الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة "إيه إستي سبيس موبايل" (AST SpaceMobile)، وهي شركة اتصالات فضائية أمريكية رائدة، لتطوير تقنية خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الطرفين في اليوم الثاني من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII9)، التي تأتي تأكيدا على الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة ضمن دعم جهود التحول الرقمي في المنطقة. وتمتد الشراكة عبر كافة أرجاء السوق السعودية، إذ ستكون stcالمشغل الرئيسي في المملكة، حيث ستقدم خدماتها مباشرة لمشتركيها الأفراد، إضافة إلى تقديم خدماتها لمشغلي الشبكات الرئيسية (MNO) ومشغلي الشبكات الافتراضية (MVNO).

وتهدف الاتفاقية لتوفير خدمة الاتصال اللاسلكي عبر الأقمار الصناعية في جميع أنحاء المملكة، إلى جانب أسواق مختارة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ما يسهم في توسيع نطاق تغطية الجوال في المناطق النائية. وتعتمد الخدمة على شبكة الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض من شركة "إيه إس تي" التي تتيح الاتصال المباشر بأجهزة الجوال، بحيث يتمكن المستخدمون من الاتصال بالإنترنت عبر أجهزتهم حتى في المناطق التي لا تتوفر فيها شبكة أرضية. ويمكن أن تعمل هذه التقنية المبتكرة بتكامل تام مع البنية التحتية الحالية لمجموعة stc، بما يضمن توفير خدمات اتصال مستقرة ودون انقطاع.

وبتوقيع هذه الاتفاقية، أصبحت مجموعة stc من بين أوائل شركات الاتصالات في المنطقة التي تقدم خدمة الاتصال المباشر عبر الأقمار الصناعية للأجهزة الجوالة, حيث من المتوقع إطلاق الخدمة خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٦ بعد استكمال الاجراءات التنظيمية و الفنية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المجموعة لتوسيع نطاق خدمات الاتصال الرقمية، ودعم الاستثمار في البنية التحتية الحديثة وتطوير خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة والمنطقة.

وقال عليان الوتيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة stc: "نسعى بالتعاون مع’إيه إس تي‘ لتوفير خدمات الاتصال للجميع، من خلال توظيف أحدث الابتكارات في قطاع الاتصالات لتوسيع نطاق التغطية في المناطق النائية. تعكس هذه الخطوة التزامنا بتطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير خدمات اتصال عالمية المستوى في جميع أنحاء المملكة".

من جانبه، قال أبيل فيلان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "إي إس تي سبيس موبايل": "يسعدنا التعاون مع stc كأول مشغل إقليمي ينضم إلينا في هذه المبادرة النوعية. وبالاستفادة من المكان الريادية لمجموعة stc في المنطقة وحرصها المستمر على الابتكار وشبكتنا الفضائية المتطورة، سنتمكن في إحداث نقلة نوعية في طرق التواصل بين الناس. ويشكل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تحقيق تغطية شاملة لخدمات الاتصالات المتنقلة وسد الفجوة الرقمية، بما يتيح لملايين المستخدمين الحصول على اتصال موثوق وسهل الاستخدام."

يقام مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض من 27 إلى 30 أكتوبر، ويجمع نخبة من القادة والمستثمرين والمبتكرين من حول العالم، بهدف استكشاف فرص النمو وتعزيز التعاون الدولي.

نبذة عن "مجموعة stc"

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.

-انتهى-

