المنامة – البحرين: أعلنت The Family Office، شركة إدارة الثروات الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، عن إطلاق منصّة استثماريّة رقميّة جديدة تتيح الاطلاع على فرص استثمار عالميّة حصريّة في الأسواق الخاصّة والحصول على اقتراح مخصّص لتوزيع الأصول وإنشاء محفظة وتصوّر أدائها لأكثر من 10 أعوام. تشكّل المنصّة الجديدة امتداداً طبيعيّاً لمسيرة التحوّل الرقمي التي بدأتها الشركة في 2020 مع تطبيقها للعملاء. تتيح المنصة الجديدة مزايا عديدة للمستثمر تضم التالي:

· إنشاء خطة مالية للاستثمار

· استكمال استبيان لتحديد درجة تقبل المستثمر للمخاطر

· الاطلاع على فرص استثمار عالميّة حصريّة في الأسواق الخاصّة بالتعاون مع كبار مديري الأصول العالميين مثال KKR BlackRock وCarlyle Group وGoldman Sachs وغيرها

· الحصول على اقتراح مخصّص لتوزيع الأصول وإنشاء محفظة وتصوّر أدائها لأكثر من 10 أعوام في خلال 10 دقائق فقط

· بدء العلاقة الاستثمارية عبر تقديم بعض المعلومات الأساسية لملء استمارة معرفة العميل KYC

لطالما عُرف قطاع إدارة الثروات عامّة ببطئه في تبني التقنيات والحلول التكنولوجية الجديدة فيما تبنى عملاؤه حلولاً تكنولوجية ورقمية في جوانب كثيرة من حياتهم اليومية. أصبحت الحاجة ملحّة لنموذج رقمي جديد لإدارة الثروات. كشفت استطلاعات شركة Refinitiv أنّ 64% من جيل الألفيّة و51% من الفئة العمريّة بين 35 و54 عام مستعدون لدفع المزيد للحصول على خدمات ومنتجات استثماريّة مخصّصة.

لذلك تهدف The Family Office بمنصّتها الرقميّة الجديدة إلى خلق نهجٍ مبتكرٍ للاستثمار يتيح التحكم الكامل للمستثمر ببساطة وشفافيّة عبر أدواتٍ تفاعلية تسمح بإنشاء محافظ وتصوّر أدائها في غضون دقائق. فبمجرّد إنشاء حساب، يكتشف المستثمر مجموعةً من الأفكار والتحليلات والفعاليات الاستثمارية. وبالإجابة عن أسئلة حول تفضيلاته وتوقعاته، يصل إلى مجموعة واسعة من فرص استثمار حصريّة في مختلف فئاتٍ الأصول حول العالم، تقتصر عادةً على كبار المستثمرين. يُنشئ المستثمر بعدها محفظةً تجريبية تتوافق مع أسلوبه الاستثماري وقدرته على تحمّل المخاطر ثمّ يبدأ بالاستثمار.

لمحة عن شركة The Family Office:

تخضعThe Family Office في البحرين وThe Family Office International Investment Company في الرياض لرقابة مصرف البحرين المركزي وهيئة السوق المالية لخدمة المئات من العائلات والأفراد والمستثمرين. تساعد الشركة عملائها لتحقيق أهدافهم من خلال استراتيجيات استثمارية مصمّمة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الفريدة.

إخلاء مسؤولية:

The Family Office Co. BSC(c) هي شركة استثمارية من الفئة الأولى تخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي، ومُرخّصة بسجل تجاري رقم 53871 صادر بتاريخ 21/6/2004، وبرأس مال مُصرّح به ومدفوع قدره 10,000,000 دولار أمريكي. ولا تُقدّم The Family Office Co. BSC(c) منتجاتها وخدماتها سوى إلى "مستثمرين معتمدين" على النحو المحدد من قِبل مصرف البحرين المركزي.

The Family Office International Investment Company هي شركة شخص واحد مساهمة مقفلة برأس مال مدفوع 20 مليون ريال – سجل تجاري رقم (7007701696) - مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم (30-182-17)، لتقديم خدمات إدارة الاستثمارات و تشغيل الصناديق، الترتيب والمشورة في الأوراق المالية.