مجتمع يلتقي فيه الشغف بالأداء، وقائم على القيم الجوهرية للعمل الجماعي، التميز، والاحترام.

-انتهى-

#بياناتشركات