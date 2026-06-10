الرياض، المملكة العربية السعودية،: أعلنت شركة "لومي"، الرائدة في مجال توفير خدمات التنقل في المملكة، عن اختيارها مزوداً رسمياً لخدمات النقل لاثنتين من أبرز الوجهات الترفيهية في مدينة القدية، متنزهي أكواريبيا و Six Flags مدينة القدية.

وتأتي هذه الشراكة في في إطار مواكبة رؤية السعودية 2030، الرامية إلى بناء منظومة نقل متكاملة وموثوقة لزوار العاصمة الجديدة للترفيه والرياضة والثقافة.

يسهم هذا التعاون في تعزيز مشاركة "لومي" الفعّالة في منظومة الترفيه والسياحة في السعودية، بما يدعم الوجهات السياحية الكبرى وتسهيل تنقل الزوار. وفي إطار الاتفاقية التي تم توقيعها بين الجانبين في هذا الشأن، ستقوم "لومي" بدمج علامتها التجارية بشكل فريد في تجربة الزوار في منطقة "درب الكنز" في متنزه "Six Flags مدينة القدية"، ما يؤكد التزامها طويل الأمد بتعزيز شبكة النقل البري المتطورة في أنحاء المملكة.

وبهذه المناسبة، قال أظفر شكيل، الرئيس التنفيذي لشركة "لومي": "تلتزم ’لومي‘ التزاماً راسخاً بدعم تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال دعم المشاريع الوطنية الكبرى. ويسعدنا أن نساهم بدور محوري في مستقبل الترفيه بالمملكة من خلال هذه الشراكة المهمة مع مدينة القدية. يحرص فريقنا على توفير تجربة تنقل لا مثيل لها لضيوفنا الذين سيزورون متنزهي أكواريبيا و Six Flags مدينة القدية، بما يضمن خوض مغامرتهم بسلاسة تامة".

من جانبه، قال براين مكامر، رئيس متنزهي أكواريبيا و Six Flags مدينة القدية: تعد رحلة الزائر بكل خطواتها أمراً مهماً لنا، بدءاً من لحظة تخطيطه لرحلته وحتى لحظة دخوله بواباتنا. وتأتي شراكتنا مع ’لومي‘ لتعكس التزامنا بتقديم تجربة استثنائية متكاملة في متنزهي أكواريبيا و Six Flags مدينة القدية وتسهم خبرة ’لومي‘ وانتشارها الواسع في جميع أنحاء المملكة في جعلها الشريك الأمثل لضمان وصول الضيوف بكل سهولة وراحة وثقة، ليكونوا على أتم استعداد للاستمتاع بكل ما تقدمه وجهاتنا".

يعد متنزه "Six Flags مدينة القدية"المتنزه الترفيهي الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، كما يضم خمس ألعاب محطمة للأرقام القياسية العالمية، بما في ذلك "فالكون فلايت"، أطول وأعلى وأسرع أفعوانية في العالم. أما أكواريبيا مدينة القدية"، فهو أكبر متنزّه مائي في الشرق الأوسط والأول من نوعه في السعودية، حيث يتكون المتنزه من ثمان مناطق مستوحاة من طبيعة المملكة وحياتها الفطرية. كما تضم أكواريبيا أربع ألعاب محطمة للأرقام القياسية، من بينها جنون دروب; أطول وأعلى أفعوانية مائية في العالم.

تقع مدينة القدية في قلب جبال طويق، على بُعد 45 كم من الرياض، وهي وجهة عالمية جديدة تبنى من الصفر على أسس مفهوم قوة اللعب. وباعتبارها مشروعاً ضخماً ضمن رؤية السعودية 2030، تجمع مدينة القدية بين الترفيه والرياضة والثقافة بطريقة غير مسبوقة. وبفضل أحيائها النابضة بالحياة، ومجمعاتها السكنية، وتجاربها اليومية المتكاملة، ستقدم المدينة المئات من معالم الجذب والتجارب التي تثري نمط الحياة وتعزز جاذبية المدينة.

وباعتبارها واحدة من شركات تأجير السيارات الرائدة في السعودية من خلال فروع تنتشر في 20 مدينة، تحظى "لومي" بمقومات جيدة تؤهلها لتلبية متطلبات أعداد السكان المتزايدة في المملكة. ومن خلال أسطول يضم أكثر من 35 ألف مركبة جديدة تحظى بجودة الصيانة والحفاظ عليها في 44 موقعاً في أنحاء المملكة، تقدم "لومي" تجربة حجز مريحة وسلسة تعززها خدمة عملاء تتسم بالفاعلية وقائمة على التكنولوجيا والكفاءة والتوسع والتطور.

نبذة حول شركة لومي لتأجير السيارات

بدأت شركة لومي لتأجير السيارات عملها في عام 2006 كمنشأة فردية لتوفير خدمات تأجير السيارات من بين مجموعة من شركات السفر تحت مظلة مجموعة سيرا القابضة. وفي عام 2016، أعيدت صياغة خطط استراتيجية لأعمال تأجير السيارات وعُيّن فريق من الخبراء في مجال الإدارة. ولقد برزت الشركة كإحدى الشركات الرائدة في قطاع تأجير السيارات، حيث تقدّم خدماتها للعملاء في جميع أنحاء المناطق المركزية والغربية والشرقية والشمالية والجنوبية من خلال 44 فرعاً لتأجير السيارات وثلاثة مراكز لصيانة السيارات بالإضافة إلى ورش العمل المتنقلة وموردي الطرف الثالث والقنوات الرقمية ومعرض لبيع السيارات المستعملة.

وتتكون أنشطة "لومي" الرئيسية من قطاعات الأعمال التالية، وهي: إيجار السيارات وتقديم الخدمات الأخرى ذات الصلة، وتأجير السيارات وتقديم الخدمات الأخرى ذات الصلة، وبيع السيارات المُستعملة التي تمتلكها الشركة وتحريرها من عمليات إيجارها وتأجيرها.

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