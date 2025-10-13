في خطوة تؤكد ثقتها في السوق العقاري المصري والعاصمة الإدارية الجديدة كوجهة استثمارية بارزة؛ أعلنت شركة Squares Developments عن إطلاق ثالث مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، «SAGE LAKES RESIDENCE » بإجمالي استثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه، وهو ما يعزز خطط الشركة التوسعية بتنويع محفظتها الاستثمارية والاستحواذ على قاعدة أكبر من العملاء.

من جانبه أكد المهندس طلعت جورجيوس، رئيس مجلس إدارة شركة Squares Developments ، أن العاصمة الإدارية أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على جذب كبرى الشركات والمستثمرين بفضل البنية التحتية القوية والتخطيط العمراني المتطور والدعم الحكومي المستمر، وهو ما يجعلها وجهة استثمارية مميزة للشركات الجادة.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة، أن مشروع «SAGE LAKES RESIDENCE » يمثل نقلة نوعية في مشروعاتها من حيث الموقع الاستراتيجي المميز، والتصميم المعماري المبتكر، والتعاون مع شركاء نجاح أقوياء لضمان تنفيذ مشروع يعزز مكانة الشركة كواحدة من الشركات الرائدة التي استحوذت على رضا عملائها عبر تاريخ طويل من المشروعات المميزة في السوق العقاري.

وقال: "إن هذا المشروع جزء من خطة توسعية طموحة نعمل على تنفيذها وبقوة استنادا إلى خبراتها السابقة، وملاءتها المالية القوية، وتعاونها مع شركاء نجاح أقوياء، والاستعانة بكوادر بشرية قوية في قطاعات متنوعة داخل الشركة، ومن المخطط أن يكون مشروعنا المقبل في الساحل الشمالي لضمان أكبر قدر من التنوع في محفظتها الاستثمارية".

وأكد هارون عبد الغني، رئيس القطاع التجاري بالشركة، أن مشروع «SAGE LAKES RESIDENCE » يضم وحدات بمساحات متنوعة تبدأ من استديو وحتى وحدات دوبلكس وفيلات بمساحات تصل إلى 258 مترا، ويوجد منطقة مخصصة للفيلات ويتوسطها بحيرات صناعية كبيرة، ويضم المشروع مسجد وكنيسة حرصا علي الترابط المجتمعي والوحدة الوطنية التي تتبناها الدولة في الفترة الاخيرة.

ويضم المشروع أيضاً جزءا تجاريا عبارة عن مباني إدارية وعيادات طبية وصيدلية وجميع الخدمات التي تحتاجها الأسرة، فالمشروع يضم خدمات متنوعة.

وأوضح أن هذه الخدمات منها ساحة انتظار كبيرة وكلوب هاوس في روف كل مبنى بالمشروع، وجاكوزي وساونا، و2 كلوب هاوس وهو ما يضمن أعلى معايير جودة الحياة والرفاهية في المشروع، حيث تستهدف الشركة خدمة وتلبية احتياجات جيلين من العملاء المستهدفين.

وقال إن الشركة تطرح المرحلة الأولى بمقدم يبدأ من 2.5% والباقي على 10 سنوات، وهو نظام سداد تم دراسته بعناية لضمان الحفاظ على مصلحة العميل والشركة، حيث قام القطاع التجاري بدراسات سوقية عن العملاء المستهدفين وأنظمة السداد التي تتناسب معهم للوصول إلى أنظمة مرنة تلائم العملاء.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف الوصول بمحفظة استثماراتها خلال الفترة المقبلة ل 22 مليار جنيه، وهو ما يعتمد على جدية وخبرة قوية وملاءة مالية مميزة، بالإضافة إلى مناخ استثماري جاذب يدعم الخطط التوسعية للشركات الطموحة، لافتا إلى أن العميل أصبح لديه قدرة على الاختيار وسط المنافسة القوية للسوق استنادا إلى سابقة أعمال الشركة والتزامها في التنفيذ والتسليم وهي عناصر نجاح تمتلكها شركة Squares Developments.

وأشار المهندس هاني جورجيوس، نائب رئيس شركة Squares Developments، إلى أن مشروع «SAGE LAKES RESIDENCE » يقع على مساحة حوالي 33 فدانا في موقع استراتيجي بمنطقة R8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويقع المشروع مباشرة أمام منطقة خدمات كبيرة وبالقرب من نادي رياضي وجامعة، وتتعاون الشركة مع كيانات قوية وهى مكتب حافظ للاستشارات الهندسية، والشركة الدولية لإدارة المشروع.

وأكد أن اختيار شركاء من أصحاب الخبرة والكفاءة يعكس حرصها على تقديم منتج عقاري متكامل يراعي أحدث معايير الاستدامة والابتكار، ويضمن تحقيق أفضل قيمة استثمارية للعملاء، كما أنه يعكس اهتمام الشركة بأدق تفاصيل التصميم والتنفيذ، لضمان تنفيذ المشروع بصورة تليق باسمها وتاريخها المميز وسابقة أعمال مؤسسيها.

وأوضح المهندس مينا ماهر، عضو مجلس الإدارة، أن مشروع «SAGE LAKES RESIDENCE » سكني عمراني متكامل ويضم جزءا تجاريا وحزمة متنوعة من الخدمات المميزة التي تضمن مستوى جودة حياة ورفاهية استثنائية تقدمها الشركة لعملائها، وتستهدف الشركة 5 مليارات جنيه مبيعات من المرحلة الأولى للمشروع.

وأضاف أن الشركة تقدم للعملاء مشروع يجمع بين جميع المزايا في مكان واحد داخل العاصمة الإدارية، ومن المخطط بدء تنفيذ المشروع خلال الربع الأول من العام المقبل، فالتنفيذ والتسليم والجدية عناصر أساسية تعتمد عليها الشركة في كل مشروعاتها مما يحافظ على مكانتها الرائدة ورضا عملائها.

وقال المهندس محمد حافظ، رئيس مكتب حافظ للاستشارات، "نحرص في مكتب حافظ على تقديم تصميمات هندسية تعكس رؤية متكاملة تجمع بين الجمال المعماري والكفاءة التشغيلية، وهو ما يحقق أفضل استفادة من المساحات ويمنح المشروع هوية معمارية مميزة في قلب العاصمة الإدارية الجديدة".

وأشار إلى أن التعاون مع شركة Squares Developments يأتي لوضع تصور مبتكر يضمن تجربة عمرانية راقية تواكب تطلعات العملاء وتتماشى مع المعايير العالمية في التطوير العمراني، وبما يتلاءم مع خبرات وسابقة أعمال كلا الطرفين.

وتابع طارق فهمي، مدير عام الشركة الدولية، أن التعاون مع Squares Developments يأتي في إطار تعاون استراتيجي يهدف إلى الحفاظ على مشروع متكامل يعتمد على أعلى معايير الجودة في التنفيذ والإدارة والتشغيل، حيث تتولى شركته إدارة وتشغيل المشروع بما يحافظ على منتج عقاري يضيف قيمة حقيقية للسوق المصري ولسابقة أعمال كلا الطرفين.

-انتهى-

#بياناتشركات