الرياض، المملكة العربية السعودية: طرح STC Bank أولى منتجاته التمويلية "تمويل سمارت" بتجربة إلكترونية بالكامل، متوافقة مع الشريعة الإسلامية وخلال دقائق وبسقف يصل إلى 50 ألف ريال، ويهدف المنتج التمويلي الجديد إلى تلبية الاحتياجات المالية لعملاء البنك ودعم الأفراد من خلال تقديم حلول تمويلية سريعة وبشروط مرنة وخطوات بسيطة، وصُممت هذه المنتجات لتمكين المستفيدين من دعم ظروفهم المعيشية أو الاستثمار في مشاريع تعزز من دخلهم واستقرارهم الاقتصادي.

ويبلغ الحد الأقصى للتمويل 50 ألف ريال سعودي ،والحد الأدنى للتمويل 3 آلاف ريال سعودي ، والحد الأقصى لمدة السداد 24 شهرًا قابلة للتعديل إلى 36 شهرًا، مع موافقة فورية وخيار تأجيل قسط واحد خلال مدة التمويل.

الجدير بالذكر أن STC Bank يهدف إلى تقديم خدمات بنكية وحلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع ضمان أقصى درجات الأمان وحماية العملاء من خلال استخدام التقنيات المالية المتطورة.

-انتهى-

