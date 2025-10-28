ضمن الجهود المستمرة لصقل مهارات الكفاءات الوطنية بما يواكب متطلبات سوق العمل وتعزيز تطورهم المهني، مكّنت شركة The Family Office أكثر من 50 موظفًا بحرينيًا من تحقيق تقدم مهني ملموس، وذلك عبر الاستفادة من برامج دعم التوظيف والتطور الوظيفي التي يقدّمها صندوق العمل "تمكين". يأتي هذا التعاون ضمن استراتيجية الشركة لتطوير كفاءات قادرة على مواكبة متطلبات قطاع إدارة الثروات والاستثمار.

ويأتي دعم “تمكين” للكوادر البحرينية العاملة في شركة The Family Office تماشياً مع الأولويات الإستراتيجية لصندوق العمل للعام 2025, والتي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات.

يساهم هذا الدعم في تعزيز قطاع الخدمات المالية والتأمين، هو الذي يعد من أكبر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 17% في الربع الثاني من العام الحالي. كما يأتي الدعم بهدف تطوير مهارات الكوادر البحرينية لمواكبة متطلبات سوق العمل، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الهدف الأسمى لصندوق العمل "تمكين" والمتمثل في جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف في القطاع الخاص.

ويقدم صندوق العمل "تمكين" حزمة من البرامج الهادفة لدعم المؤسسات المتعددة وتعزيز القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة، هذا إلى جانب برامج التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف.

تُعد شركة The Family Office من المؤسسات الاستثمارية الرائدة التي تأسست في مملكة البحرين عام 2004، وتمتلك مكاتب في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، كما في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وتعمل الشركة على إدارة الثروات وتحقيق الأهداف الماليّة لعملائها من خلال استراتيجيات استثمارية مخصّصة ومتنوّعة في الأسواق الخاصّة، بما يلبّي احتياجاتهم وتطلعاتهم طويلة الأمد.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

