المنامة، البحرين – أشادت stc البحرين برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للتمرين السيبراني الوطني Cyber Shield 2025 الذي نظمه المركز الوطني للأمن السيبراني، مؤكدة أن رعاية سموه تعكس رؤيته الثاقبة في تعزيز مكانة المملكة كمنصة رائدة في مجال الأمن السيبراني، ودعمه المستمر لتطوير القدرات الوطنية ومواكبة المستجدات العالمية في هذا المجال الحيوي.

كما نوهت stc البحرين بـ جهود المركز الوطني للأمن السيبراني في تنظيم هذا التمرين وإدارته بكفاءة عالية، مما يسهم في بناء منظومة متكاملة تعزز مرونة البنية التحتية الرقمية للمملكة.

وأشارت الشركة إلى أن المشاركة الواسعة التي شهدها التمرين، بمشاركة أكثر من 500 مختص يمثلون أكثر من 120 جهة من مختلف القطاعات، تجسد روح التعاون الوطني وأهمية تبادل الخبرات، بما يعزز من جاهزية الكوادر الوطنية وقدرتها على مواجهة التحديات السيبرانية المتسارعة.

واختتمت stc البحرين بالتأكيد على التزامها بالمساهمة الفاعلة في مثل هذه المبادرات الوطنية التي تُمكّن الكفاءات البحرينية، وتعزز موقع المملكة الريادي في الأمن السيبراني والتنمية الرقمية.

