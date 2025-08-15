الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت مجموعة stc، الممكن الرقمي الرائد في المنطقة، عن شراكة استراتيجية مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بهدف توسيع نطاق برنامج الإلحاق الوظيفي التابع لها، ليشمل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، أحد أبرز القطاعات الرقمية نمواً في المملكة.

تهدف هذه الشراكة إلى تطوير الكفاءات الوطنية من خلال إتاحة فرص تدريبية عملية ومشاريع واقعية في بيئة عمل حقيقية، بإشراف خبراء في هذا المجال، بما يسهم في بناء المهارات الرقمية المتقدمة التي يتطلبها المستقبل، ويدعم توجه المملكة نحو اقتصاد رقمي متنوع وفاعل.

وبهذه المناسبة، قال أحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة stc:

"ندرك أهمية تأهيل قادة المستقبل وتزويدهم بالمهارات الرقمية التي تمكّنهم من النجاح في عالم متسارع التغير. ومع تزايد أهمية الألعاب الإلكترونية كجزء من الحياة اليومية، تأتي هذه الشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لتجسد التزامنا بتنمية المواهب الوطنية ودفع عجلة الابتكار في قطاع حيوي يعيد تشكيل مفهوم الترفيه."

من جانبه، أكد تركي الفوزان، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية:

"تُعد الرياضات الإلكترونية أحد ركائز رؤية المملكة 2030، لما تحمله من فرص اقتصادية ومهنية واعدة لشبابنا. شراكتنا مع مجموعة stc تأتي ضمن جهودنا لتمكين الكفاءات السعودية، وبناء منظومة متكاملة تعزز حضور المملكة على خارطة الألعاب الرقمية عالمياً."

منذ انطلاقه، تعاون برنامج الإلحاق الوظيفي مع أكثر من 25 جهة رائدة في مختلف القطاعات، ووفّر فرصاً نوعية لمئات من منسوبي stc لخوض تجارب عملية ومهنية محلية وعالمية. واليوم، ومع انضمام الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية إلى هذا البرنامج، تواصل stc دورها المحوري في إعداد كوادر وطنية تقود مستقبل الاقتصاد الرقمي.

من خلال هذه الشراكة، تمهد stc والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الطريق أمام الجيل القادم من المواهب السعودية للتميز في مجال الرياضات الإلكترونية، وفتح آفاق مهنية جديدة، وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي في قطاع الألعاب والتقنيات الحديثة.

نبذة عن "مجموعة stc"

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.

