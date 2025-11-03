تُعزِّز هذه الشراكة حضور شركة Rubedo ضمن محفظة Hevolution الاستثمارية، وتُبرز الأهمية الاستراتيجية المتنامية للمنطقة في مجالي أبحاث إطالة العمر الصحي والعلوم الحيوية

سان فرانسيسكو- -في خطوة تعكس التقاء الابتكار العلمي بالتعاون الاستراتيجي، أعلنت شركة Rubedo Life Sciences, Inc. (Rubedo) – الرائدة في مجال الأدوية القائمة على الذكاء الاصطناعي والمتخصصة في تجديد الخلايا الانتقائية – عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة SVAX، وذلك خلال أسبوع مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) في الرياض. سيركِّز هذا التعاون على تطوير المركّب الرائد RLS-1946 التابع لشركة Rubedo، ودفعه قدمًا نحو المرحلة الثانية من التجارب السريرية في المملكة العربية السعودية وإمارة دبي.

التفاصيل الموسَّعة

توسيع الحضور الاستراتيجي: تمثل هذه الشراكة خطوة محورية في تعزيز اندماج شركة Rubedo ضمن منظومة Hevolution، بما يعكس الدور الريادي المتنامي للمنطقة كمركز عالمي في أبحاث إطالة العمر الصحي والابتكار في العلوم الحيوية.

المتعانون الرئيسيون: تتولى شركة SVAX، وهي إحدى الشركات السعودية الرائدة في تصنيع اللقاحات والمستحضرات الحيوية إضافةً إلى كونها منظمة متخصَّصة في البحوث السريرية (CRO)، وبالتعاون مع Fakeeh Care Group، دعم الملفات التنظيمية والإشراف على تنفيذ التجارب السريرية، بما يعزِّز قدرات Rubedo السريرية في منطقة مجلس التعاون الخليجي. كما ستعمل SVAX على دعم تقديم الملفات التنظيمية الخاصة بشركة Rubedo في المملكة العربية السعودية، والإشراف على تنفيذ المرحلة الثانية من التجارب السريرية لعلاج التهاب الجلد التأتبي في المملكة وإمارة دبي.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على طلب الدواء الجديد قيد البحث (IND)، الذي يتيح بدء المرحلة 1b/2a من التجارب السريرية على المركّب الدوائي الرائد RLS-1496 لدى المرضى المصابين بالتقران السفعي. من المتوقع أن تنطلق الدراسة السريرية في دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) خلال الربع الثاني من عام 2026.

قال على سيّام، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة Rubedo: "منذ بداية تواصلنا مع فريق Hevolution، كنا على قناعة تامة بأن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي (GCC) تمتلك المقومات لتلعب دورًا رياديًا في مجال علوم إطالة العمر الصحي". "واليوم، من خلال هذه الشراكة مع شركة SVAX، نعمل على تحويل هذه الرؤية إلى واقعٍ ملموس، عبر التعاون مع أحد الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية ضمن رؤية المملكة 2030. شرّفنا في حفل التوقيع حضور شريكنا الجديد البروفيسور مازن حسنين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة SVAX، إلى جانب صاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة هيا بنت خالد بن بندر آل سعود، نائب الرئيس الأول للأبحاث في Hevolution Foundation، التي تُعدُّ من القيادات العالمية البارزة في مجالي العمر الصحي وإطالة الحياة الصحية، على المستويين المحلي والدولي".

صرَّح البروفيسور مازن حسنين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة SVAX، قائلاً: "نفخر بتعاوننا مع فريق Rubedo لإدخال هذا العلاج المبتكر إلى المملكة العربية السعودية، خاصةً في ظل تزايد الحاجة إلى خيارات علاجية متقدمة لأمراض مثل التهاب الجلد التأتبي والبهاق، وهما من أبرز التحديات الصحية غير الملبّاة في المنطقة. لقد جمعتني بعلي رؤية موحَّدة تهدف إلى تحفيز التقدم العلمي الحيوي في المملكة، ومع تكامل عناصر الاستراتيجية الوطنية السعودية للتقنية الحيوية، أصبحت هذه الشراكة بمثابة خطوة استراتيجية ناجحة".

أوضح الدكتور Frederick Beddingfield، الرئيس التنفيذي لشركة Rubedo، قائلاً: "نعتز بهذه الشراكة مع شركة SVAX بصفتنا شركة عالمية رائدة في تطوير علاجات إطالة العمر الصحي، إذ تتيح لنا هذه الخطوة إدماج فئات من المرضى الذين لم يحظوا بتمثيل كافٍ في التجارب السريرية عالميًا، خاصة في مجال التهاب الجلد التأتبي". "يُعدُّ هذا المرض من التحديات الصحية البارزة في المملكة العربية السعودية، حيث تشير الدراسات إلى أن نسبة الإصابة به قد تصل إلى نحو 30%1 من السكان البالغين - كما تُظهر الأبحاث المنشورة والتحليلات المجمّعة أن المرض يتباين في خصائصه السريرية بين الأعراق المختلفة2، مما يجعل الوصول إلى رعاية علاجية موحدة وفعّالة أمرًا معقدًا عالميًا، لذا فإن تنفيذ الدراسة السريرية في منطقة تربط ثلاث قارات سيُسهم في تحقيق تمثيل أكثر تنوعًا وشمولية للمرضى، ويعزِّز من دقة تقييم فعالية المركّب RLS-1496 لعلاج هذه الحالة المهمة".

صرَّحت صاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة هيا بنت خالد بن بندر آل سعود، نائب الرئيس الأول للأبحاث في Hevolution، قائلة: "تواصل مؤسسة Hevolution قيادة الجهود العالمية في مجال علوم إطالة العمر الصحي". ويسرّنا أن نرى الإنجاز الكبير لشركة Rubedo Life Science مع انتقال مركّبها الواعد RLS-1946 إلى المرحلة الثانية من التجارب السريرية. يُجسِّد التعاون مع شركة SVAX لإطلاق الدراسة في منطقة مجلس التعاون الخليجي دليلاً واضحًا على تنامي القدرات البحثية السريرية في المنطقة، وعلى التزامنا المتواصل بتمكين وتوسيع آفاق البحث العلمي المتخصص في علوم إطالة العمر الصحي داخل المملكة العربية السعودية. يمثل هذا التعاون خطوة ثورية في مجال علم الشيخوخة، وسيُسهم في ترسيخ مكانة المنطقة كمركز حيوي لصناعة التقنية الحيوية".

حول RLS-1496 وتعديل GPX4

يُعدُّ RLS-1496، المرشح الدوائي الرائد لشركة Rubedo، والذي يجري تطويره للإعطاء الموضعي والفموي، علاجًا مبتكرًا محتملاً من الفئة الأولى يعمل كمُعدِّل انتقائي لإنزيم GPX4، ويستهدف الخلايا كبيرة السن أو "الخلايا الهرِمة" المرضية التي تدفع إلى تطوّر الأمراض التنكسية المزمنة والحالات المرتبطة بعمليات الشيخوخة البيولوجية. وتشمل هذه الحالات مجالات متعددة مثل: المناعة والالتهاب، والأمراض الجلدية وشيخوخة الجلد، ومتلازمة الأيض (السمنة، السكري، تليّف الكبد)، وضمور اللحم، والأمراض العصبية التنكسية. في بعض الخلايا المرضية، ترتبط عملية الشيخوخة بحدوث اختلال في توازن إنزيم GPX4. يؤدي تعديل إنزيم GPX4 إلى جعل الخلايا أكثر حساسية للاستماتة الحديدية، وهي نوع من الموت المبرمج للخلايا ويُعتقد أنها تمثل نقطة الضعف في الخلايا المسنّة "الزومبيّة". من خلال تعديل إنزيم GPX4 في الخلايا المسنّة أو "الهرِمة" الحساسة للاستماتة الحديدية، قد يتمكن RLS-1496 من التخلص من هذه الخلايا، ليس فقط لمكافحة المرض، بل أيضًا لدعم الخلايا السليمة لتعمل بشكل طبيعي واستعادة التوازن النسيجي.

نبذة عن شركة Rubedo Life Sciences

تُعد Rubedo Life Sciences شركة بيوتكنولوجية في المرحلة السريرية تعمل على تطوير محفظة واسعة من الأدوية المبتكرة والانتقائية لتجديد الخلايا، تستهدف الخلايا المسنّة التي تساهم في نشوء الأمراض المزمنة المرتبطة بالتقدم في العمر. تطورمنصَّة اكتشاف الأدوية ALEMBIC™ المدفوعة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بنا جزيئات صغيرة جديدة من الدرجة الأولى مصمَّمة لاستهداف الخلايا المرضية والشيخوخة بشكل انتقائي، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تطور الاضطرابات الرئوية والأمراض الجلدية والأورام والتنكس العصبي والتليف وغيرها من الاضطرابات المزمنة. المرشح الدوائي الرائد لدينا – RLS-1496، وهو مُعدِّل انتقائي مبتكر لإنزيم GPX4 قد يُحدث تغييرًا في مسار المرض والأول من فئته – يخضع حاليًا لتجارب سريرية في المرحلة الأولى. يتكون فريق قيادة Rubedo من قادة الصناعة والرواد الأوائل في الكيمياء وتقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم إطالة الحياة، ويتمتعون بخبرة كبيرة في تطوير الأدوية وتسويقها من شركات الأدوية الكبرى وشركات التكنولوجيا الحيوية الرائدة. يقع المقر الرئيسي للشركة في ماونتن فيو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ولها مكاتب في ميلانو، إيطاليا. للاطّلاع على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة www.rubedolife.com.

نبذة عن Hevolution Foundation

تأسست Hevolution Foundation بأمرٍ ملكي في عام 2018 وأُطلقت رسميًا في عام 2021، لتكون منظمة غير ربحية عالمية فريدة من نوعها تُقدّم المنح والاستثمارات المبكرة بهدف تسريع وتيرة البحث العلمي وريادة الأعمال في مجال علوم إطالة العمر الصحي. تركِّز Hevolution على التعامل مع الشيخوخة كعملية قابلة للعلاج، وتسعى إلى دفع أبحاث الشيخوخة وعلم الشيخوخة إلى آفاق جديدة، من خلال بناء منظومة عالمية متقدمة من المواهب والأبحاث في هذا المجال الحيوي. وتتخذ المؤسسة من الرياض، المملكة العربية السعودية، مقرًا رئيسيًا لها، كما تمتلك مركزًا في أمريكا الشمالية بمدينة بوسطن، وتعمل على توسيع حضورها دوليًا، كما حددت المؤسسة أهدافًا استراتيجية ومحاور تطوير رئيسية تهدف إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها. وخلال السنوات الثلاث الماضية، خصَّصت Hevolution أكثر من 400 مليون دولار أمريكي لتمويل الأبحاث والمبادرات.

جهات الاتصال

جهات الاتصال للمستثمرين:

علي سيّام، الرئيس التنفيذي للأعمال في Rubedo

alisiam@rubedolife.com

7819749559

جهة الاتصال للإعلام:

Peter Collins

p.collins@togorun.com

9084991200

التواصل الإعلامي في Hevolution

Mishal Almubarak

media@hevolution.com

-انتهى-

#بياناتشركات