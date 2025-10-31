الرياض،: أعلنت مجموعة stc، ممكّن التحول الرقمي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة PayPal بهدف استكشاف فرص التعاون في مجال المدفوعات الرقمية، وبرامج الولاء، والاستثمارات المشتركة في السعودية والبحرين وأسواق الشرق الأوسط بشكل عام.

وجرى الإعلان عن الاتفاقية خلال مبادرة مستقبل الاستثمار 2025 في الرياض، في خطوة تعكس مكانة المملكة المتنامية كمركز عالمي للتقنية المالية.

ويهدف الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز الربط المالي عبر الحدود، وتحسين تجارب العملاء من خلال دمج منظومة stc للخدمات المصرفية الرقمية والاتصالات مع منصة PayPal العالمية الموثوقة، بما يسهم في تقديم حلول رقمية سلسة ومبتكرة للمستخدمين، ويمكّن الأفراد ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من المشاركة بفاعلية في الاقتصاد الرقمي العالمي.

ويُسهم التعاون في توحيد جهود الشركتين لفتح آفاق جديدة للنمو ضمن عدد من المحاور الاستراتيجية. ففي مجال الخدمات المصرفية والمدفوعات، ستعمل كل من STC Bank وstc pay Bahrain وPayPal على ربط منصاتهم لتقديم خدمات تحويل عالمية سريعة، تضمن معاملات عبر الحدود سريعة وقابلة للتشغيل البيني بالكامل. كما تعتزم مجموعة stc الانضمام إلى منصة PayPal World، التي تجمع أكبر أنظمة الدفع والمحافظ الرقمية في العالم ضمن منظومة واحدة متكاملة.

وفي مجال برامج الولاء وتجربة العملاء، تستكشف مجموعة stc إمكانية ربط برنامج المكافآت "قطاف" بشبكة PayPal العالمية، بما يتيح للعملاء كسب واستبدال النقاط والمكافآت بسهولة عبر مجموعة واسعة من التجارب الرقمية وغير المتصلة بالإنترنت. كما يمتد التعاون ليشمل مجالات الاستثمار المشترك وتطوير منظومة التقنية المالية، من خلال بحث فرص الاستثمار والتطوير التي تدعم نمو قطاع التقنية المالية في المنطقة.

كما ستسهم هذه المبادرات في توفير تجربة مدفوعات رقمية أكثر سلاسة ومرونة للعملاء، وتمكين الشركات من تنفيذ تعاملاتها التجارية عبر الحدود بسرعة وكفاءة أعلى.

وقال معتز العنقري، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة stc: "تمضي المملكة بخطى واثقة في مسيرة التحول الرقمي، وتُعد التقنية المالية أحد أبرز الممكنات الداعمة لهذا التحول. وستُسهم شراكتنا مع PayPal في تعزيز استراتيجية المجموعة لبناء شراكات عالمية تُسهم في دفع الابتكار في مجالات المدفوعات الرقمية والتقنية المالية والتجارة العابرة للحدود، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. ونتطلع للعمل معاً لتمكين الأفراد والشركات في المنطقة من خلال تجارب مالية آمنة وسلسة ".

من جانبه، قال أوتو ويليامز، نائب الرئيس الأول، المدير الإقليمي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدىPayPal : "تُعد أسواق الشرق الأوسط من الأكثر مرونة ونشاطاً في مجال التجارة الرقمية، وتعد المملكة ركيزة أساسية في هذه نمو هذه المنظومة. ومن خلال الجمع بين حضور stc الإقليمي وبنيتها التحتية المتقدمة، وشبكة PayPal العالمية، يمكننا توفير تجارب أكثر سلاسة وأماناً للمستخدمين والتجار على حد سواء، بدءاً من المدفوعات عبر الحدود، وصولاً إلى برامج الولاء الذكية. وتعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بالابتكار والنمو الاقتصادي".

وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة stc وPayPal خطوة مهمة تعكس التزام الجانبين باستكشاف فرص جديدة تعزز الابتكار والربط المالي الرقمي على مستوى المملكة والمنطقة. كما ستتيح للمستخدمين ربط حساباتهم في stc وPaypal بسهولة أكبر، وتوسيع وصول التجار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى قاعدة عملاء PayPal العالمية التي تضم أكثر من 400 مليون مستخدم، إلى جانب إتاحة فرص جديدة لتمويل الشركات الناشئة عبر مبادرات استثمارية مشتركة.

البيانات التطلعية الخاصة بشركة Paypal

يحتوي هذا الخبر على بيانات تطلعية تتعلق بتوقيت وخصائص والفوائد المتوقعة لخدمات PayPal World ويمكن تمييز البيانات التطلعية من خلال استخدام كلماتٍ أو عبارات مثل: «قد»، «سوف»، «يمكن»، «ينبغي»، «يتوقّع»، «يُقدّر»، «يؤمن»، «يعتزم»، «يستمر»، «استراتيجية»، «مستقبل»، «فرصة»، «يخطّط»، «يتنبأ»، «يتوقّع»، وغيرها من التعابير المماثلة.

تنطوي البيانات التطلعية بطبيعتها على مخاطرٍ وشكوكٍ قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًّا عن تلك الواردة في هذه البيانات أو المتوقعة منها، ولذلك يُحذَّر القرّاء من الاعتماد المفرط على هذه البيانات. وتشمل العوامل التي قد تتسبب في مثل هذه الفروقات – دون حصر – قدرتنا على إبرام اتفاقيات نهائية في الوقت المناسب مع شركاء المحافظ الإلكترونية، ومدى استخدام هؤلاء الشركاء للخدمات التي تقدمها منصة PayPal World، وأي تأخيرات محتملة في إطلاق هذه الخدمات، وردود أفعال المنافسين، وعدم تمكّن بعض الأطراف من الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، إضافة إلى الصعوبات التشغيلية غير المتوقعة في تنفيذ وتشغيل منصة PayPal World.

يمكن الاطلاع على مزيدٍ من المعلومات حول هذه العوامل وغيرها من العوامل التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًّا عن تلك الواردة أو المفهومة ضمنًا في البيانات التطلعية، في التقارير الدورية الأحدث لشركة "باي-بال هولدينج"، بما في ذلك التقرير السنوي From 10-K، والتقارير الفصلية 10-Q والتقارير الجارية From 8-K، وغيرها من المستندات المقدّمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC.

تُعبِّر جميع المعلومات الواردة في هذا الإعلان عن الموقف في تاريخ صدوره فقط، ولا تتحمّل شركة "باي-بال" أي التزام بتحديث أيٍّ من هذه البيانات التطلعية الواردة فيه أو مراجعتها في ضوء مستجدّاتٍ لاحقة.

نبذة عن "مجموعة stc"

مجموعة stc هي ممكّن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.

نبذة عن PayPal

أحدث "باي-بال" ثورة في التجارة على مستوى العالم لأكثر من 25 عاماً. فمن خلال خلق تجارب مبتكرة تجعل تحويل الأموال والبيع والتسوق أمراً بسيطاً وآمناً ومخصَّصاً بطابع شخصي، يمكّن "باي-بال" المستهلكين والأنشطة التجارية في حوالي 200 سوق من الانضمام إلى الاقتصاد العالمي والازدهار فيه. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://about.pypl.com/‎ وhttps://investor.pypl.com/

