الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي في المنطقة، عن تحقيق تقدم كبير على مستوى توسيع شبكتها من الألياف البصرية وشبكات الجيل الخامس (5G)، بهدف تعزيز شبكة الاتصالات والبنية الرقمية الوطنية، وتحسين تجربة العملاء، بما يسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأنجزت stc عملية نشر واسعة النطاق لشبكات الألياف البصرية، ما أدى إلى تحسينات كبيرة في تغطية الإنترنت الثابت، وساهم في تعزيز مرونة الشبكة، حيث قامت بتوصيل 125 ألف كابل ألياف بصرية إلى المنازل، ما أدى لتوفير اتصال إنترنت عالي السرعة للمزيد من المنازل على مستوى المملكة. ونشرت المجموعة كابلات ألياف بصرية بطول 1,100 كيلومتر في مواقع مختلفة من الشبكة، بما يشمل مسارات الربط الرئيسية الطويلة، ونقاط الوصول في المناطق السكنية، والنقاط الرئيسية، والشبكات المؤجرة. وجرى دعم قطاع الأعمال بشبكة متكاملة من الألياف البصرية من خلال تلبية 616 طلب لربط المؤسسات الحكومية والشركات ومراكز البيانات الضخمة وشركات الاتصالات الأخرى بالشبكة. كما جرى ربط 513 موقعاً للاتصالات المتنقلة و53 موقعاً داخلياً بشبكة الألياف البصرية، بهدف تعزيز موثوقية الشبكة وتحسين التغطية داخل المباني وخارجها.

وقال هيثم الفرج، الرئيس التنفيذي للتقنية لدى مجموعة stc: "يشكل توسيع نطاق شبكات الجيل الخامس والألياف الضوئية خطوة مهمة لدعم التحول الرقمي في المملكة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030. ويسهم هذا الإنجاز في توفير خدمات اتصال آمنة وسريعة في جميع مناطق المملكة، ليتمكن الجميع، من مواطنين وشركات وجهات حكومية، من المشاركة في الاقتصاد الرقمي والاستفادة من أحدث التقنيات المبتكرة".

تأتي هذه الإنجازات المستمرة تأكيدًا على الدور الريادي لمجموعة stc في تطوير البنية الرقمية في المملكة، وتوفير خدمات اتصال سريعة وموثوقة للمجتمعات والشركات في مختلف مناطق المملكة ، بما يسهم في إتاحة فرص جديدة ودعم مسيرة التنمية الوطنية.

من جانب آخر، أطلقت stc مشروعاً وطنياً لتوفير تغطية شبكات الجيل الخامس (5G) في أكثر من 2000 موقع جديد، مع التركيز على المناطق الأقل كثافة سكانية، مما أسهم في زيادة سعة شبكة الجوال، وتحسين جودة الخدمات الرقمية، وتلبية الطلب المتزايد على تقنيات الاتصالات الحديثة، وترسيخ مكانة المملكة الريادية في تبني أحدث شبكات الجيل الخامس على مستوى العالم.

وتواصل مجموعة stc بناء شراكات جديدة وتحديث تقنياتها ضمن مساعيها المستمرة للابتكار من أجل تلبية الطلب على التقنيات الرقمية في المستقبل، ويشمل ذلك تعاونها مع شركة Cohere الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي لتوفير حلول مخصصة لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية والإنتاجية في الشركات. كما تقوم المجموعة بتحديث أنظمتها القديمة والتحول إلى الخدمات السحابية، بهدف تحسين جودة الخدمات وزيادة سرعة الاستجابة، بما يواكب متطلبات النمو الرقمي في المملكة.

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، اذ تقدم المجموعة العديد من الحلول الرقمية المبتكرة وتساهم في قيادة التحول الرقمي. وهي المجموعة الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وانترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.

