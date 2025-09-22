المنامة، البحرين: أعلنت stc pay، إحدى المحافظ الرقمية الرائدة بالمملكة، فوزها بجائزة ’التميز في التكنولوجيا المالية‘ عن فئة ’قطاع الاتصالات‘، وذلك خلال حفل توزيع ’جوائز الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي لعام 2025م، إذ يأتي هذا التكريم تقديراً لدور الشركة في دفع عجلة التحول الرقمي بالمملكة من خلال تقديمها خدمات مالية مبتكرة وآمنة وميسرة لعملائها من الأفراد وقطاع الأعمال.

وقد حرصت stc pay، المحفظة الرقمية المرخصة من مصرف البحرين المركزي، منذ انطلاقتها، على إحداث نقلة نوعية في عالم التكنولوجيا المالية بالمملكة، بطرحها خدمات مالية رقمية تواكب متطلبات الحياة المعاصرة، حيث تشمل التحويلات الرقمية المحلية والدولية، والبطاقات الرقمية مسبقة الدفع، بالإضافة إلى دفع الفواتير. ومن أبرز مبادرات stc pay شراكتها مع هيئة تنظيم سوق العمل لتزويد كل عامل وافد إلى المملكة برقم حساب مصرفي دولي (IBAN)، بحيث يكون هذا الرقم مرتبطاً بالمحفظة؛ كما توفر خدمة صرف الأجور التي تعتمدها أكثر من مائة شركة لضمان وسيلة ميسرة وآمنة لسداد رواتب موظفيها تماشياً مع نظام حماية الأجور؛ بالإضافة إلى طرحها منتجات حصرية بالتعاون مع ماستركارد مثل بطاقة النخبة (Elite Card) وبطاقات العائلة (Family Cards)؛ إلى جانب إدراجها خدمات (Apple Pay)، و(Samsung Pay)، و(Google Pay)، ضمن محفظتها، تعزيزاً لطرق الدفع اللاتلامسية وإثراء لتجربة عملائها.

وبهذه المناسبة، صرّح المهندس خالد العصيمي، رئيس مجلس إدارة شركة stc pay والرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين، قائلاً: "إن فوزنا بهذه الجائزة المرموقة يجسد التزامنا الراسخ بطرح خدمات مالية مبتكرة وآمنة وميسرة لمختلف شرائح المجتمع، حيث تعد stc pay جزء من رؤيتنا للدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الغير نقدي بالمملكة، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. ونحن مستمرون في مسيرتنا نحو تعزيز روح الابتكار وتوسعة نطاق التعاون مع شركائنا لترسيخ مكانة stc pay بصفتها المحفظة الرقمية الأكثر ابتكاراً ويسراً لجميع المعاملات المالية في مملكة البحرين."

وتجدر الإشارة إلى أن جوائز الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي تعد منصة بارزة للاحتفاء بالابتكار والريادة في قطاع التكنولوجيا بالمنطقة. وبدورها، تواصل stc pay، بفضل ما تتمتع به من خبرة واسعة في قطاع الاتصالات وتقنيات مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية، مسيرتها في الدفع بعجلة الاقتصاد غير النقدي، دعماً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030، وترسيخاً لمكانة المملكة الرائدة في قطاع المدفوعات الرقمية على مستوى المنطقة.

