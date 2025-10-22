​​​​موقع استراتيجي في قلب التجمع السادس وخطط سداد مرنة تصل إلى 10 سنوات

“Walkable Community” مفهوم نادر للحياة المتصلة بالخدمات في خطوات معدودة

القاهرة، مصر:أعلنت الشركة السعودية المصرية للتعمير عن إطلاق أحدث مشروعاتها العقارية "Tierra"، الذي يمثل نقلة نوعية في مفهوم المشروعات السكنية المتكاملة بالقاهرة الجديدة. يجمع المشروع بين السكن الراقي والأنشطة التجارية والإدارية في بيئة واحدة متوازنة تمزج بين الطبيعة والتطور المعماري الحديث، ما يعكس ريادة الشركة في تطوير مجتمعات عمرانية حديثة تقوم على التصميم المبتكر والهوية المميزة التي تتماشى مع منهج الشركة على مدار خمسين عاماً من تطوير أكثر من ٦٠ مشروع في جميع انحاء جمهورية مصر العربية.

يقع مشروع Tierra على مساحة 104 أفدنة في قلب التجمع السادس بالقاهرة الجديدة أحد أسرع مناطق النمو العمراني. ويتميز المشروع بموقع استراتيجي استثنائي بالقرب من شارع التسعين، وطريقي العين السخنة والسويس، بالإضافة إلى الطريق الدائري الأوسطي، وعلى بُعد ١٠ دقائق من الجامعة الأمريكية مما يجعله في قلب شبكة المحاور الحيوية للقاهرة الجديدة

من الأرض تبدأ القصة: يستمد المشروع اسمه من الكلمة الإسبانية Tierra التي تعني "الأرض"، وهو جوهر الفكرة التي انطلقت منها الرؤية التصميمية للمشروع. فقد جاء التصميم مستوحى من شكل الأرض نفسه (T-shaped plot)، والذي ألهم المعماريين في توزيع الفراغات والمساحات والمباني، وتنظيم حركة التنقل، وتوزيع المساحات الخضراء، بما يحقق توازنًا فريدًا بين الطبيعة والعمران الحديث.

يضم المشروع مجموعة واسعة من الوحدات التي تلبي مختلف احتياجات العملاء، تشمل:

شقق سكنية تبدأ مساحاتها من 89 م² وتصل إلى 149 م².

فيلات فاخرة )منفصلة – توين – تاون هاوس) بمساحات تتراوح بين 260 و 325 م²

كما تقدم الشركة خطط سداد مرنة تشمل: 5% مقدم وأقساط حتى 8 سنوات أو 10% مقدم وأقساط تصل إلى 10 سنوات، بما يلبي مختلف التوجهات الاستثمارية والمعيشية.

وقال المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير :مشروع Tierra يجسد رؤية الشركة في ابتكار مجتمعات عمرانية متكاملة توازن بين جودة الحياة، والاستدامة، والتصميم العصري. اعتمدنا في تصميم المشروع على فلسفة الحياة المتوازنة التي تربط الإنسان بالطبيعة دون أن يتخلى عن متطلبات الحياة اليومية

Tierra”ليست مجرد مشروع سكني، بل تجربة معيشية متكاملة توفر بيئة ملهمة للحياة اليومية."

وأضاف” :يأتي المشروع استمرارًا لمسيرة نجاحات الشركة في السوق المصري، ويمثل خطوة جديدة في فكر التطوير العمراني الذي تتبناه السعودية المصرية للتعمير، سواء من حيث التصميم أو تكامل الخدمات أو الموقع الاستراتيجي. كما حرصنا على طرح أسعار تنافسية وخطط سداد مرنة لتقديم فرصة استثمارية وسكنية مميزة."

ويتميّز Tierra بتصميمه المعماري البسيط والأنيق الذي يعتمد على الألوان الأرضية الدافئة، ويُعنى بخلق علاقة تواصل حقيقية بين الساكن والمكان. تم تصميم المسارات والممرات لتجعل جميع الخدمات على بُعد خطوات مشي، ليخلق بذلك مجتمعًا قابلًا للحركة والتنقل بسهولة (Walkable Community) — وهو مفهوم نادر في المشروعات السكنية الحديثة. حيث يضم المشروع: منطقة تجارية وإدارية على الشارع الرئيسي، كلوب هاوس رئيسي ونادٍ رياضي متكامل، حدائق مركزية وبحيرات صناعية، مسارات للجري والدراجات، مسجد ومناطق مخصصة للأطفال، خدمات أمن وصيانة على مدار الساعة كل ذلك يجعل من Tierra مجتمعًا متكاملًا يقدّم أسلوب حياة عصري ومتوازن.

ويأتي مشروع Tierra امتدادًا لنجاحات الشركة في مشروعاتها المتميزة مثل Bleu Vert و Arabesque و Central و JAYD والعديد من المشروعات الأخرى، ليجسد الجيل الجديد من مشروعات الشركة التي تجمع بين الفكر المعماري الحديث والهوية العريقة للسعودية المصرية للتعمير.

تتعاون الشركة في تنفيذ المشروع مع نخبة من أكبر المكاتب الاستشارية والمعمارية المحلية، مع التزام كامل بتطبيق أعلى معايير الجودة التي تميز مشروعاتها، على أن يتم الإعلان عن الشركاء التنفيذيين تباعًا خلال الفترة المقبلة.

-انتهى-

#بياناتشركات