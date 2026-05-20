أعلنت اليوم شركة إي اف چي هيرميس، إحدى شركات مجموعة إي اف چي القابضة وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام دورها الاستشاري بنجاح لصالح الشركة السعودية العمانية للاستثمار (SOIC) – المملوكة بالكامل لـصندوق الاستثمارات العامة (PIF) – وذلك بصفتها المنسق الدولي الأوحد لأول آلية سجل الاكتتاب المعجّل (Accelerated Bookbuild - ABB) تشهدها سلطنة عمان.

وتضمنت آلية سجل الاكتتاب المعجّل بيع حصة من أسهم الشركة السعودية العمانية للاستثمار (SOIC) في شركة أوكيو للصناعات الأساسية (OQBI)، وهي المنتج المتكامل الوحيد للميثانول والأمونيا وغاز البترول المسال في عُمان، وقد تضمنت الصفقة طرح 127,136,289 سهماً، بقيمة إجمالية بلغت92.5 مليون دولار أمريكي، وذلك نيابة عن الشركة السعودية العُمانية للاستثمار(SOIC) ، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة(PIF) .

تعتبر هذه الصفقة الأولى من نوعها التي تُنفذ عبر آلية سجل الاكتتاب المعجّل (ABB) في أسواق رأس المال العمانية، وهي أيضاً أول عملية من نوعها نفذت في المنطقة بعد التوترات الجيوسياسية الأخيرة. تم تصميم الصفقة كعملية بيع عابرة للحدود، حيث قدمت الشركة استشارات لعميل سعودي. وقد شهد الطرح إقبالاً كبيراً من المستثمرين المحليين والدوليين، حيث تم تغطية الاكتتاب بالكامل خلال ساعة واحدة فقط من بدء الإطلاق، وانتهت الصفقة بنجاح خلال أربع ساعات فقط.

وتم تحديد سعر الطرح بعلاوة سعرية تقارب 52% فوق سعر السهم كما في 31 ديسمبر 2025، مما يؤكد مرونة أسواق رأس المال الإقليمية والجاذبية المستمرة للأصول العمانية. وبالإضافة إلى المشاركة القوية من المستثمرين المحليين، جذبت الصفقة طلباً كبيراً من المؤسسات الاستثمارية العالمية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

وفي هذا السياق، أعرب كريستوفر لانج، رئيس قطاع أسواق رأس المال بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بتقديم الخدمات الاستشارية لصندوق الاستثمارات العامة(PIF) لشركتها التابعة الشركة السعودية العُمانية للاستثمار(SOIC) في هذه الصفقة العابرة للحدود. وأضاف لانج أن التنفيذ الناجح لأول عملية ABB في عُمان يجسد التزام الشركة بتعميق السيولة الإقليمية وقدرتها على تقديم خدمات استشارية استراتيجية تربط رؤوس الأموال الدولية بأبرز الفرص الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي. كما أكد أن هذه الصفقة تعزز مكانة إي اف چي هيرميس كالمستشار المختار لصفقات أسواق رأس المال المعقدة في المنطقة، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الإنجاز وسط مشهد جيوسياسي غير مستقرة هو شهادة على قوة منصة الشركة المتكاملة وعلاقاتها المؤسسية العميقة.

جدير بالذكر أنه خلال عام 2025، قامت إي اف چي هيرميس بإتمام خدماتها الاستشارية لمجموعة من أبرز الصفقات ومنها، 18 صفقة بأسواق رأس المال و16 صفقة بأسواق ترتيب وإصدار الدين، بالإضافة إلى 8 صفقات دمج واستحواذ على مستوى المنطقة، خاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وسلطنة عُمان، ومصر. وتعكس هذه الصفقات ريادة المجموعة في أسواق المال الإقليمية، ودورها الاستراتيجي في تسهيل وصول المستثمرين الإقليميين والدوليين للفرص الاستثمارية الواعدة.[1]

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 5 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنميه، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية المتكاملة والمبتكرة في مصر، وبالأخص للمشروعات متناهية الصغر ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي فاينانس لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

[1] وقد قامت شركة المتحدة للأوراق المالية(United Securities) بدور الوسيط المحلي ووكيل الاستلام لهذه الصفقة.