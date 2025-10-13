العثمان: محطة بارزة في مسيرة التحول الرقمي لـ "الوطني" تعزز مكانته الرائدة إقليمياً

شاكار: هذا التعاون مع "الوطني" يشكل خطوة متقدمة في مسيرة تطوير حلول التمويل الرقمي

أعلن بنك الكويت الوطني عن انفراده بالريادة كأول بنك في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط يطلق خاصية Apple Wallet الجديدة "Tap-to-Add with PIN"، التي تتيح للمستخدمين إضافة بطاقات الوطنيMastercard إلى Apple Wallet على أجهزة iPhone بسهولة تامة وإدخال رقم التعريف الشخصي (PIN)، حيث أصبحت هذه الميزة الجديدة متاحة الآن مع نظام التشغيل iOS 26.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً على التزام بنك الكويت الوطني الراسخ بتطوير تجربة مصرفية متكاملة تتميز بالسرعة والسهولة والأمان. ومن خلال الاستغناء عن إدخال البيانات يدوياً، تساهم خاصية "Tap-to-Add with PIN" في تبسيط عملية الإعداد بشكل غير مسبوق، ما يعزز استراتيجية البنك القائمة على الابتكار ووضع العميل في صدارة أولوياته.

وفي سياق تعليقه على إطلاق الخاصية الجديدة، قال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في مجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ محمد العثمان: "يشكل هذا الإنجاز محطة بارزة في مسيرة التحول الرقمي لبنك الكويت الوطني، باختيار البنك كأول منصة لإطلاق هذا التقدم الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط. وتعزز هذه الخطوة مكانتنا الريادية على المستوى الإقليمي في توفير تجارب مصرفية رقمية أكثر أماناً وسلاسة".

وتأكيداً على هذه الرؤية، قال السيد/ إردم شاكار، مدير ماستركارد في قطر والكويت: " يشكل هذا التعاون مع بنك الكويت الوطني خطوة متقدمة في مسيرة تطوير حلول التمويل الرقمي، ويجسد التزامنا بتقديم تجارب دفع ذكية وسلسة. وبالاستفادة من تقنيات شركة Apple وشبكة Mastercard العالمية، والرؤية الاستشرافية لبنك الكويت الوطني، نفخر بالمساهمة في تعزيز منظومة المدفوعات الآمنة والسلسة لخدمة عملائنا في الكويت".

وفي إطار استراتيجيته الرقمية الاستراتيجية، يواصل بنك الكويت الوطني توظيف أحدث التقنيات لتعزيز ريادته في مجالات المدفوعات والأمن وتجربة العملاء. ويشكل هذا الإطلاق خطوة متقدمة ضمن رؤية البنك الرامية إلى تسريع الانتقال نحو مجتمع غير نقدي، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وترسيخ مكانة الكويت كمركز إقليمي للابتكار. كما يسعى البنك إلى تحقيق قيمة طويلة الأجل للعملاء والمساهمين والاقتصاد الوطني من خلال دمج القدرات الرقمية في منظومته المصرفية.

ويواصل بنك الكويت الوطني ترسيخ ريادته في الخدمات المصرفية الرقمية عبر مجموعة من الابتكارات الحديثة التي تشمل المنصات الرقمية المطورة، والخدمات المعززة بالذكاء الاصطناعي، والحلول المتكاملة. ومن خلال هذه الجهود يؤكد البنك التزامه المستمر بدفع عجلة الابتكار المالي، وتمكين عملائه من الاستفادة من طرق أكثر ذكاءً وأماناً ومرونة في إدارة معاملاتهم المصرفية.

"وياي" أول بنك رقمي في الشرق الأوسط يطلق ميزة “Tap-to-Add with PIN” لإضافة البطاقة البنكية إلى محفظة “Apple”

على صعيد متصل، أعلن بنك وياي يعن إطلاق ميزة "Tap-to-Add with PIN" مع "Apple Pay"، ليكون بذلك أول بنك رقمي في الشرق الأوسط يقدم هذه الخدمة لعملائه.

تتيح الميزة الجديدة للعملاء إضافة بطاقاتهم البنكية إلى محفظة "Apple Pay" مباشرة دون الحاجة لإدخال بيانات البطاقة يدويًا أو المرور بعدة خطوات، أي بمجرد تقريب جهاز الموبايل من الشريحة الموجودة على البطاقة مع إدخال الرقم السري، تصبح جاهزة للاستخدام عبر "Apple Pay" في ثوانٍ. وتشمل هذه الميزة جميع أنواع بطاقات بنك وياي وهي بطاقة السحب الآلي والبطاقات مسبقة الدفع وكذلك بطاقة جيل للأعمار من 13 سنة فما فوق المسموح لها استخدام "Apple Pay".

تأتي هذه الخطوة في إطار التزام بنك وياي بتوفير تجربة دفع مرنة للعملاء من خلال إتاحة تفعيل بطاقاتهم بسرعة، مما يعزز تجربة الدفع الإلكتروني ويجعلها أكثر أمانًا، ويشكل ذلك جزءًا أساسيًا من رؤية بنك وياي لتقديم حلول مصرفية ذكية تلائم أسلوب حياة العملاء وخصوصًا الشباب.

وأعرب بنك وياي عن فخره بأنه أول بنك رقمي في المنطقة يطلق ميزة "with PIN Tap-to-Add" مع ""Apple Pay، مبيناً أن هذه الميزة المبتكرة تعد شهادة على التزام البنك بتبسيط الخدمات المصرفية، حيث تتيح لعملائه إضافة البطاقات الخاصة بهم إلى "Apple Pay" بخطوة واحدة فقط، في تجربة سلسة وآمنة تحسّن من تجربة الدفع للعملاء.

ويعزز هذا الإطلاق مكانة بنك وياي كبنك رائد في الابتكار المصرفي الرقمي، كما يعكس جهوده الكبيرة في تقديم حلول متطورة تلبي الاحتياجات المتغيرة لعملائه.

وبالتزامن مع إطلاق هذه الميزة الجديدة، يواصل بنك وياي جهوده في تطوير خدماته الرقمية، حيث أعلن مؤخرًا عن إضافة خاصية التعبئة التلقائية للبطاقات مسبقة الدفع. ومن خلال تفعيل ميزة التحويل التلقائي عبر تطبيق وياي، لن يحتاج العملاء إلى اتخاذ خطوات متعددة عند نفاد رصيد بطاقاتهم، مما يضمن توفر الرصيد بشكل دائم. هذه الميزة تعزز من سهولة وسلاسة إجراء المدفوعات والمعاملات، وتساهم بشكل مباشر في تحسين تجربة المستخدم الرقمية.

ويستمر بنك وياي في تقديم حلول مصرفية رقمية مبتكرة، مصممة خصيصًا لتواكب تطلعات الجيل الجديد في الكويت وتثري التجربة المصرفية لعملائه وتعزز من مكانته في طليعة التحول الرقمي في القطاع المصرفي الكويتي.

