أعلنت "هيما" (HIMA)، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول الأتمتة المرتبطة بالسلامة، و"ديوتا" (DEUTA)، الشركة المتخصصة في تقنيات العرض والسلامة المُعتمدة، عن إطلاقهما الحل SafeHMI، الذي يجمع بين أنظمة السلامة ومكتبات الكتل الوظيفية من "هيما"، الواجهة الآمنة لتحكُّم الانسان بالآلة (HMI) المعتمدة للاستخدام في تطبيقات السلامة، والمبنية على تقنية IconTrust®.

ويضع هذا الحل المبتكر معايير جديدة في مجال التمثيل المرئي المرتبط بالسلامة، حيث يقدم ميزات إدارة تنبيهاتٍ ذكية حساسة للسياق، وعمليات تشغيل آمنة، ومراقبة لما يعرض على الشاشات وفقاً للمستوى الثالث لكمالية السلامة SIL 3 (IEC 61508)، حيث تم تصميمه بشكل متكامل بهدف تلبية متطلبات السلامة الوظيفية.

وفي حين تصل أنظمة التحكم الإشرافي وجمع البيانات "سكادا" (SCADA) التقليدية ولوحات "ميميك" (MIMIC) إلى حدودها القصوى في تطبيقات السلامة، يقدم الحل SafeHMI معلومات واضحة ومُصنَّفة حسب الأولوية في المكان والوقت المطلوبين.

وقال يورغ دي لا موتي، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة هيما": " تعد «ديوتا» شريكاً تقنياً يمتلك عقوداً من الخبرة في مجال شاشات العرض الآمنة، خاصة في قطاعات السكك الحديدية والنقل. ومن خلال SafeHMI، نقدم حلاً يجعل مفهوم السلامة الوظيفية في البيئات الصناعية مرئياً وقابلاً للتحكم والإدارة الرقمية."

العرض الديناميكي للتنبيهات وعمليات الإدخال الآمنة

يتميز النظام بكفاءته في عرض تنبيهات ديناميكي يخفف العبء عن المشغلين أثناء الأعطال، حيث يُصنف التنبيهات ذات الصلة تلقائياً حسب أولويتها، مرفقةً بتعليمات عمل موجزة، مع تقييد عرضها بأربعة تنبيهات متزامنة كحد أقصى. وتضمن هذه المنهجية شمولية الرؤية حتى في اللحظات الحرجة، مع تفادي وقوع الأخطاء التشغيلية.

ويقدم هذا الحل للمشغلين إمكانية إجراء عمليات الإدخال والتأكيد والتخطي الآمنة مباشرةً عبر لوحة اللمس، حيث تم اختبار هذه العمليات وتوثيقها والتحقق منها وفقاً لمعايير كمالية السلامة (SIL 2/3). ويتيح ذلك تنفيذ وظائف الصيانة وتعديل الوصفات رقمياً وتوثيقها بطريقة قابلة للتدقيق.

وقال بيرند شيفر، مدير المنتج لدى "هيما": "يتيح إطلاق الحل المُبتكر SafeHMI مستوياتٍ جديدة لأمان العرض والتشغيل. ففي الحالات الحرجة، يوفر هذا الحل للمشغلين إمكانية الوصول إلى المعلومات، والحصول على تعليمات واضحة للعمل، بحيث يمكنهم الاعتماد على دقة البيانات التي تعرضها الشاشات."

شاشة عرض بدرجة عالية من الموثوقية – بفضل تقنية IconTrust

تُعد تقنية IconTrust التي طورتها شركة DEUTA من أبرز مزايا الأمان الرئيسية، إذ تعمل على مراقبة محتويات الشاشة لحظة بلحظة، وترصد بدقة أي تباين بين القِيَم المعروضة والقِيَم المستهدفة. ونتيجة لذلك، تحولت شاشة العرض إلى مكون فعّال في منظومة الأمان والمعتمدة وفق مستوى كمالية السلامة الثالث (SIL 3)، متيحةً للمشغلين مستويات غير مسبوقة من الاعتمادية والثقة في الأداء.

تكامل شامل ضمن منظومة هيما للسلامة

يندمج حل الواجهة الآمنة لتحكُّم الانسان بالآلة (HMI) بشكل كامل ضمن منصة "هيما" للسلامة، بحيث يتم تنفيذ جميع عمليات التهيئة والتعديلات والتحسينات من خلال وحدات وظيفية قياسية، تُقدَّم ضمن مكتبة معتمدة وموثقة. وبهذا، تشكل الواجهة الآمنة لتحكُّم الانسان بالآلة أحد المكوّنات الجوهرية لمبادرة "هيما" (#رقمنة_السلامة) (#safetygoesdigital)، والتي تهدف إلى تسريع عملية التحول الرقمي لكامل دورة حياة الأنظمة المرتبطة بالسلامة وملحقاتها.

وفي هذا السياق، قال د. رودولف جانز، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة ديوتا" وشركة ديوتا فيركي: "أثمرت شراكتنا مع «هيما» عن تقديم تكنولوجيا أمان عامة للوحدات التشغيلية ووحدات العرض المُستخدمة في قطاع السكك الحديدية، والتي تجاوز عددها 30,000 وحدة، مما يوفر مجالات جديدة للتطبيقات التي لم تكن تتوفر لها أي حلول مماثلة من قبل. ويتيح التكامل مع أنظمة «هيما» للسلامة إمكانياتٍ لا حدود لها للتطبيق."

نبذة عن ديوتا

تُعد شركة ديوتا فيركي DEUTA-WERKE GmbH، التي تتخذ من مدينة بيرغيش غلادباخ الألمانية مقراً رئيسياً لها، من كبرى الشركات المتخصصة في توريد تقنيات العرض والاستشعار والسلامة للتطبيقات ذات الحساسية العالية من حيث الأمان، ولا سيما في مجالات السكك الحديدية والصناعة وتقنيات النقل. وتُعتبر الشركة رائدةً في تطوير تقنيات العرض المرتبطة بالسلامة، حيث تقدّم من خلال تقنية IconTrust® حلاً موثوقاً عالمياً لمراقبة الشاشات المعتمدة والمصممة وفق مستوى كمالية السلامة الثالث (SIL 3).

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.deuta.com

-انتهى-

#بياناتشركات