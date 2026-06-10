الشرق الأوسط : أعلنت ديلويت الشرق الأوسط إطلاق تاكس أوبريت (Tax Operate) في المنطقة، وهي خدمة جديدة مُصمّمة لمساعدة المؤسسات على إدارة وتطوير عملياتها الضريبية بالاستفادة من نماذج تشغيل قابلة للتوسع وقائمة على التكنولوجيا.

ومع تزايد تعقيد البيئات الضريبية واستمرار ارتفاع التّوقعات التنظيميّة، تواجه المؤسسات ضغوطًا متنامية لتعزيز امتثالها مع الحفاظ على كفاءتها التشغيلية. وتدعم خدمة تاكس أوبريت إدارة متكاملة للعمليات الضريبية، ما يمكّن المؤسسات من تسهيل عملياتها، وتعزيز الحوكمة، والحفاظ على الرقابة التشغيلية من خلال نماذج تنفيذ مستدامة.

وبخلاف الخدمات الاستشارية التقليدية التي تركز على مشاريع التحوّل لمرة واحدة، صُمِّمت تاكس أوبريت لتوفير دعم تشغيلي مستمر. فهي تجمع بين الخبرات المتخصصة والعمليات القائمة على التكنولوجيا لدعم دورة العمل الضريبيّ بأكملها، بما يشمل الامتثال، وإعداد التقارير، وتوحيد الإجراءات، وتعزيز الضوابط التشغيلية.

وتُقدَّم تاكس أوبريت من خلال نماذج مرنة للتشغيل المشترك أو الإسناد الخارجي، وتتيح للمؤسسات الاستفادة من خبرة ديلويت في مجالات الضرائب واللوائح التنظيمية والقطاعات المختلفة، مع الحفاظ على الإشراف والسيطرة على عملياتها الضريبيّة. وتساعد هذه الخدمة الشركات على تعزيز الحوكمة وتحسين الكفاءة، فضلاً عن إدارة التعقيد المتنامي من خلال نماذج تشغيل أكثر مرونة وقابلية للتوسع، بالاستفادة من المعرفة العميقة التي تتمتع بها ديلويت في مختلف القطاعات.

وعلاوة على الدعم التشغيلي اليومي، تتميز تاكس أوبريت بإتاحة الوصول إلى أخصائيي ديلويت، الذين يتمتعون بفهم عميق للمشهد التنظيمي دائم التطور والتداعيات الإستراتيجية الأوسع لعمليات التحول الضريبي في بيئات الأعمال المعقدة.

وتُبرز الخدمة الحاجة المتنامية للمؤسسات للتكيف مع اللوائح الضريبية العالمية متسارعة التطور، بما فيها أُطر العمل مثل ضريبة الحد الأدنى العالمية ضمن الركيزة الثانية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لهذه المتطلبات. ومن خلال تحديث نماذج تشغيل الضريبية ودمج عمليات مدعومة بالتكنولوجيا، تدعم خدمة تاكس أوبريت المؤسسات لبناء منظومات ضريبية أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات التنظيمية، مع دعم التحسين المستمر.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال باسط حسين، الشريك ومسؤول تاكس أوبريت، ديلويت الشرق الأوسط: "تواجه المنظومات الضريبية اليوم مستويات متزايدة من التدقيق التنظيمي والتعقيد التشغيلي. وتحتاج المؤسسات إلى نماذج مستدامة تعزز الامتثال والكفاءة وتدعم الضوابط الرقابية. وتجمع خدمة تاكس أوبريت بين الخبرات الفنية المتعمقة، والعمليات القائمة على التكنولوجيا، ونماذج التنفيذ القابلة للتوسع، لمساعدة الشركات على إدارة عملياتها الضريبية بمستويات أعلى من الثقة والتحكم".

لمزيد من المعلومات عن تاكس أوبريت من ديلويت، يرجى زيارة: الرابط

©٢٠٢٦. للاستفسارات، يرجى التواصل مع ديلويت آند توش (الشرق الأوسط). جميع الحقوق محفوظة.

في هذا البيان الصحفي، أي إشارة إلى ”ديلويت“ تقتضي حكماً إلى كيان واحد أو أكثر من شركة ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية محدودة بالضمان، وإلى شبكة الشركات الأعضاء التابعة لها، حيث يُعدّ كل منها كيانًا قانونيًا مستقلاً ومنفصلاً. رجى زيارة موقعنا deloitte.com/about للاطلاع على وصف تفصيلي للهيكل القانوني لـديلويت توش توهماتسو والشركات الأعضاء التابعة لها. المعلومات الواردة في هذا

لمحة عامة عن ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) شراكة ذات مسؤولية محدودة:

تُعدّ ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) مساهمًا في ديلويت أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا شراكة ذات مسؤولية محدودة، وهي شركة عضو في ديلويت توش توهماتسو المحدودة. لا تقدم ديلويت أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا شراكة ذات مسؤولية محدودة ولا ديلويت توش توهماتسو المحدودة خدمات للعملاء. وقد تُقدَّم الخدمات من خلال مساهمي ديلويت أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا شراكة ذات مسؤولية محدودة أو الشركات التابعة لهم، والتي تُعدّ كيانات قانونية مستقلة ومنفصلة. وتُعتبر ديلويت أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا شراكة ذات مسؤولية محدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة بموجب قوانين بلجيكا (ديلويت أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا شراكة ذات مسؤولية محدودة)، شركة عضو في ديلويت توش توهماتسو المحدودة.

إن ديلويت الشرق الأوسط هي شركة رائدة في تقديم الخدمات المهنية الاستشارية، وقد تأسست في منطقة الشرق الأوسط في عام ١٩۲٦ ولا تزال تعمل في هذه المنطقة دون انقطاع منذ ذلك التاريخ. وقد كرست ديلويت الشرق الأوسط حضورها في منطقة الشرق الأوسط من خلال الشركات التابعة إليها والتي يتمتع كل منها بشخصية قانونية مستقلة مرخصة لتقديم خدماتها وفقاً للقوانين والمراسيم المرعية في البلد الذي تعمل فيه. لا تستطيع الشركات والكيانات المرخصة من قبل ديلويت الشرق الأوسط إلزام بعضها البعض و/أو إلزام شركة ديلويت الشرق الأوسط تجاه أي طرف ثالث. وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل واحدة من هذه الشركات والكيانات بشكل مباشر ومستقل مع العملاء الخاصين بها، وتكون مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها وليس عن أفعال وتقصير الكيانات الأخرى.

-انتهى-

#بياناتشركات