المنامة، البحرين: أعلنت stc البحرين، المُمَكِّنُ الرقمي، نيلها جائزتين مرموقتين خلال حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي 2025، حيث حصدت جائزة التميز في فئة "المسؤولية المجتمعية – لقطاع الاتصالات" نظير برنامجها الرائد ’جيل ICT‘ لتدريب الخريجين، كما حصدت على جائزة التميز في فئة "Blockchain– لقطاع الاتصالات" نظير برنامجها المبتكر ’Web3 Launchpad‘، لترسخ بذلك مكانتها الريادية في عالم الابتكار الرقمي من خلال إطلاقها مبادرات نوعية تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الاتصالات وإحداث أثر مستدام في المجتمع.

وبهذه المناسبة، صرّح المهندس خالد العصيمي، الرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين، قائلاً: "إن تكريم stc البحرين بهاتين الجائزتين المرموقتين يعد تأكيدا على ما حققته الشركة من إنجازات بارزة، كما يشكل تتويجاً لنهجها الريادي، وعلى الالتزام الراسخ بطرح أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة. وتحرص الشركة من خلال برنامجي ’جيل ICT‘ و’Web3 Launchpad‘ على تأهيل الكفاءات، والارتقاء بالمنظومة الرقمية، وتبني رؤية مبتكرة للدفع بعجلة التقدم الرقمي في المملكة."

ويُعد برنامج ’جيل ICT‘، الذي ينضوي تحت مظلة ’جسور‘، ذراع الشركة للمسؤولية الاجتماعية، نموذجاً مبتكراً لإعداد جيل واعد من الكفاءات الوطنية الشابة لدعم مسيرة الاقتصاد الرقمي، حيث تم أطلاقه بالتعاون مع جهات حكومية وأكاديمية بارزة في المملكة بهدف تأهيل الخريجين ومدّهم بأحدث المهارات التقنية والتجارية، بما يعزز من فرص انخراطهم في سوق العمل، ويؤهلهم لقيادة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات مستقبلاً. وقد استقطب البرنامج، منذ انطلاقته، آلاف الخريجين الذين يخضعون لعملية تقييم شاملة ضمن آلية اختيار تنافسية.

وفي إنجاز نوعي آخر يُضافُ إلى رصيد stc البحرين، يُعد برنامج ’Web3 Launchpad‘ أول مبادرة مُنَظّمة من نوعها تطلقها وتديرها شركة اتصالات في المنطقة بهدف تعزيز الابتكار في مجال تقنية ال Blockchain، حيث حقق، منذ إطلاقه في عام 2024م، إنجازات مشهودة منها: إطلاق أول شبكة من الطبقة الأولى (Layer 1) Blockchain بالتعاون مع منصة ’Avalanche‘، واستقطاب ملايين التفويضات الرقمية، وإشراك آلاف المستخدمين في التعامل مع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) ، فضلاً عن استضافة فعاليات عالمية للمطورين حظيت باهتمام المجتمع التكنولوجي الدولي.

وتجدر الإشارة إلى أن تكريم stc البحرين بهاتين الجائزتين المرموقتين يأتي في إطار حرصها على إرساء معايير جديدة في مجالي التكنولوجيا والابتكار، وترسيخاً لمكانتها الريادية في دعم مسيرة التحول الرقمي في المنطقة.

-انتهى-

#بياناتشركات