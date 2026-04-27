رحلات أخرى مجدولة هذا الأسبوع تشمل عمّان، دمشق، دلهي، كوتشي، جدة والرياض

الكويت، أعلنت طيران الجزيرة، وهي شركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الكويت، اليوم عن استئناف عملياتها التشغيلية مع انطلاق أولى الرحلات المباشرة من مبنى الركاب 5 (T5) في مطار الكويت الدولي. وتمثل هذه الرحلات عودة الربط الدولي المباشر من الكويت بعد 57 يوماً من توقف العمليات في المطار.

وقد قامت الشركة بتسيير إجمالي ست رحلات إلى بيروت والقاهرة وإسطنبول ومومباي، ونقلت أكثر من 2,000 مسافر خلال الفترة من الساعة 8 صباحاً حتى 4 مساءً، وذلك وفقاً لتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي.

كجزء من الإجراءات التشغيلية المؤقتة، طُلب من المسافرين تحديث بيانات جوازات سفرهم قبل 12 ساعة من موعد الرحلة، والتواجد في نقطة الإنزال في مبنى Park & Fly التابع لطيران الجزيرة قبل 4 ساعات من موعد الرحلة، وذلك قبل نقلهم بالحافلات إلى مبنى الركاب T5. وقد جرت جميع إجراءات السفر والمغادرة بسلاسة، مع إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، باراثان باسوباثي:"إن رحلاتنا اليوم من مبنى الركاب T5 الذي تشغله طيران الجزيرة هو محطة مفصلية في عودتنا إلى الربط المباشر من الكويت فهي تتجاوز مجرد استئناف رحلات، بل تعكس استعادة الربط المباشر لمجتمعنا ويؤكد على دورنا في ضمان استمرارية حركة المسافرين وسلاسل الإمداد الحيوية من وإلى الكويت. وشملت الرحلات التي تم تشغيلها اليوم أول رحلة لنا إلى بيروت منذ الإغلاق المؤقت لمطار الكويت الدولي، ونحن فخورون بالتحليق مجدداً مباشرةً من مقرنا الرئيسي. ومن خلال التخطيط التشغيلي الدقيق وجاهزية فرقنا وجودة خدماتنا، حرصنا على اتباع أعلى مستويات السلامة والكفاءة مع التركيز على تقديم تجربة إيجابية لعملائنا. كما نود أن نعرب عن بالغ تقديرنا للإدارة العامة للطيران المدني في الكويت ووزارة الداخلية وكافة الجهات الحكومية المعنية على تعاونهم ودعمهم في استئناف هذه العمليات."

ومع تشغيل الرحلات المباشرة من مبنى الركاب T5 لساعات محدودة، ستواصل طيران الجزيرة أيضاً تشغيل رحلاتها إلى وجهات أخرى عبر الدمام وانطلاقاً من أرض المعارض الدولية في مشرف – القاعة رقم 8. ومن خلال هذا المسار البديل، تضمن الشركة استمرار نقل أعداد أكبر من المسافرين ودعم المجتمعات وسلاسل الإمداد على نطاق أوسع.

باستئناف عملياتها من مقرها الرئيسي إلى جانب العمليات في القاعة رقم 8 في مشرف، تواصل طيران الجزيرة تركيزها على تقديم تجربة سفر آمنة وموثوقة وفعالة، مع الاستمرار في لمّ شمل العائلات واستعادة الروابط الحيوية ودعم التعافي الشامل لقطاع الطيران في الكويت.

وحتى 2 مايو، قامت طيران الجزيرة بجدولة 48 رحلة إلى بيروت والقاهرة وإسطنبول ومومباي وعمّان ودمشق ودلهي وكوتشي وجدة والرياض.

ويمكن للمسافرين حجز رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني jazeeraairways.com أو من خلال تطبيق الجزيرة أو عبر الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 177 من داخل الكويت أو 96522054994+ للاتصالات الدولية.

