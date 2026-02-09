الرياض، تشارك مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، كشريك رسمي في فعاليات النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي 2026، الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة بين 8 و12 فبراير الجاري. ويوفر المعرض منصة عالمية رائدة لقطاعي الدفاع والأمن تستقطب كبار المسؤولين الحكوميين، وأبرز الشركات الرائدة، والمخترعين من حول العالم، لمناقشة أهم الاتجاهات والتطورات في القطاع.

وخلال المعرض، تستعرض شركة specialized by stc، الذراع الاستراتيجي لحلول وشبكات الاتصالات الحرجة ضمن المجموعة، محفظة متكاملة من الحلول المتقدمة التي توفر قدرات اتصال آمنة وموثوقة وعالية الكفاءة في بيئات العمل التي تتطلب استجابة سريعة. وتبرز أهمية هذه القدرات بشكل خاص في قطاع الدفاع، إلى جانب القطاعات الحيوية الأخرى، حيث تشكل الاتصالات المستمرة والموثوقة شرطاً أساسياً لتنسيق العمليات، بما يضمن تنفيذ المهام بنجاح.

وتشمل هذه الحلول تجربة MCC Dome التي تقدم عرضاً تفاعلياً لتطبيقات الاتصالات الحرجة في البيئات التشغيلية المعقدة. وتشمل التجربة أربع مناطق تفاعلية تضم منطقة محاكاة الاستجابة للأزمات التي تستعرض قدرات تنسيق العمليات في حالات الطوارئ وتبرز دور الاتصالات الحرجة في تمكين التواصل الموثوق وتسريع اتخاذ القرارات؛ ومنطقة تكامل الأقمار الصناعية التي تستعرض البنية التحتية الموثوقة وأنظمة التكرار عبر الأقمار الصناعية التي تضمن استمرارية الاتصال وتوسيع نطاق التغطية في مختلف مناطق المملكة؛ ومنطقة الأجهزة التي تستعرض مجموعة من الأجهزة الميدانية المصممة للاستخدام في الظروف الصعبة من قبل فرق الاتصالات الحرجة في مختلف القطاعات؛ ومنطقة مستقبل الاتصالات الحرجة التي تسلط الضوء على تقنيات متقدمة مثل تقنية التنبؤ بالحوادث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والطائرات بدون طيار، والحلول المتقدمة التي ترسم مستقبل الاتصالات الحرجة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقدمspecialized by stc سيناريوهات واقعية لاستخدام حلول الاتصالات الحرجة في مختلف القطاعات، بما في ذلك السلامة العامة، الطاقة، الرعاية الصحية، النقل، الترفيه، والمشاريع الكبرى. وتسهم هذه الحلول في تمكين فرق الطوارئ الطبية، وإدارة عمليات الطاقة، وتعزيز السلامة العامة خلال الفعاليات الرئيسية، وذلك من خلال توفير القدرات الأساسية المطلوبة للحفاظ على استمرارية الخدمات في الحالات التي تتطلب أعلى مستويات الاستجابة والموثوقية والتنسيق. وتسلط هذه التطبيقات الضوء على أهمية حلول الاتصالات الحرجة في دعم الجاهزية الوطنية وتعزيز مرونة العمليات التشغيلية.

بهذه المناسبة، قال رياض معوض، الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال في مجموعة stc: "يشكل معرض الدفاع العالمي منصة استراتيجية لتسليط الضوء على دور الاتصالات الآمنة في دعم العمليات. وتعكس التقنيات التي نستعرضها اليوم دور المجموعة في إنشاء البنية التحتية الرقمية الضرورية لتعزيز مرونة المملكة وقدرتها على مواكبة التطورات. ويسعدنا أن نساهم في دعم القطاعات الحيوية الأكثر أهمية في المملكة من خلال توفير حلول متقدمة تضمن أعلى مستويات الأداء".

من جانبه، قال خالد الضراب، الرئيس التنفيذي لشركة specialized by stc: "تتمثل مسؤوليتنا في ضمان بقاء القطاعات الحيوية في المملكة على اتصال دائم عندما تكون الحاجة في أقصى درجاتها، سواء خلال الفعاليات الكبرى، أو حالات الطوارئ، أو العمليات المعقدة. ويوفر معرض الدفاع العالمي منصة مهمة لاستعراض حجم الابتكار وجاهزية المستقبل التي تتمتع بها القدرات الوطنية للاتصالات الحرجة."

وتأتي مشاركة stc في معرض الدفاع العالمي تأكيداً على دورها الريادي في تمكين التحول الرقمي في مختلف القطاعات، عبر توفير بنية رقمية آمنة ومتطورة. ومن خلال توفير قدرات اتصال مخصصة لقطاع الدفاع وغيره من القطاعات الحيوية، تسهم stc في رفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز السيادة والمرونة الرقمية في المملكة والمنطقة على المدى الطويل.

نبذة عن مجموعة stc:

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا.

نبذة عن"specialized by stc"

تأسست شركة "specialized by stc" في عام 2001م، وهي الذراع التنفيذي للاتصالات الحرجة لمجموعة stc، حيث تقدم حلول وخدمات الاتصالات الحرجة لقطاع الأعمال والقطاعات الحكومية والصناعية والتجارية في المملكة.

