دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، على بيان TM Forum، للشبكات ذاتية التشغيل،(Autonomous Networks – AN) ، في 2025 وهي خطوة تعكس التزامها المتواصل بالابتكار على مستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ مكانتها المرموقة ضمن نخبة الشركات العالمية التي تقود مستقبل الشبكات الذكية والمؤتمتة.

ويمثّل توقيع البيان خطوة محورية مهمة ضمن استراتيجية "دو" للارتقاء بابتكار الشبكات، حيث ينسجم هذا الالتزام مع المعايير والأطر التشغيلية التي تضمن أفضل الممارسات المتقدمة التي يطوّرها TM Forum لرسم ملامح مستقبل الشبكات ذاتية التشغيل. ومن خلال هذه المبادرة، تستفيد "دو"، من إطار شامل لتطوير الشبكات ذاتية التشغيل، مدعوم بمنصات تعاون على مستوى قطاع الاتصالات تسهم في تسريع تطوير حلول شبكية ذكية ومؤتمتة، بما يتيح لها الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب الإسهام في صياغة المعايير التي ستحدد مستقبل قطاع الاتصالات.

ويُعد بيان TM Forum للشبكات ذاتية التشغيل (Autonomous Networks – AN) هو مبادرة عالمية أطلقها TM Forum، وتجمع شركات الاتصالات والتكنولوجيا وهدفها قيادة التحول في قطاع الاتصالات من شبكات تُدار يدوياً إلى شبكات ذكية تعمل ذاتياً بالاعتماد على الأتمتة والذكاء الاصطناعي. حيث إن الشبكات ذاتية التشغيل، هي تلك الشبكات القادرة على مراقبة نفسها، واتخاذ قرارات تلقائية، وإصلاح الأعطال تلقائيا، وتحسين الأداء باستمرار بدون تدخل بشري مباشر. كما أن بيانTM Forum ، هو التزام استراتيجي من شركات الاتصالات الموقّعة عليه بأن تتبنى خارطة طريق واضحة لتطوير الشبكات ذاتية التشغيل، وتطبق معايير وأطر موحّدة عالمياً، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، الأتمتة، وتحليل البيانات، بالإضافة إلى المشاركة في تطوير معايير مستقبل الاتصالات. ويرسخ توقيع "دو" على البيان مكانتها ضمن الشركات العالمية الرائدة في شبكات المستقبل، من خلال دعم خدمات شبكة الجيل الخامس والجيل الخامس المتقدمة، وإنترنت الأشياء، والمدن الذكية، والخدمات الرقمية الحرجة، كما ينعكس مباشرة على استقرار الشبكة، سرعة تقديم الخدمات، وتحسين تجربة العميل، خفض الأعطال والتكاليف التشغيلية.

وبهذه المناسبة، قال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في "دو"، يمثل توقيع بيان TM Forum للشبكات ذاتية التشغيل تأكيدًا على التزامنا بقيادة مستقبل قطاع الاتصالات من خلال تقنيات الشبكات ذاتية التشغيل. ولا تقتصر هذه الشراكة على تعزيز مكانتنا الريادية في القطاع، بل تضمن أيضاً لعملائنا الاستفادة من أكثر خدمات الشبكات تطوراً واعتمادية وذكاءً المتاحة في السوق اليوم."

وتدعم الشراكة مع TM Forum بشكل مباشر أهداف "دو"، في تقديم تجارب رقمية متفوقة للعملاء، من خلال تعزيز موثوقية الشبكة، وتسريع تقديم الخدمات، وتوسيع قدرات الأتمتة. ومع تزايد أهمية الشبكات ذاتية التشغيل في تلبية المتطلبات المتغيرة للعملاء، فإن هذه الخطوة تضمن بقاء "دو"، في طليعة التطور التكنولوجي، مع مواصلة التزامها بالابتكار والتميّز. كما يعزّز هذا الإعلان محفظة "دو" بقدرات أكثر ذكاءً وأتمتة وجاهزية للمستقبل، ويسلّط الضوء على التقدم الذي تحرزه الشركة في مجال أتمتة الشبكات، ودورها في دفع ابتكارات شبكات الجيل المقبل. ومن خلال توسيع نطاق التعاون مع جهات عالمية معنية بوضع المعايير، مثل TM Forum، تواصل "دو"، الإسهام في تشكيل مشهد الاتصالات، وبناء الثقة، وترسيخ رؤيتها المستقبلية الطموحة. وتعزز هذه المبادرة الاستراتيجية جهود "دو" لمواصلة تقديم خدمات أكثر ذكاءً وجودة واعتمادية لعملائها وشركائها، بما يرسخ مكانتها الرائدة في تطوير الشبكات ذاتية التشغيل، ويدعم انسجامها مع مبادرات الابتكار العالمية التي تعود بالنفع على مختلف الجهات المعنية في قطاع الاتصالات وخارجه.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات عن "دو": www.du.ae

-انتهى-

#بياناتشركات