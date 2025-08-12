الرياض – أعلنت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، بالتعاون مع هواوي عن نجاحها في تنفيذ تجربة عالمية رائدة لنقل البيانات بسرعة فائقة تصل إلى 2.4 تيرابايت في الثانية عبر الألياف البصرية، وتُعد مجموعة stc أول مشغل على مستوى العالم يقوم بتطبيق هذا الحل المتطور على شبكة ألياف بصرية حية، مما يعزز مكانة المملكة كمركز رقمي عالمي رائد.

وتأتي هذه الخطوة في سياق مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها المملكة، والطلب المتنامي على نقل البيانات بسرعة فائقة، مدفوعاً بتطور القطاعات المعتمدة على البيانات والتطبيقات المتقدمة في الحوسبة. وقد اعتمدت التجربة على منصة هواوي المتطورة للألياف البصرية OptiX OSN 9800 K12، والتي تمكّنت من تحقيق سعة إجمالية تصل إلى 96 تيرابايت في الثانية عبر كابل ألياف ضوئية واحد، وسرعة 2.4 تيرابايت لكل منفذ، ما يعزز من قدرة المملكة على تلبية متطلبات الخدمات الرقمية المتقدمة خلال السنوات القادمة.

كما توفر هذه الخطوة مستويات متقدمة من أمن البيانات باستخدام أحدث تقنيات التشفير وأكثرها أماناً لحماية المعلومات الحكومية والمالية الحساسة. ويعزز التشغيل الذكي كفاءة العمليات التشغيلية من خلال تفعيل الخدمات خلال يوم واحد فقط، إلى جانب المراقبة اللحظية لأداء الألياف البصرية. وتمثّل هذه الابتكارات ركيزة أساسية نحو تحقيق قدرات الشبكات ذاتية الإصلاح من المستوى الرابع (L4)، ما يمكّن مزوّدي خدمات الحوسبة السحابية من التعامل بمرونة مع الزيادات المفاجئة في حركة البيانات، وتقليص دورات نشر الخدمات بأكثر من 70%.

ويرسخ التعاون بين مجموعة stc وهواوي معياراً عالمياً جديداً من التميّز في مجالات الاتصال والأمن وكفاءة التشغيل، بما يسهم في تمكين الشركات والمجتمعات من النمو والازدهار.

-انتهى-

#بياناتشركات

نبذة عن "مجموعة stc"

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.