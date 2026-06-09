حصدت شركة دبي للتأمين المركز العاشر عالمياً والمركز الثاني على مستوى العالم العربي ضمن النسخة الأولى من تصنيف TIME لقادة النمو العالمي 2026. وقد نُشر التصنيف من قبل مجلة TIME بالشراكة مع Statista، المنصة العالمية الرائدة في البيانات وذكاء الأعمال، حيث يسلّط الضوء على أكثر الشركات العامة ديناميكية وقدرة على النمو والاستدامة على مستوى العالم.

ويستند التصنيف إلى تقييم أكثر من 1000 شركة مدرجة في الأسواق المالية حول العالم وفق ثلاثة معايير رئيسية متساوية الوزن، تشمل: استدامة نمو الإيرادات، والاستقرار المالي، وأداء الأسهم في الأسواق المالية على مدى خمس سنوات. ويؤكد حصول دبي للتأمين على مكانة ضمن أفضل عشر شركات عالمياً قوة أسسها المالية، ومرونة نموذج أعمالها، وقدرتها على تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل في بيئة اقتصادية تنافسية ومتغيرة.

وقد تعاونت مجلة TIME، إحدى أكثر المؤسسات الإعلامية موثوقية على مستوى العالم، مع Statista لإجراء تقييم مستقل وشامل وفق منهجية دقيقة تعتمد على مؤشرات مالية معترف بها دولياً، من بينها مؤشر Piotroski F-Score لقياس الصحة المالية ومؤشر Altman Z-Score لتقييم الجدارة الائتمانية، إلى جانب معايير صارمة لقياس نمو الإيرادات والعوائد المحققة للمساهمين.

وبهذه المناسبة، قال عبد اللطيف أبو قورة، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين: "إن حصول دبي للتأمين على مكانة ضمن أفضل عشر شركات نمو عالمياً، والمركز الثاني على مستوى العالم العربي، يمثل إنجازاً نفخر به جميعاً. ويعكس هذا التقدير الجهود الجماعية لفريق العمل والتزامنا المستمر بالتميز التشغيلي وتقديم قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمينا. وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التأمين مدفوعة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي، نواصل الاستثمار في الابتكار وتطوير الحلول المستقبلية التي تسهم في دعم رؤية دولة الإمارات نحو نمو اقتصادي مستدام."

ويعكس هذا الإنجاز كذلك قوة البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تواصل ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار والنمو التجاري. وخلال السنوات الماضية، نجحت دبي للتأمين في توسيع نطاق خدماتها التأمينية الرقمية وتطوير أطر متقدمة لإدارة المخاطر الناشئة، مما مكّنها من مواكبة التحولات السوقية والحفاظ على مسار نمو قوي ومستدام.

نبذة عن دبي للتأمين

تُعد دبي للتأمين واحدة من أبرز شركات التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تقدّم مجموعة شاملة من الحلول التأمينية للأفراد والشركات. ومع تركيزها المستمر على الابتكار والحوكمة وثقة العملاء، تواصل الشركة أداء دور محوري في رسم مستقبل قطاع التأمين في دولة الإمارات.

لمزيد من المعلومات حول دبي للتأمين، يُرجى زيارة:

للاستفسارات الإعلامية – PAZ Marketing Management UAE

كريستي تيمبلا – مديرة العلاقات العامة | kristie@pazmarketing.com

جاكي هيسيتا – عمليات العلاقات العامة | jacky@pazmarketing.com

-انتهى-

#بياناتشركات