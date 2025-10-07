الدوحة، قطر - حازت «مشـــــــــــــــيرب العقارية»، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري المستدام في دولة قطر، على الجائزة الذهبية الصادرة عن الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث «RoSPA» للمرة الرابعة، وذلك تقديراً لجهودها المتميزة في مجال الصحة والسلامة المهنية، بعد حصولها على الجائزة في أعوام 2024 و2018 و2017.

ويندرج هذا الإنجاز في سياق حرص «مشـــــــــــــــيرب العقارية» الدائم على تطبيق أفضل معايير وممارسات الصحة والسلامة المهنية في جميع أعمالها ومشاريعها، والحفاظ على بيئات آمنة ومُدارة بشكل جيد عبر جميع مشاريعها التطويرية.

وتعتبر مبادرة جوائز الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث «RoSPA» أكبر برنامج تخصصي في المملكة المتحدة والعالم لتكريم الجهات والمؤسسات عن التزامها الراسخ بتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية، إذ تمتلك الجمعية غير الربحية سجلاً حافلاً من العمل في هذا المجال يمتد لأكثر من 100 عام. وفي هذا الصدد، يضع حصول «مشـــــــــــــــيرب العقارية» على هذه الجائزة للمرة الرابعة الشركة ضمن الشركات الرائدة عالمياً في مجال إدارة الصحة والسلامة المهنية.

وفي تعليقٍ له، أعرب المهندس/ فيصل المالكي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مشيرب العقارية عن فخره بتحقيق هذا الإنجاز المتميز، بقوله: "يسعدنا أن نحصل على جائزة RoSPA الذهبية للمرة الرابعة، والتي تعكس الجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها مشيرب العقارية لجعل السلامة في المقدمة ضمن كافة جوانب أعمالنا ومشاريعنا. إن هذا التقدير ثمرة لتفاني كل فرد في فريق عملنا الذي يحرص على أن تكون السلامة محور اهتمامنا في كل ما نقوم به. نحن نعتبر هذه الجائزة انعكاساً لالتزامنا المستمر وليس هدفاً مؤقتاً، إذ أن السلامة مبدأ أساسي متجذر في منهجية عملنا - بدءاً من مراحل التخطيط وصولاً إلى العمليات التشغيلية، وحتى في كيفية تصميمنا للمساحات المجتمعية."

وأضاف: "ويأتي هذا تأكيداً على الأهمية التي نوليها للصحة والسلامة في كل جانب من جوانب عملنا، حيث نعتبر ذلك أولوية قصوى في جميع أعمالنا ومشاريعنا. سنواصل الحفاظ على المعايير العالية لإدارة المخاطر ومنع الحوادث ونستمر في العمل لرفع المستوى في جميع مشاريعنا التطويرية."

وتحظى جوائز RoSPA بالاعتراف الدولي وتجذب آلاف المشاركات سنوياً من مؤسسات عبر مجموعة واسعة من القطاعات. ووفقاً لـ RoSPA، فإن الحصول على إحدى جوائزها لا يُقر بالإنجاز المؤسسي فحسب، بل يدل أيضاً على الانضمام إلى إرث يقدر المعايير العالية للسلامة ورفاهية الأفراد والتقديم المتسق للمعايير العالية.

ويأتي هذا التقدير نتيجة للإجراءات المنظمة والمراجعات المنتظمة وبرامج التدريب الشاملة واستخدام أنظمة المراقبة الرقمية لدعم الصحة والسلامة في كل مرحلة من مراحل العمليات. هذه الجهود متجذرة بالكامل في الأعمال اليومية لـ«مشيرب قلب الدوحة». وتعترف الجائزة بأداء الشركة في مجال الصحة والسلامة خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2024.

وتتجاوز أنظمة السلامة في «مشـــــــــــــــيرب العقارية» مجرد الامتثال من خلال تعزيز ثقافة مكان العمل حيث تُعتبر الصحة والسلامة مسؤوليات مشتركة. من عمال الموقع إلى الإدارة العليا، جميع أعضاء الفريق يشاركون بنشاط في الحفاظ على أفضل الممارسات.

وتضع هذه الجائزة الأخيرة مزيداً من التأكيد على أهمية التفكير القائم على السلامة في التطوير الحضري الحديث، وتُظهر كيف يمكن للمدن الذكية مثل مشيرب قلب الدوحة أن تعمل بكفاءة مع حماية رفاهية مستخدميها.

ومن الجدير بالذكر، أن «مشـــــــــــــــيرب العقارية» مستمرة في تحقيق أهدافها للارتقاء بنمط الحياة في المناطق الحضرية، وتحسين جودتها، من خلال المحافظة على أمن وسلامة جميع الزوار والمقيمين والعاملين في مشاريعها ومرافقها.

نبذة عن مشيرب العقارية:

تُعد مشيرب العقارية المطوّر العقاري الرائد في مجال الاستدامة في دولة قطر، وهي ثمرة شراكة استراتيجية بين مؤسسة قطر وجهاز قطر للاستثمار. وتتبوأ الشركة مكانة ريادية في مجال التطوير العمراني المستدام، محققةً بذلك الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030.

وتكرس مشيرب العقارية جهودها لإحداث نقلة نوعية في مفهوم الحياة العصرية في قلب المدن، والارتقاء بجودة الحياة من خلال حلول مبتكرة تعزز التواصل المجتمعي، وتصون التراث الثقافي، وترسخ مفاهيم الاستدامة البيئية.

وتجسد "مشيرب قلب الدوحة" أحد أبرز المدن الذكية والمستدامة، حيث تتبنى نهجاً مبتكراً في التخطيط العمراني يمزج بين الأصالة والحداثة، وتجمع بين عراقة التراث المعماري القطري وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المعاصرة، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والبيئية. وقد حازت جميع مباني المدينة على الشهادة الذهبية أو البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)

وتمثل مشيرب قلب الدوحة نموذجاً متكاملاً للمدينة العصرية، حيث تضم منشآت تجارية متعددة الاستخدامات توفر مجموعة متنوعة من خدمات البيع بالتجزئة والأعمال، إلى جانب وحدات سكنية عصرية، ومجموعة من المرافق التعليمية والثقافية المتميزة. كما تحتضن المدينة متاحف مشيرب، و فندق ماندارين أورينتال الدوحة، وفندق الوادي الدوحة إم غاليري، وفندق بارك حياة، ومشيرب غاليريا، وبراحة مشيرب التي تُعد أكبر ساحة مغطاة للمشاة في الهواء الطلق في المنطقة. وتضم المدينة ايضا، حي الدوحة للتصميم (DDD)٫ وهو مركز متميز يعزز التصميم والابتكار والتبادل الثقافي عبر البرامج والفعاليات والمشاريع الإبداعية.

كما طورت الشركة منتجع زلال للعافية من شيفا سوم، أول وأكبر وجهة للعافية في الشرق الأوسط. يقع المنتجع في شمال قطر ويقدم تجربتين متميزتين: زلال سيرينيتي، ملاذ العافية للأفراد والأزواج، وزلال ديسكفري، أول وجهة عافية عائلية من نوعها في العالم. ويتميز المنتجع بدمجه الفريد للطب العربي والإسلامي التقليدي مع ممارسات العافية المعاصرة.

