الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت شركة "مُزن" السعودية، المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع بنك STC،تهدف إلى تفعيل منصتها "فوكال"، الرائدة في مكافحة الجرائم المالية، ضمن العمليات التشغيلية للبنك. وذلك في خطوة تعكس التزام الطرفين بتطوير منظومة حماية العملاء، وترسيخ الابتكار في المنظومة الرقمية بالمملكة.

وتعد منصة "فوكال" نقلة نوعية في مجال الرصد الذكي للجرائم المالية، إذ تقوم على توظيف الذكاء الاصطناعي والمعالجة الفورية للبيانات لكشف محاولات الاحتيال والجرائم المالية والتصدي لها بكفاءة، مع تقديم معطيات دقيقة حول المخاطر المحتملة. ومن خلال هذه التقنيات، يرفع بنك STC من قدراته الأمنية لحماية عملائه وتلبية المتطلبات التنظيمية، إلى جانب توسيع نطاق خدماته الرقمية بثقة.

وبهذا الصدد، أكد عبد الله الشبرمي، الرئيس التنفيذي التجاري لشركة "مُزن"، أن التحول الرقمي المتسارع فتح آفاقًا واسعة أمام المؤسسات المالية، لكنه في الوقت نفسه أوجد مخاطر غير مسبوقة. موضحًا أن منصة "فوكال" تمنح المؤسسات المالية قدرات استباقية مدعومة بالذكاء اللحظي، والتحليلات المتقدمة، وآليات الامتثال المؤتمتة، تمكّنها من التصدي بكفاءة للتهديدات المعقدة والمتغيرة. وأضاف: "إن اعتماد المنصة من قِبل بنوك مثل بنك STC يعكس بشكل عملي قدرة الابتكار المحلي على حماية العملاء، والالتزام بالمعايير التنظيمية، وتسريع وتيرة النمو الآمن للاقتصاد الرقمي في المملكة".

ومن جانبه، أوضح إبراهيم القحطاني، رئيس مكافحة الاحتيال والرشوة والفساد في بنك STC ،أن الذكاء الاصطناعي بات اليوم ركيزة أساسية للابتكار في القطاع المالي. مؤكدًا أن دمج منصة "فوكال" ضمن العمليات التشغيلية للبنك يمنحه القدرة على استباق التهديدات الناشئة، وتعميق ثقة العملاء، وتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل، بما يرسخ مكانة البنك كأحد رواد الجيل الجديد من الخدمات المصرفية، ويعكس التزامه بإرساء معايير جديدة للأمن والموثوقية في المنظومة المالية السعودية.

وتأتي الشراكة بين "مُزن" وبنك STC ضمن محطة مهمة في مسيرة التحول المالي بالمملكة، حيث تجمع بين خبرة "مُزن" العميقة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والامتثال، وبين رؤية البنك لمستقبل مصرفي رقمي آمن يضع العميل على رأس أولوياته. وهو ما يعزز من الحضور العالمي للمملكة العربية السعودية كقوة رائدة في مجال الخدمات المالية الرقمية الموثوقة والمتوافقة مع أرقى المعايير.

نبذة عن "مُزن"

"مُزن" هي شركة تقنية سعودية تسخر إمكانات الذكاء الاصطناعي لابتكار المنتجات والحلول التي تساهم في تعزيز التطور الرقمي للبشرية. وتضم مُزن أكثر من 300 موظفاً، يعملون في مكاتبها في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

