أعلنت شركة وازن المالية. اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقية تكامل تقني مع شركة Synclane، المتخصصة في أنظمة إدارة الخزينة، وذلك بهدف تقديم حلول مبتكرة في مجال إدارة التدفقات النقدية والحسابات المالية، تستهدف الشركات الكبرى وشركات التمويل في المملكة والمنطقة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التزام وازن المالية بتعزيز كفاءة العمليات المالية لعملائها من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات العالمية في مجال إدارة السيولة والخزينة. حيث ستتيح الحلول الجديدة للشركات إمكانية إدارة مواردها المالية بشكل أكثر دقة وشفافية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالتدفقات النقدية.

وأكدت وازن المالية أن التعاون مع Synclane ينسجم مع استراتيجيتها للتحول الرقمي في القطاع المالي، وتوفير حلول متكاملة تسهم في تمكين المؤسسات من إدارة حساباتها بشكل آلي وفعّال، مع ضمان الالتزام بالمعايير المحلية والدولية.

كما أوضحت الشركة أن هذه الخطوة ستعزز من قدرة المؤسسات على التخطيط المالي طويل الأمد، وإدارة المخاطر بشكل أفضل، وتحقيق مرونة أكبر في مواجهة التحديات الاقتصادية.

ويأتي هذا التعاون ليؤكد على مكانة وازن المالية كشريك موثوق في تقديم حلول تقنية ومالية مبتكرة تدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة، وتواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع المالي وتعزيز تنافسيته.

