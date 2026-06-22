باريس، فرنسا : اختتمت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، الشريك الوطني الرائد لقطاع الدفاع والأمن، وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، مُشاركتها الناجحة في معرض "يوروساتوري 2026" للدفاع والأمن والذي أقيم في مركز "باريس نورد فيلبينت" في الفترة من 15 إلى 19 يونيو 2026.

وجاءت مشاركة SAMI تحت مظلة الجناح السعودي، بتنظيم وإشراف من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، حيث قدمت الشركة العديد من أحدث المنظومات التقنية والحلول الدفاعية المُبتكرة، مبرزة الإمكانات المتطورة لشركاتها المتخصصة المشاركة بالمعرض وهي: سامي للإلكترونيات المتقدمة، وسامي للأنظمة الأرضية، وسامي السلام لصناعة الطيران. كما سلطت الشركة الضوء على برنامجها الرائد "ركن" لتمكين سلاسل الإمداد وتوطينها وتطوير الموردين المحليين، بهدف تعزيز القدرات الوطنية ودعم الطموحات الدفاعية طويلة المدى للمملكة.

يُعدّ معرض يوروساتوري باريس 2026 الحدث الأبرز عالميًا في مجال صناعة الدفاع البري والجوي، ويجمع كبرى الشركات المصنعة، والخبراء، والقيادات العسكرية من شتى أنحاء العالم، بهدف الاطلاع على الجيل الجديد من الابتكارات الدفاعية، وبحث سبل الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في صياغة مستقبل الأمن والدفاع العالمي.

و ركزت شركة SAMI على إبراز دور ذراعها التقني شركة سامي للإلكترونيات المتقدمة، من خلال تقديم حلول نوعية في ثلاثة محاور رئيسية تشمل: أنظمة القيادة والتحكم والاتصالات والسيطرة (C4I)، وتقنيات الحرب الإلكترونية (EW) والرادارات، بالإضافة إلى مشروع "رمال" لصناعة أجهزة الكمبيوتر، بالشراكة مع شركة HP وحلول الأمن السيبراني وهي خطوة تؤكد التزام الشركة بتطوير حلول متطورة بأيدي وطنية. كما استعرضت الشركة قدراتها المتكاملة في منظومة الإصلاح والصيانة والعمرة (MRO).

وفي السياق ذاته، استعرضت شركة سامي للأنظمة الأرضية، حلولها المتقدمة في صيانة المنظومات البرية، وسلطت الضوء على "مجمع سامي الصناعي للأنظمة الأرضية" كأضخم صرح صناعي من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالمثل، أبرزت شركة سامي السلام لصناعة الطيران بوصفها ضمن الرواد إقليمياً في هذا المجال، خبراتها الواسعة في تقديم خدمات صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات، إلى جانب قدراتها النوعية في مجالات التصنيع والتجميع. وتشكل هذه التطورات المتسارعة ركيزة أساسية لرفع قدرات صناعة الطيران في المملكة.

وتجسد مشاركة SAMI في هذا الحدث الدولي التزامها الراسخ بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر توطين 50% من الإنفاق العسكري. ويعكس هذا الحضور الدولي القوي القفزات النوعية لقطاع الصناعات الدفاعية السعودية، والتركيز على صقل الكفاءات الوطنية، وصولاً إلى بناء قاعدة صناعية مستدامة تعزز السيادة التقنية والمكانة العالمية للمملكة.

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