الرياض: تصدّرت مجموعة stc قائمة أقوى العلامات التجارية في الشرق الأوسط، وحافظت على مكانتها كأعلى علامة اتصالات قيمة في المنطقة، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن "2026Brand Finance " العالمية.

كما حققت المجموعة مراكز متقدمة عالميًا، بحصولها على المرتبة الثالثة كأقوى علامة تجارية في قطاع الاتصالات على مستوى العالم، والمرتبة التاسعة كأعلى علامة اتصالات قيمة عالميا، ما يؤكد قوة علامتها التجارية ومكانتها المتنامية في الأسواق الدولية.

ويعكس هذا الإنجاز السعي المستمر للمجموعة نحو الابتكار والتميز والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك التوسع في شبكات الألياف الضوئية، دعمًا لمسيرة التحول الرقمي في المملكة.

وتقيّم Brand Finance أكثر من 5,000 علامة تجارية سنويًا في مختلف القطاعات والأسواق، اعتمادًا على مؤشرات القوة والقيمة والأداء المالي والحضور في السوق وثقة المستهلكين، وتضم قائمتها العالمية أبرز العلامات التجارية الأكثر قوة وقيمة على مستوى العالم.

وتواصل stc تعزيز حضورها الإقليمي والدولي من خلال الشراكات والاستثمارات الاستراتيجية، إلى جانب دورها في تمكين التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحيوية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وطموح المملكة لتكون مركزًا رقميًا عالميًا.

ويؤكد هذا التصنيف التزام مجموعة stc بتقديم خدمات رقمية عالمية المستوى، وترسيخ ريادتها في قطاع الاتصالات والتقنية، وبناء منظومة رقمية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي في المملكة والمنطقة والعالم.

