يتضمن المشروع مساحات تجارية وإدارية وعيادات طبية بإجمالي مبيعات مستهدفة تبلغ 11 مليارات جنيه.

القاهرة - في خطوة تُعد الأولى من نوعها في السوق العقاري المصري، أعلنت شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري عن إطلاق مشروعها الجديد "The Mornings"، الذي يُقدّم نموذج "امتلك لتؤجر" (Own to Rent) بالتعاون مع شركة BirdNest إحدى الشركات الرائدة في مصر في إدارة وتأجير الوحدات السكنية، كأول مفهوم استثماري من نوعه في مصر، يجمع بين "التملّك والاستثمار ". ويُعد المشروع متعدد الاستخدامات، حيث يدمج بين السكن والعمل والاستثمار في بيئة حضرية على مساحة 14 فدانًا مصممة بعناية لتواكب احتياجات الجيل الجديد من المستثمرين والباحثين عن أسلوب حياة عصري واستثمار ذكي. ويستهدف المشروع تحقيق مبيعات تصل إلى 11 مليار جنيه من خلال أكثر من 630 وحدة تتنوع بين الشقق السكنية بمساحات تبدأ من 60 إلى 150 مترًا مربعًا والوحدات التجارية والإدارية والعيادات. ويمنح هذا التنوع المشروع ميزة تنافسية حقيقية، تجعله من أبرز الوجهات الاستثمارية في السوق العقاري المصري اليوم.

ولضمان تحقيق رؤية الأهلي صبور في تطوير مشاريع مبتكرة تلبي متطلبات السوق وتواكب التغيرات المتسارعة في أنماط الاستثمار العقاري، تم اختيار موقع استثنائي للمشروع في قلب منطقة حيوية بين محور السادات وشارع التسعين الشمالي في حي الياسمين، ما يمنحه وصولًا مباشرًا إلى أهم المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة الكبرى. كما أن الموقع قريب من معالم تعليمية وخدمية مهمة مثل فندق Dusit Thani Lakeview، والجامعة الأمريكية، وعدد من المدارس الدولية، والمستشفيات، ومراكز التسوق، مما يضيف للمشروع قيمة استثمارية ومعيشية عالية.

انطلاقًا من رؤية شركة الأهلي صبور لتقديم تجربة سكنية واستثمارية متكاملة تعيد تعريف المفهوم التقليدي للمشروعات العقارية، أبرمت الشركة شراكة استراتيجية مع BirdNest، تتجاوز نطاق خدمات التأجير أو الإدارة التشغيلية، وتمتد لتشمل أيضًا مرحلة تطوير المشروع ذاته، بهدف ضمان تحقيق أعلى نسبة فائدة لكل من المالك والمستأجر. فبالنسبة لأصحاب الوحدات، تضمن هذه الشراكة تحقيق عوائد استثمارية مرتفعة دون عناء، من خلال تحديد مزيج الوحدات الأكثر طلبًا في السوق العقاري، بما في ذلك تنوع المساحات والتشطيبات التي تلبي احتياجات المستأجرين. وقد تم اختيار هذه التكوينات بناءً على دراسات سوقية دقيقة، لضمان الاستجابة بمرونة لاحتياجات سوق الإيجار، مما يساهم في تعزيز العائد الإيجاري. أما بالنسبة للمستأجرين، فتقدم BirdNest باقة متكاملة من الخدمات التي تتماشى مع متطلباتهم اليومية وتطلعاتهم العصرية. وتشمل خدمات الضيافة مثل الغسيل، الصيانة، والكونسيرج—بما يعكس نمط الشقق المخدّمة ولكن ضمن مجتمع سكني خاص—إلى جانب خدمات التشطيب والتأثيث التي تتماشى مع أنماط الحياة الحديثة وتتناسب مع أحتياجات المستأجرين. كما يضم المشروع مرافق مخصصة للترفيه والاستجمام والعناية بالصحة، بما يضمن توفير بيئة سكنية مريحة ومتكاملة يجد فيها السكان كافة احتياجاتهم تحت سقف واحد.

وتعليقًا على إطلاق المشروع، صرح المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، قائلًا: "تولي الدولة اهتمامًا متزايدًا بتطوير القطاع العقاري وتعزيز الاستثمار المستدام، وفي الأهلي صبور نحرص دائمًا على أن نكون في طليعة هذا التطور، من خلال تقديم مفاهيم جديدة تواكب المتغيرات الاقتصادية وتلبي تطلعات فئات متنوعة من المستثمرين. وقد جاء مشروع The Morningsليجسد هذا التوجه، عبر تقديم أول نموذج 'امتلك لتؤجر'”Own to Rent” في مصر، وهو مفهوم استثماري ذكي ومُستدام صُمم خصيصًا ليتماشى مع الطلب المتزايد على الوحدات الجاهزة للإيجار سواء من المقيمين، أو السياح، أو المصريين المقيمين بالخارج."

وأضاف: "مع ارتفاع عدد السياح الذين زاروا مصر في عام 2024 ليصل إلى 15.7 مليون زائر، إلى جانب تزايد أعداد الأجانب والمغتربين الباحثين عن وحدات سكنية مفروشة وجاهزة في مواقع استراتيجية مثل القاهرة الجديدة، أصبحت الحاجة إلى حلول سكنية مرنة وذكية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. ومن هنا، حرصنا في "The Mornings" على دمج معايير العيش الراقية مع عناصر الاستدامة والذكاء في التصميم، من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة، وتوفير مساحات مخصصة للعمل المشترك، والاسترخاء، والتفاعل المجتمعي، لنقدم منتجًا استثماريًا مستقبليًا بمعايير عالمية."

ويعزز مشروع "The Mornings" مكانته كمفهوم مبتكر في السوق المصري من خلال سلسلة من الشراكات الاستراتيجية التي تضمن أعلى مستويات الجودة والكفاءة في جميع مراحل التنفيذ. فقد تعاونت شركة الأهلي صبور مع شركة Rich House لتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية، بما ينعكس بشكل مباشر على الأداء الفعلي على الأرض ويزيد من القيمة الاستثمارية للوحدات. كما تم التعاون مع شركة Azure، الرائدة في المفاهيم المعمارية والتخطيط العمراني، لتقديم رؤية تصميمية تعكس اسم المشروع "The Mornings"، بما يتناسب مع معاني الإشراق والهدوء التي تضفي أجواء من الراحة والسكينة.

والجدير بالذكر أن مشروع "The Mornings" يقدم تجربة فريدة من نوعها للعيش والاستثمار من خلال مجموعة متكاملة من المرافق المجتمعية المصممة بعناية لتلبية مختلف أنماط الحياة. يبدأ ذلك من بيئة هادئة ومريحة بفضل الطرق الداخلية الخالية من السيارات، والمساحات المخصصة للأنشطة الرياضية والصحية، التي تشمل مسارات للجري وركوب الدراجات، ومناطق مخصصة لليوغا، وصالات رياضية مفتوحة في الهواء الطلق. ولتعزيز تجربة المعيشة اليومية، يتضمن المشروع مناطق مخصصة للمطاعم، ومتاجر "بوتيك" مختارة بعناية لتلائم أسلوب الحياة العصري. كما تم تخصيص مناطق للعب الأطفال ونقاط تجمع مصممة لاستضافة الفعاليات المجتمعية، مما يجعل من "The Mornings" مجتمعًا حيويًا متكاملًا يتيح للمقيمين والمستثمرين الاستفادة من بيئة سكنية متميزة تجمع بين الجودة والابتكار.

نبذة عن شركة الأهلي صبّورللتطوير العقاري

شركة الأهلي صبور هي شركة مصرية رائدة في مجال التطويرالعقاري، تأسست عام 1994 بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأهلي المصري.على مدار ما يقرب من 30 عامًا، تمكنت الشركة من إحداث طفرة في سوق التطوير العقاري من خلال تطوير حلول مبتكرة للمباني والمشروعات العقارية المتنوعة بما يلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء والمجتمعات ومواكبة تطلعات الأجيال القادمة.

تتمتع الشركة بمحفظة أراضي تصل مساحتها الإجمالية إلى 4,000 فدان موزعة على 65 مشروعاً عقاريًا في مواقع متميزة في كافة أنحاء الجمهورية بداية من شرق القاهرة وحتى غربها، وامتدت المشاريع لتصل إلى البحر الأحمر والساحل الشمالي بجانب التواجد في السوق العربي، وتتضمن مشروعات سكنية وتجارية وسياحية وإدارية وأندية رياضية واجتماعية، مما يجعلها وجهة مفضلة للسكن تضم حوالي 40,000 أسرة. كما توسعت الشركة لتغطي مختلف القطاعات المستهدفة في سوق التطوير العقاري المصري وأسست 19 شركة تابعة تقدم باقة متكاملة من المنتجات والخدمات تحت إدارة مجموعة الأهلي صبور تماشيًا مع رؤيتها الاستراتيجية للتطور المستمر.

