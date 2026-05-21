القاهرة، مصر – أعلنت كل من شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة عالميًا في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحول الآلي، وشركة AVEVA، الرائدة عالميًا في البرمجيات الصناعية، وجامعة السويدي – (SUTech) بوليتكنك في مصر، عن توقيع اتفاقية شراكة خلال فعالية AVEVA World في ميلانو، إيطاليا، في خطوة مهمة نحو تعزيز التحول الأخضر في مصر، ورفع كفاءة القطاع الصناعي، وتنمية مهارات القوى العاملة المستقبلية.

وتحدد اتفاقية الشراكة إطارًا طويل الأمد للتعاون بين شنايدر إلكتريك مصر وAVEVA وجامعة السويدي ، بهدف تزويد الشباب المصري بالقدرات العملية والرقمية ومهارات الابتكار اللازمة للالتحاق بسوق العمل وريادة الأعمال في مجالات إدارة الطاقة، والتحكم الآلي الصناعي، والاستدامة، والتقنيات الصناعية المتقدمة.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون شنايدر إلكتريك وجامعة السويدي (SUTech) – بوليتكنك مصر ، في تطوير مراكز تميز للتدريب داخل الجامعة، بالاعتماد على المنصات والمنظومات التقنية الخاصة بالشركتين. وبدعم من الخدمات التعليمية لشنايدر إلكتريك، ستسهم الشراكة في إنشاء مختبرات متقدمة، وبيئات تدريب عملية، وتطوير مناهج تعليمية مستقبلية تتماشى مع متطلبات الصناعة وأهداف الاستدامة. كما ستمتد هذه الشراكة إقليميًا عبر برامج مشتركة لبناء القدرات، ومسابقات، وتحديات ابتكار تستهدف الشباب ورواد الأعمال في مختلف أنحاء قارة إفريقيا.

ومن خلال إطار التعاون مع SUTech ، ستوفر AVEVA إمكانية الوصول إلى تقنياتها البرمجية الصناعية المتقدمة، بما في ذلك AVEVA E3D وAVEVA Process Simulation وAVEVA PI System، حيث سيحصل الطلاب على خبرة عملية في الحلول الرقمية الصناعية المتقدمة التي تحاكي بيئات العمل الواقعية. كما سيتلقى الطلاب التدريب على كيفية تطوير نسخ رقمية افتراضية لمرافق صناعية كاملة، بما يُمكّنهم من اكتشاف المشكلات المحتملة وتقليص الفجوة بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملى.

وتعليقًا على توقيع الاتفاقية، صرح السيد/ سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي، قائلاً: " تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بإعداد جيل جديد من الكفاءات الهندسية القادرة على قيادة مستقبل صناعي أكثر رقمية وكفاءة واستدامة. وانطلاقًا من دورنا كشريك في تكنولوجيا الطاقة، تلتزم شنايدر إلكتريك بتسريع جهود التحول الكهربائي والتحكم الآلي والتحول الرقمي، مع التركيز على تزويد الأجيال القادمة بالمهارات اللازمة لدعم صناعات أكثر مرونة واستدامة".

ومن جانبه، صرّح السيد/ خالد صلاح، نائب رئيس AVEVA لمنطقة إفريقيا، قائلاً: "إنه لشرف كبير أن نحظى بثقة مؤسسة رائدة في قطاع الهندسة في إفريقيا، فنحن نؤمن بأن هذا التعاون مع جامعة السويدي(SUTech) – بوليتكنك مصر ، سيُسهم في تسريع تطوير الكفاءات الهندسية في مختلف أنحاء القارة الإفريقية."

ومن جهتها، قالت السيدة/ حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي EDTECH: "تجسد هذه الشراكة الاستراتيجية رؤية جامعة السويدي في ربط ريادة الصناعة بالتعليم العالي. إن دمج حلول AVEVA وشنايدر إلكتريك المتطورة ضمن منظومتنا الأكاديمية يسهم بفاعلية في تشكيل كوادر المستقبل وتسريع التحول في قطاعي الطاقة والصناعة في المنطقة. كما تضع هذه الشراكة جامعتنا في طليعة المؤسسات التي تُعد الجيل القادم ، وتُمكّن الطلاب من استخدام أدوات المحاكاة والبيانات اللحظية لدفع الابتكار في مصر وإفريقيا."

ومع تسارع وتيرة التحول الصناعي والرقمي في مصر، يزداد الطلب على الكفاءات القادرة على العمل في مجالات التقنيات النظيفة، والبنية التحتية الذكية، وأنظمة التحكم الآلي، والذكاء الصناعي. ومن خلال هذا التعاون، تهدف الأطراف الثلاثة إلى تعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي واحتياجات الصناعة المتغيرة، مع تمكين الأجيال القادمة بالمهارات اللازمة لدعم صناعات أكثر استدامة ومرونة في مصر وإفريقيا.

عن شنايدر إلكتريك

شنايدر إلكتريك هي شركة عالمية رائدة في تكنولوجيا الطاقة، تقود جهود الكفاءة والاستدامة من خلال التحول الكهربائي والتحكم الآلي والتحول الرقمي في القطاع الصناعي، وقطاعات الأعمال، والمنازل، حيث تمكّن تقنياتها المباني ومراكز البيانات والمصانع والبنية التحتية وشبكات الطاقة من العمل كنظم بيئية مترابطة ومفتوحة، مما يعزز الأداء والمرونة والاستدامة. تشمل محفظتها أجهزة ذكية، وهياكل معتمدة على البرمجيات، وأنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخدمات رقمية، واستشارات متخصصة. تضم الشركة 160000 زميل ومليون شريك في أكثر من 100 دولة، وتُصنف باستمرار ضمن أكثر الشركات استدامة في العالم.

www.se.com

عن AVEVA

AVEVA هي شركة عالمية رائدة في البرمجيات الصناعية، تهدف إلى تعزيز الابتكار لضمان الاستخدام المسؤول لموارد العالم. تعتمد أكثر من 90% من كبرى المؤسسات الصناعية على AVEVA لدعم توفير احتياجات الحياة الأساسية مثل الطاقة الآمنة والموثوقة، والغذاء، والأدوية، والبنية التحتية، وأكثر. من خلال ربط الأشخاص بالمعلومات الموثوقة والرؤى المعززة بالذكاء الاصطناعي، تساعد AVEVA في تحسين كفاءة إدارة المشاريع الرأسمالية، ورفع أداء التشغيل، وتحقيق قيمة مستدامة تمتد من المصنع إلى السحابة وما بعدها.

من خلال منصة الذكاء الصناعي CONNECT، وتطبيقات إدارة المعلومات الموثوقة والآمنة لدينا، والمدعومة بالذكاء الصناعي، تمكّن AVEVA الشركات من تعزيز التعاون العميق بين الفرق، وتسريع الوصول إلى الرؤى عبر منظومة الموردين والشركاء والعملاء.

وقد تم تصنيف AVEVA ضمن أكثر الشركات ابتكارًا في العالم، حيث تعتمد حلولها المفتوحة على خبرات أكثر من 6,000 موظف، و5,000 شريك، و5,700 مطوّر معتمد. وتعمل الشركة في مختلف أنحاء العالم، ويقع مقرها الرئيسي في كامبريدج، المملكة المتحدة. لمزيد من المعلومات: www.aveva.com

جميع حقوق النشر 2025 محفوظة لشركة AVEVA Solutions Limited. تُعد AVEVA Solutions Limited شركة تابعة ومملوكة لـ AVEVA Group Limited . وتُعتبر AVEVA وشعاراتها، بالإضافة إلى أسماء منتجاتها وخدماتها، علامات تجارية وعلامات خدمة مملوكة لشركة AVEVA Group Limited أو لإحدى شركاتها التابعة. أما العلامات التجارية وأسماء المنتجات الأخرى المذكورة، فهي مملوكة للشركات المالكة لها.

نبذة عن جامعة السويدي (SUTech) – بوليتكنك مصر

جامعة السويدي (SUTech) –هي أول جامعة تعمل بنظام تعليم البوليتكنك في مصر، وتلتزم بمواءمة التطورات المتسارعة في القطاع الصناعي وتلبية المتطلبات المتغيرة لهذا المجال. وتُعد “SUTech” أول جامعة تقدم درجة البكالوريوس في التكنولوجيا (B.Tech) بنظام يمتد لأربع سنوات، يجمع بين التعليم العملي والنظري بشكل متكامل بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

ويعتمد نموذج التعليم في "SUTech" على النهج الدولي للبوليتكنك، حيث يوفّر للطلاب مهارات عملية وشراكات مع قطاع الصناعة وفرصًا أفضل لتعزيز قابلية التوظيف. ويتميز الخريجون بآفاق مهنية متقدمة نظرًا لما يمتلكونه من مهارات وخبرة عملية تجعلهم محل طلب من أصحاب العمل.

كما تقدم "SUTech" تعليمًا في أكثر من 19 برنامجًا معتمدًا تم تطويرها بالتعاون مع قادة الصناعة. وتعتمد الجامعة على التعليم العملى داخل المختبرات وورش العمل وبرامج التدريب ، إلى جانب الدراسة النظرية، بما يمكّن الخريجين من الالتحاق المباشر بسوق العمل المحلي والعالمي.

-انتهى-

#بياناتشركات