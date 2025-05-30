القاهرة، أعلنت جامعة السويدي – بوليتكنك مصر (SUTech) ، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "الظاهرة - مصر للزراعة"، التابعة لشركة الظاهرة الزراعية الإماراتية، بهدف وضع مبادرة تعاون في مجالي التدريب والتعليم لطلاب الجامعة في مختلف البرامج الزراعية. تهدف هذه المبادرة إلى تنمية مهارات الطلاب وربطها بواقع سوق العمل، ضمن رؤية الجامعة لتحديث المحتوى الأكاديمي والتطبيقي بما يلبي احتياجات القطاع الزراعي في مصر والمنطقة.

وبموجب الاتفاقية، تساهم "الظاهرة – مصر " بالتعاون مع الجامعة في تصميم ومراجعة برامج التدريب والتطبيقات العملية والأنشطة الدراسية واللامنهجية ببرنامج تكنولوجيا الهندسة الزراعية، مما يعزز توافق المخرجات الأكاديمية مع متطلبات سوق الصناعة في مجال التكنولوجيا الزراعية. كما يتضمن التعاون أيضًا تقديم فرص المشاركة في المسابقات الطلابية، خاصة تلك التي ترتبط باستخدام أحدث أنظمة التكنولوجيا الزراعية والمعلوماتية.

وفي هذا السياق، صرّح المهندس/ أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء جامعة السويدي – بوليتكنك مصر (SUTech) ، قائلًا: "تأتي هذه الاتفاقية في إطار استكمال التوجه الاستراتيجي الذي نؤمن به في جامعة السويدي – بوليتكنك مصر (SUTech) ، وهو مدّ جسور التعاون الحقيقي بين التعليم والصناعة. لذلك سعينا لتوسيع نطاق شراكاتنا في مجالات متعددة، تشمل الطاقة، الهندسة، الصحة، والآن نطور ما بنيناه في التعليم التطبيقي الزراعي بالجامعة، باعتبارها أحد القطاعات الحيوية والركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. لذلك نفخر بالتعاون مع كيان له تاريخ طويل من التأثير الفعلي في المجال الزراعي مثل شركة الظاهرة، لإعداد كوادر قادرة على إحداث فارق حقيقي."

ومن جانبها، أكدت الأستاذة/ حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويديEDTECH :"ننظر إلى هذه الشراكة باعتبارها منصة عملية لتعزيز التكامل بين البحث الأكاديمي والتطبيق الصناعي في قطاع بالغ الأهمية مثل الزراعة. من خلال التعاون مع شركة الظاهرة، سنعمل على مفاهيم التكنولوجيا الزراعية الحديثة في المحتوى العلمي، ودمج أنشطة تعليمية والتدريبية مما يتيح للطلاب تجربة تعليمية غنية تعكس المقومات الواقعية للصناعة. كما تمنح الاتفاقية فرصًا فريدة لتعميق الجانب البحثي والابتكاري في مشاريع الطلاب، بما يدعم هدفنا في تخريج كفاءات قادرة على قيادة التحول في القطاع الزراعي."

وبدوره، صرّح المهندس/ رؤوف توفيق، الرئيس التنفيذي لشركة الظاهرة - مصر، قائلًا: "سعداء بهذه الشراكة مع جامعة السويدي – بوليتكنك مصر (SUTech) ، التي نراها نموذجًا مثاليًا للتكامل بين التعليم وسوق العمل. سنعمل على تقديم فرص تدريب صيفية منتظمة، بالإضافة إلى التعاون في تنظيم الزيارات الميدانية والمشاركة في ورش العمل المخصصة لطلاب الجامعة. نؤمن بأن بناء جيل مؤهل من الشباب يبدأ من هذا النوع من التعاون الفعلي، لذلك نحرص في كافة شراكتنا على ترك أثر علمي وصناعي إيجابي يسهم في تطوير المستقبل الزراعي المصري."

جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة شراكات واتفاقيات أبرمتها جامعة السويدي – بوليتكنك مصر (SUTech) مع عدد من المؤسسات الدولية والمحلية الرائدة في قطاعات مختلفة شملت الطاقة والنقل، والري الزراعي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني. ويعكس هذا التوجه حرص الجامعة على ترسيخ نموذج التعليم التطبيقي وربطه بشكل مباشر بمستقبل الصناعة في مصر والمنطقة.

عن جامعة السويدي – بوليتكنك مصر (SUTech):

تُعد جامعة السويدي – بوليتكنك مصر (SUTech) أول جامعة بوليتكنك في مصر، وتقدم درجة البكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة (B.TECH) لمدة أربع سنوات، من خلال منهج يجمع بين التعلم العملي والنظري بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

وتتبنّى الجامعة نموذج التعليم التطبيقي العالمي المعتمد في مؤسسات البوليتكنك الدولية، بهدف تزويد الطلاب بالمهارات العملية، وربطهم بالصناعة، وتحسين فرص التوظيف لديهم. يتمتع خريجو الجامعة بآفاق مهنية متميزة نظرًا لخبراتهم العملية المباشرة وتفاعلهم المستمر مع بيئة العمل الحقيقية خلال سنوات الدراسة.

تقدم الجامعة أكثر من 15 برنامجًا معتمدًا، تم تطويرها بالتعاون مع رواد الصناعة، وتركز على الدمج بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل المعامل والورش والمشروعات الميدانية، بما يتيح للخريجين الاندماج السريع في سوق العمل المحلي والدولي.

ومن خلال شراكتها مع جامعة أميتي – فرع دبي، إحدى الجامعات الخاصة متعددة التخصصات الرائدة في الهند، تطبق جامعة السويدي – بوليتكنك مصر نموذج التعليم الهندي العالمي، الذي يُعد من النماذج الرائدة في تطوير معايير التعليم العالي بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الحديث.

-انتهى-

#بياناتشركات