لندن: أعلنت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، عن توسيع نطاق شراكتها مع شركة iBASIS، المزود الرائد لحلول الاتصالات، بهدف توفير حل متكامل لشبكة تبادل خدمات بروتوكولات الإنترنت IP، إلى جانب توقيع اتفاقية لإطلاق تقنية المصادقة الثنائية على المكالمات الفورية. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز سعة الشبكات العالمية للمجموعة ودمج تقنيات تحليل البيانات ضمن بنيتها الرقمية.

وتسهم هذه الخطوة في إنشاء شبكة عالمية آمنة ومخصّصة ضمن البنية التحتية الرقمية لمجموعة stc، تتيح تبادل مختلف أنماط البيانات المعتمدة على بروتوكول الإنترنت، بما في ذلك خدمات التجوال والاتصال الصوتي والإشارات مع مشغلي الاتصالات حول العالم. ومن خلال الاستفادة من بنية iBASIS التقنية المتطورة ومنصتها التحليلية، ستتمكن المجموعة من متابعة حركة البيانات العالمية بشكل دقيق وفوري، ما يمكّنها من إدارة الشبكات بشكل استباقي وتسريع معالجة الأعطال وضمان مراقبة مستمرة لجودة الخدمات.

وستُسهم هذه القدرات المتقدمة في رفع كفاءة أداء الشبكات وتحسين تجربة العملاء، خصوصاً خلال الأحداث الكبرى التي تشهد كثافة عالية في الاستخدام مثل موسم الحج والفعاليات السياحية وعلى رأسها موسم الرياض، والتي تعتمد جميعها على شبكات مجموعة stc.

وبهذه المناسبة، قال محمد العبادي، الرئيس التنفيذي لقطاع النواقل والمشغلين في مجموعة stc: "يُعد هذا الاستثمار الاستراتيجي تأكيداً على مكانة مجموعة stc الريادية في تقديم بنية تحتية ذكية وموثوقة تخدم المملكة والمنطقة والعالم. نواصل العمل على تعزيز قدراتنا وخدماتنا وإثراء تجربة العملاء، من خلال توسيع شراكتنا الممتدة لأكثر من عشرين عاماً مع iBASIS".

من جانبه، قال باتريك جورج، الرئيس التنفيذي لشركة iBASIS: "نفخر بتوطيد شراكتنا مع مجموعة stc، إذ ستُسهم قدراتنا المتقدمة ونهجنا القائم على التحليل الذكي للبيانات في تمكين المجموعة من تلبية الطلب المتزايد على البيانات وتقديم تجارب اتصال استثنائية على مستوى العالم".

نبذة عن مجموعة stc:

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا

نبذة عن شركة iBASIS:

تُعدiBASIS إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقديم حلول الاتصالات، حيث تمكّن مشغّلي الشبكات والمؤسسات الرقمية حول العالم من تطوير عملياتها وتحقيق التحوّل الرقمي. وتُعد الشركة أول مزوّد اتصالات مستقل ومتخصص من الفئة الأولى (Tier One IPX) مع أكثر من800 شبكة جيل رابع LTE حول العالم. تخدمiBASIS اليوم أكثر من1,000 عميل في28 موقعاً حول العالم، وتعمل على تحسين الاتصال العالمي وضمان الجودة والأمان بما يتيح لعملائها تحقيق عوائد مرتفعة في مجالات الاتصال الصوتي، والرسائل التجارية، وبيانات الهاتف المحمول، وشبكات الجيل الخامس (5G)، وإنترنت الأشياء (IoT).

