القاهرة، أعلنت شركة “seven”، منصة التمويل الاستهلاكي التابعة لـ”بلتون القابضة”، أكبر المؤسسات المالية في المنطقة، عن توقيع شراكة جديدة مع شركة “بيردنست”، العلامة المتخصصة في الضيافة وإدارة العقارات، بهدف تقديم حلول تمويل مرنة لتشطيب وتأثيث الوحدات السكنية في مختلف أنحاء مصر.

تمتد الشراكة لتشمل توفير حلول تمويل متكاملة لتشطيب وتأثيث الوحدات السكنية عبر شبكة شركاء seven في مجالات الأثاث والتصميم الداخلي، والتي تضم نخبة من العلامات التجارية المتخصصة، وذلك من خلال برنامج “seven wonders”. ويقدم البرنامج حلول تمويل مرنة تساعد العملاء على تجهيز وتأثيث منازلهم وتلبية احتياجاتهم المختلفة دون الحاجة إلى تحمل تكاليف كبيرة مقدمًا، بما يسهم في تيسير رحلة الانتقال إلى المنازل الجديدة وتوفير تجربة أكثر سلاسة ومرونة.

بموجب هذه الشراكة، سيتمكن العملاء من الحصول على باقات التأثيث المتكاملة التي تقدمها “بيردنست” عبر أنظمة سداد مرنة، مع امتداد التعاون ليشمل قطاع الإيجارات الموسمية، بما يتيح للعملاء الاستمتاع بإقامات صيفية متميزة، وذلك من خلال برنامج “seven world”، في إطار توجه مشترك من الشركتين نحو تطوير تجارب متكاملة لنمط الحياة تجمع بين الضيافة والمرونة وإتاحة الخدمات.

وتعتمد “بيردنست” في تطوير باقات التأثيث على فريقها الداخلي المتخصص في التصميم، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأنماط والباقات التي تناسب مختلف الميزانيات وأنماط الحياة، بداية من الشقق السكنية بالقاهرة وحتى المنازل الساحلية في الساحل الشمالي والجونة، بما يضمن توفير مساحات تجمع بين الوظائف العملية والتصميم المدروس بعناية.

وفي هذا السياق، قال عمر الفقي، الرئيس التنفيذي لشركة seven: “إن الشراكة مع “بيردنست” تعكس توجه الشركة نحو تقديم حلول تمويلية ترتبط بشكل مباشر باحتياجات الحياة اليومية للعملاء، إذ إن الهدف الأساسي هو تيسير رحلة تجهيز وتأثيث المنازل عبر حلول سداد مرنة تساعد العملاء على اتخاذ قراراتهم بثقة أكبر ودون ضغوط مالية كبيرة.”

وأضاف: “تعمل seven على ترسيخ مفهوم الحلول المالية المدمجة، بحيث تكون الخدمات التمويلية جزءًا من رحلة العميل نفسها، لأن مرونة أنظمة السداد أصبحت عاملًا حاسمًا في قرارات العملاء المتعلقة بالسكن والتأثيث، وهو ما تسعى الشركة إلى دعمه من خلال حلول ميسرة وسريعة، تمنح العملاء قدرة أكبر على التخطيط المالي دون التأثير على جودة اختياراتهم.”

من جانبه، قال مصطفى النحوي، الرئيس التنفيذي لشركة “بيردنست”: “نؤمن بأن تأثيث المنزل يجب أن يكون تجربة مريحة. ومن خلال شراكتنا مع seven، التي تقدم حلولًا مبتكرة في السوق المصري، نسعى إلى تقديم تجربة سكنية متكاملة تجمع بين التصميم العصري وسلاسة التنفيذ. وتستهدف هذه الخدمة العملاء الباحثين عن حلول تأثيث متكاملة دون تعقيدات، إلى جانب الراغبين في الحصول على وحدات جاهزة بتشطيبات وتجهيزات كاملة مع أنظمة سداد مرنة.”

وأضاف النحوي: “من خلال الجمع بين القدرات التكنولوجية والتمويلية لشركة seven وخبرة “بيردنست” في التصميم، تقدم الشراكة حلًا متكاملًا يغطي جميع المراحل، بدءًا من الفكرة والتصميم وصولًا إلى التنفيذ، مع توفير حلول تمويل مرنة وميسرة. واختتم قائلًا إن هذه الخدمة أصبحت متاحة ضمن باقات التأثيث التي تقدمها “بيردنست”، بما يعزز التزام الشركة بتوفير أسلوب حياة راقٍ وأكثر راحة لشريحة أوسع من العملاء.”

وتأتي هذه الشراكة تأكيدًا لالتزام seven و”بيردنست” بتقديم حلول مبتكرة ترتكز على احتياجات العملاء وتواكب تطلعاتهم المتغيرة، من خلال الدمج بين الخبرات التمويلية والخدمات السكنية المتخصصة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز إتاحة خدمات التشطيب والتأثيث المتكاملة، بما يوفر تجربة أكثر مرونة وكفاءة ويدعم تطور مفهوم السكن العصري في السوق المصرية.

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نبذة عن شركة seven

تعد شركة “seven” إحدى الشركات الرائدة في مجال التمويل الاستهلاكي في مصر، وهي تابعة لشركة بلتون القابضة، وتعمل تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب الترخيص رقم (6) لعام 2020. تقدم الشركة حلولًا تمويلية مبتكرة تغطي قطاعات متعددة تشمل التشطيبات والأثاث والتعليم والسيارات وغيرها، من خلال منظومة رقمية متكاملة وشبكة واسعة من الشراكات، بما يعزز مكانتها كشريك مالي موثوق في السوق المصري.

وتقدم “seven” مجموعة من الحلول التمويلية المتكاملة من خلال ثلاثة برامج رئيسية؛ حيث يوفر “seven world” خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا لتقسيط المشتريات عبر شبكة واسعة من التجار، بينما يقدم “seven wheels” حلول تمويل السيارات الجديدة والمستعملة بإجراءات رقمية سلسة، كما يتيح “seven wonders” حلول تمويل لمرة واحدة تغطي احتياجات متنوعة تشمل التشطيبات والأثاث والتعليم واشتراكات الأندية وغيرها. وتُقدم جميع هذه الخدمات من خلال تطبيق seven الموحد، بما يوفر تجربة رقمية متكاملة وسلسة تمنح العملاء مرونة أكبر في تلبية احتياجاتهم وإدارة التزاماتهم المالية.

نبذة عن شركة بيردنست

تأسست شركة “بيردنست” عام 2020 كمنصة رائدة في قطاع الضيافة، وتتخصص في إدارة وتشغيل الوحدات السكنية والفندقية بنظامي الإيجار قصير ومتوسط الأجل. وتعتمد الشركة على حلول تكنولوجية متكاملة تبدأ من تهيئة وتأثيث الوحدات بالكامل وفق أرقى التصاميم العصرية لضمان جاهزيتها، ثم تتولى مسؤولية تسويقها وإدارتها، مع تقديم خدمات ضيافة فندقية متكاملة للنزلاء، بما يضمن تعظيم العوائد الاستثمارية للملاك وتقديم تجربة إقامة استثنائية. وتدير “بيردنست” حاليًا مئات الوحدات في كبرى المشروعات العقارية بالسوق المصرية بالتعاون مع كبار المطورين، بالتوازي مع تنفيذ خطط توسعية لتعزيز حضورها الإقليمي