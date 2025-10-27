المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة ("ممتلكات")، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، وشركة SandboxAQ، الرائدة عالميًا في قطاع تقنيات الذكاء الاصطناعي والكمبيوتر الكمي، عن دخولهما في شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة تكنولوجيا حيوية متقدمة في مملكة البحرين.

وبموجب هذه الشراكة، تمنح البحرين ترخيصًا لشركة SandboxAQ لاستخدام برمجياتها وخبراتها في مجال الذكاء الاصطناعي والكمبيوتر الكمي لتطوير علاجات مبتكرة وإنتاج أصول تكنولوجيا حيوية جديدة ستتجاوز قيمتها المليار دولار أمريكي.

كما ستُسهم هذه الشراكة في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للتكنولوجيا الحيوية، وذلك من خلال تأسيس لجنة بحثية مشتركة تقود برنامجًا يمتد على مدى ثلاث سنوات ويهدف إلى تطوير أدوية وعلاجات جديدة.

من جانبه صرّح سعادة الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لممتلكات، قائلاً: "تُعد هذه الشراكة مع SandboxAQ خطوة استراتيجية في إطار جهودنا للمساهمة في جهود تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز نمو القطاع الصحي في المملكة. ومن خلال توظيف مواردنا المحلية إلى جانب الخبرات العالمية التي تتمتع بها SandboxAQ في مجالات الذكاء الاصطناعي والنماذج الكمية المتقدمة، نعمل على تمهيد الطريق نحو مرحلة جديدة من الابتكار في مجال تطوير الأدوية، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التقدم في قطاع الخدمات الصحية بالمملكة".

وأضاف جاك حيداري، الرئيس التنفيذي لشركة SandboxAQ قائلاً: "يسعدنا أن نتعاون مع ممتلكات ومملكة البحرين لتطوير رافد اقتصادي جديد قائم على التكنولوجيا الحيوية والملكية الفكرية، حيث تهدف هذه الشراكة إلى تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات اكتشاف الأدوية وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى المملكة".

تتماشى هذه الشراكة مع استراتيجية ممتلكات لمواصلة رفع كفاءة وتعزيز وتنويع أصول محفظتها لتحقيق عوائد مستدامة طويلة الأجل.

عن ممتلكات:

شركة ممتلكات البحرين القابضة هي صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين. وهي مُكَلَفَة بتنمية ثروة البحرين من خلال تحقيق استثمارات استراتيجية طويلة المدى وفق إطار حوكمة متين وقيم مالية سليمة ومستقرة، وتمتلك الشركة حصصًا في أكثر من 50 شركة تجارية تُغطي مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الصناعات التحويلية، العقارات والسياحة، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، الخدمات المالية، الخدمات العامة، السلع الاستهلاكية، الرعاية الصحية، والتعليم.

عن SandBoxAQ :

SandboxAQ هي شركة تقدم حلولاً مبتكرة للأعمال في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي والكمبيوتر الكمّي، حيث توفر نماذجها الكمية الكبيرة (Large Quantitative Models - LQMs) تطورات حاسمة في مجالات علوم الحياة، والمحفزات، والمواد، وغيرها من القطاعات، وذلك بالشراكة مع شركة NVIDIA (NASDAQ: NVDA) . نشأت الشركة من شركة Alphabet Inc. لتصبح كياناً مستقلاً مدعوماً بالنمو، وتحظى بتمويل من مستثمرين وشركاء استراتيجيين بارزين، من بينهم صناديق واستثمارات تديرها شركات T. Rowe Price Associates, Inc.، Alger، IQT، صندوق التكنولوجيا الأمريكية المبتكرة، S32، Paladin Capital، BNP Paribas، إريك شميدت، Breyer Capital، راي داليو، مارك بينيوف، توماس تول، يان لوكون، وآخرون.

