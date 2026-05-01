القاهرة : أعلنت شركة Sky Innovo Developments عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة Innovo Build التابعة لمجموعة Innovo Group العالمية، لتتولى الأعمال الإنشائية لمشروع Citystars Park St. في القاهرة الجديدة، والذي تتجاوز استثماراته 100 مليار جنيه مصري، وذلك في خطوة استراتيجية تعكس التزام Sky Innovo Developments بالجداول الزمنية المخططة وسعيها نحو صياغة معايير جديدة للتطوير العمراني في مصر.

وتم توقيع الاتفاقية بين السيد/ تامر عكاشة، الرئيس التنفيذي لشركة Sky Innovo Developments، والسيد/ محمد جمال، الرئيس التنفيذي لشركة Innovo Build، بحضور قيادات الشركتين.

يأتي هذا التوقيع خطوة محورية في رحلة تطوير المشروع الذي يمتد على مساحة 140 ألف متر مربع، ليمثل نقلة نوعية في المشروعات متعددة الاستخدامات، حيث تعتمد شركة Sky Innovo Developments على الخبرات العالمية لشركة Innovo Build فى تنفيذ هذا النوع من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة، وذلك في إطار التزام المشروع بمعايير LEED العالمية.

وتعليقاُ على هذه الاتفاقية، قال تامر عكاشة، الرئيس التنفيذي لشركة Sky Innovo Developments: "إن توقيع اتفاقية الأعمال الإنشائية مع Innovo Build تعد تجسيداً لرؤيتنا في تقديم مجتمعات حضرية مبتكرة، خاصة وأننا نؤمن بأن مشروع Citystars Park St. سيعيد تعريف نمط الحياة في القاهرة الجديدة من خلال تجربة فريدة تجمع بين العمل والترفيه في مكان واحد، مع التركيز الكامل على معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة التي يتطلبها الحصول على شهادة LEED العالمية.

وأضاف: "اختيارنا لشركة Innovo Build يعكس استراتيجيتنا في التعاون مع شركاء يمتلكون سجل حافل من الإنجازات وقدرة على تطويع التكنولوجيا الحديثة لخدمة الأهداف الاقتصادية والبيئية، ونحن ملتزمون بدفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر من خلال توفير آلاف فرص العمل وتحفيز قطاعات السياحة والتجارة والخدمات، مع تقديم مكاتب تحمل علامة Park St. التجارية، وخدمات ضيافة فاخرة تحت إدارة العلامة العالمية Fairmont".

من جانبه، صرح محمد جمال، العضو المنتدب لشركة Innovo Build، قائلاً: "نحن فخورون باختيارنا كشريك إنشائي لهذا المشروع الضخم الذي يعد أحد أبرز العلامات العقارية المستقبلية في القاهرة. إن خبرتنا العالمية الممتدة عبر أربع قارات، وقدرتنا على تنفيذ مشروعات معقدة بنظام (Design-Build)، تؤهلنا لتقديم حلول إنشائية تتجاوز التوقعات".

وأضاف جمال: "تمتلك Innovo Build سوابق أعمال قوية في السوق المصري، وهو ما يمنحنا الفهم العميق لمتطلبات السوق المحلي الممزوج بالمعايير الدولية، وسنعمل في مشروع Citystars Park St. على استخدام أحدث تقنيات البناء لضمان الدقة والسرعة في التنفيذ، مساهمين بذلك في بناء وجهة متكاملة تضم مساحات تجارية وترفيهية".

الجدير بالذكر أن المشروع يمتد على مساحة أرض تبلغ 140 ألف متر مربع، بإجمالي مساحات بنائية تقارب 560 ألف متر مربع، ويتميز بواجهة رئيسية تمتد لمسافة 1.2 كيلومتر، ما يجعله أحد أبرز المشروعات العمرانية الكبرى في القاهرة الجديدة. ويقع المشروع على بُعد نحو 20 دقيقة من مطار القاهرة الدولي و40 دقيقة من مدينة الشيخ زايد، ما يوفر له مستوى عالٍ من الربط والاتصال الدولي، ويعزز جاذبيته كوجهة متكاملة للأعمال والسياحة وأنماط الحياة العصرية. كما يضم المشروع نحو 5,000 مكان لانتظار السيارات، بما يضمن سهولة الوصول ويعزز دوره كوجهة تجارية وترفيهية رئيسية.

