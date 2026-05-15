مكه المكرمة، شاركت مجموعة stc في تمرين ميداني موسّع نفذته قوات الدفاع المدني بالحج في مشعر منى، وذلك في إطار تعزيز الجاهزية الميدانية ورفع كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة بالمشاعر المقدسة.
وشمل التمرين تنفيذ عدد من السيناريوهات الافتراضية، من بينها عمليات الإطفاء والإنقاذ، وخطط إخلاء النزلاء بطريقة آمنة ومنظمة، إضافة إلى اختبار سرعة التنسيق والتعامل مع الطوارئ في بيئة ميدانية تتسم بالكثافة العالية للحجاج.
وتأتي مشاركة مجموعة stc ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ، بهدف دعم الجهود الميدانية وتعزيز موثوقية الخدمات والبنية التحتية التقنية، بما يسهم في تقديم منظومة رقمية متكاملة تتسم بالكفاءة والأمان وتواكب الأعداد المليونية لضيوف الرحمن من خلال توفير حلول وخدمات اتصال ذكية وعالية الجودة طيلة أيام الحج.
