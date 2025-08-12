بغداد، العراق: أعلنت شركة “هايتيرا“، المدرجة في بورصة شنجن تحت الرمز (SZSE: 002583)، والرائدة عالمياً في مجال توفير تقنيات وحلول الاتصالات المتخصصة، عن نجاحها في نشر منصة SmartOne للاتصالات الموحدة، لدعم وزارة الداخلية العراقية في تحديث منظومة خدمات الطوارئ في بغداد. ويمثل هذا المشروع، الذي انطلق في عام 2024، خطوة محورية في تطوير البنية التحتية للاتصالات الخاصة بالسلامة العامة في العاصمة، حيث تم إنشاء مركز اتصال مركزي لخدمة الطوارئ على الرقم 911، ليشكل نقلة نوعية في سرعة الاستجابة وتنسيق عمليات الإنقاذ.

وكانت وزارة الداخلية العراقية تعتمد في السابق على شبكة مجزأة تضم 26 رقمًا مختلفًا للطوارئ، ما كان يحد من سرعة الاستجابة وكفاءة التنسيق بين الجهات المعنية. وانطلاقًا من الحاجة إلى منظومة موحدة، جاء حل SmartOne من هايتيرا ليجمع تحت مظلته تقنيات اتصال متعددة بدءًا من أنظمة الراديو DMR وTETRA، وصولًا إلى بث كاميرات الجسم في منصة متكاملة واحدة. ويتيح هذا التكامل تنسيقًا فوريًا وفعّالًا بين الشرطة والدفاع المدني وخدمات الإسعاف في بغداد، مما يعزز من قدرة المدينة على التعامل مع الحوادث والأزمات بسرعة ودقة، ويشكل نقلة نوعية في بنية الاتصالات المخصصة للسلامة العامة.

ويشمل الحل مركز اتصال متكامل لخدمة الطوارئ 911 يضم أكثر من 300 مقعد للموظفين. وتدعم المنصة استقبال مكالمات الطوارئ، وإنشاء البلاغات، وتتبع الموقف ميدانيًا في الوقت الفعلي، وإدارة عمليات الإرسال والتنسيق بين جهات متعددة. كما يتضمن التنفيذ وحدات متقدمة تشمل التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD)، وأدوات القيادة المرئية ونظام المعلومات الجغرافية (GIS)، وإدارة المناوبات والدوريات، وتحليلات الحوادث، إلى جانب تطبيقات ميدانية مخصصة لفرق الشرطة. وتعمل هذه الأدوات مجتمعةً على تعزيز الوعي الميداني، وتحسين توزيع الموارد، وتقليص زمن الاستجابة للحالات الطارئة بشكل ملموس.

وقال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني: "يمثل هذا المشروع، الذي يعد الأول من نوعه في العراق، نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي والاتصالات الحديثة، ودعم جهود تعزيز الأمن، وتقديم الخدمات القانونية والإنسانية."

وتعتمد المنظومة على بنية معمارية قائمة على خدمات مصغرة (Microservices)، ما يمنحها قدرة عالية على التوسع ومرونة في التعامل مع الأعطال. أما واجهتها الخلفية المعتمدة على البيانات، فتمكّن وزارة الداخلية من تقييم الأداء بشكل مستمر عبر سجلات المكالمات، وتحليل أنماط الحوادث، واستقبال التنبيهات الاستباقية. وتوفر هذه القدرات أساسًا لاتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة، وتطوير استراتيجيات مرنة تتكيف مع احتياجات السلامة المتغيرة في المدينة.

منذ إطلاقها، أثبتت المنصة كفاءتها الاستثنائية، إذ تعاملت مع نحو 100,000 مكالمة في يومها الأول فقط. وتشكل البنية التحتية الجديدة لرقم الطوارئ 911 نموذجًا رائدًا للمناطق المتضررة من النزاعات، التي تسعى إلى تحديث أنظمة الاستجابة للطوارئ لديها عبر حلول تقنية متكاملة

يُذكر أن هذا المشروع وصل إلى القائمة النهائية لجوائز اتصالات المهام الحرجة الدولية (ICCA) لعام 2025، ضمن فئة "أفضل استخدام لاتصالات المهام الحرجة في مجال السلامة العامة". ويعكس هذا الترشيح الأثر التحويلي الذي أحدثته المبادرة في مجال اتصالات السلامة العامة، كما تؤكد ما حظي به المشروع من اعتراف دولي بتميزه.

حول "هايتيرا"

تُعد "هايتيرا" شركة عالمية رائدة في مجال توفير تقنيات وحلول الاتصالات المتخصصة والمبتكرة. وبفضل ما تتمتع به من إمكانيات كبيرة في مجال تقنيات الصوت والفيديو والبيانات، توفر الشركة حلول اتصال أكثر سرعة وأماناً وتنوعاً للمستخدمين في قطاعات الأعمال والمجالات ذات المهام الحرجة. وتتمثل مهمة الشركة في جعل العالم أكثر كفاءة وأماناً من خلال تمكين العملاء من تحسين مستويات الأداء في جميع عملياتهم اليومية والاستجابة لحالات الطوارئ.

-انتهى-

#بياناتشركات