في إطار جهودها المبذولة لدعم الاستثمارات التي تهدف لتحقيق الاستدامة، أعلنت سنشري فاينانشال عن شراكتها مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة للتركيز على فاعلية الاستدامة عبر الشركات

الامارات العربية المتحدة، دبي: سعياً منها لتعزيز العمل المشترك والتعاون لتحقيق أهداف الاستدامة، قامت سنشري فاينانشال بالعديد من الشراكات مع هيئات حكومية وخبراء عالميين في منطقة الشرق الأوسط لتسريع وتيرة الريادة في الاستدامة والاستفادة وتبادل الخبرات في كل ما يخص هذا المجال. وكخطوة استباقية لمواجهة تحديات العصر الجديد وتوسيع نطاق الإجراءات والأعمال من أجل مستقبل مشترك، أعلنت الشركة عن أهداف جديدة حرصاً منها لغرس مبادئ الاستدامة وتعزيزها في ثقافة عملها.

سيمهد هذا التعاون بين سنشري فاينانشال وشبكة غرفة دبي للاستدامة ومجموعة عمل الإمارات للبيئة، والمؤسسات والهيئات الأخرى الطريق لها لكي تقود الرحلة نحو الاستدامة وسيمكنها من الحصول على فرص استثمارية ذات عائد مميز من حيث التأثير المالي والمستدام، وتركز الشركة الآن على أهداف معينة من التنمية المستدامة كالهدف رقم 3- الصحة الجيدة والرفاهية، والهدف رقم 4- جودة التعليم، والهدف رقم 12- ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، والهدف رقم 13- اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره، والهدف رقم 17- تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية.

وأطلقت سنشري فاينانشال مبادرة Sustainability & U التي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وتدعو لاتخاذ إجراءات حقيقية عن طريق التعاون مع مختلف الجهات. وتتضمن الجهود إعداد الجهات المعنية التي تعنى بالممارسات المستدامة وتؤثر على الأوضاع الاقتصادية والبيئية والاجتماعية كما تسعى للاعتماد على حوكمة تدعم السير نحو اقتصاد عالمي متميز الأداء، وتؤمن أن كل الشركات والمؤسسات حول العالم يجب أن تتحمل مسؤولية التعامل مع التحديات العالمية.

وتُعتبر سنشري فاينانشال من الشركات الرائدة في الإمارات العربية المتحدة في مجال الاستثمارات من حيث فهم المتطلبات المتغيرة والمتطورة للمستثمرين وتعمل على تسخير الإخلاص للتأثير في الاستثمارات. ومن مبدأ حث شباب الألفية الثانية لتقدير الشركات التي تدعم أهداف التنمية المستدامة

والاستثمار فيها على نحو استباقي، عملت سنشري فاينانشال على إعادة تنظيم قاعدة منتجاتها لتتضمن أكثر من 5000 منتج يركز على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في مجموعة منتجاتها المتنوعة لاستكمال التحول نحو الاستثمار المسؤول اجتماعياً. ووفقاً لمنصة أبحاث مورنينج ستار، فقد وصلت الأصول المدارة بشكل مستدام إلى 357 مليار دولار في سبتمبر 2021 بزيادة تبلغ 51% من نهاية عام 2020. ومع دعم كبير ونشط للاستثمارات الأخلاقية، سنشري فاينانشال واثقة من الوصول لنفس أولويات الاستثمارات في المنطقة.

ومن خلال نهج متعدد الأوجه لتبني الاستدامة كممارسات اعتيادية، يوجد لدى المؤسسة سياسات فعلية لتشجيع التنوع، فعلى الصعيد الاجتماعي، تشجع الشركة الموظفين للمساهمة في الأنشطة الخيرية من خلال نقرة بسيطة على تطبيق Century Coins وهو التطبيق المستخدم لتقديم المكافآت للموظفين. كما أنه من الجدير بالذكر أنها كانت من رواد الشركات الداعمة للمساوات بين الجنسين، حيث تنفرد بين شركات المنطقة في القطاع المالي والاستثماري في المنطقة باستحواذ القوى العاملة النسائية على نسبة تتجاوز ال 40% من الموظفين.

وتتضمن الممارسات المستدامة الأخرى لشركة سنشري فاينانشال زراعة أشجار الغاف وإعادة تدوير الصناديق الخضراء في المخازن والتعاون مع المنظمات الخيرية كمؤسسة دبي العطاء، وغيرها الكثير، بالإضافة إلى العديد من الحملات كتقديم زجاجات مياه يُمكن إعادة استخدامها وإضاءة الشركة بسُبل صديقة للبيئة، والعمل على زيادة المساحات الخضراء في المكاتب وإثراء الأنظمة الغذائية من خلال إطلاق حمالات صحية مثل تناول الفواكه يوم الإثنين، وبرامج فقدان الوزن والعديد من المبادرات والبرامج الأخرى.

أما بالنسبة للتعاون والشراكات، تلتزم سنشري فاينانشال بدعم مجموعة عمل دبي للبيئة على المستوى الجذري لتتضمن ممارسات الحفاظ على الموارد القيمة، والتعاون مع مجموعة عمل دبي هو انعكاس للالتزام والنوايا الصادقة لتُصبح الشركة جزء من رحلة الاستدامة للشركات والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبهذه المناسبة قالت حبيبة المرعشي، عضو مؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة: "نحن نعيش في فترة زمنية تتميز بوجود العديد من التحديات، ومن الرائع أن نجد أن قادة الأعمال في شركة سنشري فاينانشال أدركوا أهمية اتباع نهج طويل الأمد واتخاد قرارات فاعلة في نظام

العمل تتمحور حول الاستدامة والتي سيتم تعزيزها بشكل أكبر عندما يكون هناك تعاون حقيقي بين الشركات في مجالات النمو ذات الصلة".

ومن جانبه قال السيد بال كريشين رئيس مجلس إدارة "سنشري فاينانشال" ومديرها التنفيذي: "نحن في سنشري فاينانشال نؤمن أن مبادرة Sustainability & U ستُمثل دافعاً قوياً لخلق البيئة الداعمة للفرص الجديدة والنتائج الإيجابية."

وفي خطوة أخرى هامة وتقدمية تجاه تحقيق الاستدامة، حصلت سنشري فاينانشال على العلامة الذكية من شبكة غرفة دبي للاستدامة، وهذه الخطوة تمهد الطريق للتقدم للحصول على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات المدرجة تحت الفئات الذكية، حيث يقوم فريق عمل الغرفة بإجراء تقييم ومراجعة لأنشطة أعمال الشركة. ويفتح هذا الأبواب لمبادرات استدامة قوية تتماشى مع رؤية الشركة طويلة الأمد وأهدافها لضمان الحصول على نتائج قابلة للقياس وذات أهمية عالية.

وأخذت الشركة الاستدامة لمستوى جديد من خلال دمج الجوانب المختلفة لقيادة الاستدامة لكوكب الأرض ولأنشطة الأعمال وللعملاء. والتعاون الذي أجرته الشركة مؤخراً في جامعة دبي ودعوة الطلبة كجزء من برنامج التدريب التفاضلي الذي يُمهد الطريق لسد الفجوة بين مجال العمل والدراسة الأكاديمية. وأعلنت الشركة كذلك عن برنامج تحفيزي لتشجيع الموظفين للمشاركة في برامج الاستدامة وتحقيق أهدافها ويحصل كل موظف يشارك في أي فعالية مجتمعية تتعلق بالاستدامة على نقاط مكافأة من خلال برنامج المكافآت. ويستبدل الموظفون تلك النقاط بقسائم لشراء الطعام والبقالة والأجهزة الكهربائية والملابس من مختلف العلامات التجارية والمنافذ.

إن كل ما سبق يوضح التزام سنشري فاينانشال بتعزيز الممارسات المستدامة وتحقيق أكبر قدر ممكن من الشفافية في رحلتها نحو مستقبل أخضر.

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