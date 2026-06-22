أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت اليوم شركة Robo.ai Inc.، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (NASDAQ: AIIO) ومقرّها الإمارات العربية المتحدة، أنها أبرمت اتفاقية للاستحواذ على 100% من حصص الملكية التابعة لشركةQC Capital Limited (المعروفة أيضاً باسم Quantum Core أو QC Capital). بموجب الصفقة المقترحة، ستبلغ القيمة الإجمالية للمقابل المالي للصفقة المقترحة 60 مليون دولار أمريكي، يتمّ سدادها على شكل أسهم عادية من الفئة "ب" في شركة Robo.ai وتخضع لجدول استحقاق وإطلاق تدريجي يمتد حتى ثماني سنوات. ومن المتوقع أن يتمّ إنجاز الصفقة خلال 30 يوم عمل، رهناً بشروط الإغلاق المعتادة والمتطلبات الأخرى المعمول بها.

تمثّل صفقة الاستحواذ المقترحة خطوة استراتيجية مهمة في مسار نمو شركة Robo.ai وجهودها لتطوير منصة عالمية لربط شبكات الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تحتلّ QC Capital مكانة رائدة كمنصة تكنولوجية قابضة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتمتع بطيف واسع من القدرات عبر مجالات مختلفة، بما في ذلك تطوير التكنولوجيا، وبناء المشاريع، والاستثمار الصناعي. من خلال الدمج المقترح لشركة QC Capital، واستناداً إلى التجربة الناجحة التي اكتسبتها Robo.ai خلال استحواذها على Neurovia، الشركة المتخصصة في تقنيات المعالجة والضغط الذكي للبيانات المرئية، تتوقع Robo.ai تعزيز قدراتها في مجال تحديد واستقطاب شركات التكنولوجيا الواعدة، وتخصيص رأس المال، ورعاية المشاريع، وعمليات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود، وإدارة عمليات ما بعد الاستثمار، والتسويق التجاري العالمي.

بموجب شروط اتفاقية الاستحواذ، تمّ تصميم هيكلية المقابل المالي للصفقة بما يتوافق مع مستهدفات الأداء المستقبلية. هذا وسيتمّ إطلاق الأسهم الصادرة كمقابل للصفقة على مراحل، وسيتمّ ربطها بخطط تحقيق أهداف نمو الإيرادات متعددة السنوات. وتهدف هذه الهيكلية إلى مواءمة إطلاق المقابل المالي للصفقة المقترحة مع الأداء المستقبلي لشركة QC Capital، والمصالح طويلة الأجل لمساهمي شركة Robo.ai.

يعتمد النموذج التشغيلي لشركة QC Capital على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وقدرات التمكين التشغيلي، مع تركيز خاص على وكلاء الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتخصّصة، وتمكين التقنيات الصناعية، لخدمة مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الصناعة والنقل والروبوتات التجسيدية بالذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي. وفي سياق عملياتها، تسعى QC Capital إلى تجميع بيانات الذكاء الاصطناعي، وبيانات التشغيل الصادرة عن الشركات التابعة لمحفظتها الاستثمارية، وبيانات التشغيل بعد الاستثمار، والبيانات المستمدة من ردود فعل السوق. ومن المتوقع أن يتمّ دمج جميع هذه الموارد والبيانات ضمن محرك تقييم الاستثمار بالذكاء الاصطناعيAI Investment Engine ، ونظامQC Alpha™ لدعم منظومة تحليل بيئة الصناعة، وتقييم المشاريع، وتطبيق إجراءات العناية الواجبة للتحقق من وضع المشاريع، وإدارة المخاطر، وإدارة عمليات ما بعد الاستثمار، وتقييم عمليات الاندماج والاستحواذ، وتحسين المحفظة الاستثمارية. وقد صُمم هذا النموذج ليشكّل دورة مستدامة من النمو، تبدأ باستخدام القدرات التقنية المتقدمة لتوليد البيانات الاستراتيجية، وتدعم عملية اتخاذ القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحفيز نمو الإيرادات وتوسيع المنظومة الاقتصادية.

يرتكز نموذج أعمال QC Capital على أربعة محاور رئيسية، تشكّل الأساس لمنظومتها الاستثمارية والتقنية المتكاملة، وهي بناء المشاريع الريادية، والاستثمار الاستراتيجي، وتطوير منصات الاندماج والاستحواذ، وتقنيات الاستثمار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. تشمل مجالات التركيز الاستراتيجي قطاعات واعدة، مثل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، والروبوتات الذكية ووكلاء الذكاء الاصطناعي، والأنظمة ذاتية القيادة، والخدمات اللوجستية الذكية، والتكنولوجيا المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومنصات الذكاء الاصطناعي المؤسسية، والاقتصاد الرقمي المتطور. وتعدّ هذه المجالات بمثابة قدرات مكمّلة لشبكة الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التابعة لشركة Robo.ai، ومنظومة أجهزتها الذكية، واستراتيجيتها للبنية التحتية الرقمية.

مستهدفات الأداء

واستناداً إلى الآلية المنصوص عليها في اتفاقية الاستحواذ والمتمثّلة بالإفراج القائم على الأداء، سيتم الإفراج عن الأسهم التي سيتمّ إصدارها لصالح شركة QC Capital على مدى السنوات الثماني المقبلة، رهناً بتحقيق أهداف محددة متعلقة بنمو الإيرادات. ومن أبرز هذه الأهداف، على سبيل المثال لا الحصر، تحقيق إيرادات تراكمية تناهز 2.4 مليار دولار أمريكي خلال عامي 2026 و2027، ستشكّل جزءًا من الشرط الرئيسي للإفراج التدريجي عن الأسهم التي سيتمّ إصدارها كمقابل للصفقة.

بالمقابل، ورهناً بإتمام الصفقة واستكمال عملية دمج الأعمال بنجاح، والإعلان عن تحقيق الإيرادات المستهدفة وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها، تتوقع Robo.ai أن تصبح QC Capital منصةً إضافيةً لتعزيز نمو إيرادات الشركة على المدى المتوسط والطويل، ودعم عمليات التكامل بين مختلف القطاعات الصناعية، وتعزيز التسويق العالمي لمنظومة الذكاء الاصطناعي. تجدر الإشارة إلى أن هذه الأهداف المتعلقة بالإيرادات تمثّل توقعات تطلّعية بطبيعتها، ولا تشكّل ضماناً للأداء المستقبلي.

وفي هذا الإطار، قال بنجامين تشاي، الرئيس التنفيذي لشركة Robo.ai: "تسعى Robo.ai إلى إنشاء منصة عالمية متكاملة لربط شبكات الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بما يمهد الطريق للجيل التالي من الاقتصاد الذكي. ومن المتوقع أن يساهم الاستحواذ على QC Capital في تعزيز قدرات Robo.ai في مجال اتخاذ قرارات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتجميع أصول البيانات، ودعم بناء المشاريع، وتنفيذ عمليات الاندماج والاستحواذ، والاستفادة من شبكات الموارد العالمية. وبعد إتمام الصفقة، من المتوقع أن تصبحQC Capital بمثابة المنصة الخاصة بشركة Robo.ai لدعم عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، وبناء المشاريع، وتطوير الفرص الاستثمارية، وتنمية أصول البيانات، بما يدعم التوسع المستمر للشركة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والبنية التحتية الرقمية، والمدن الذكية، والتنقل الذكي، والاقتصاد منخفض الارتفاع، إلى جانب المساهمة في بناء الجيل التالي من الاقتصاد الرقمي."

لمحة عن QC Capital:

تعدّ QC Capital Limited منصة تكنولوجية قابضة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لبناء المشاريع، تركز على الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الروبوتات، والبنية التحتية الرقمية، والمدن الذكية، والقيادة الذاتية، وبناء الجيل التالي من الاقتصاد الرقمي. ومن خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقدرات التمكين التشغيلي، والخبرة التشغيلية الصناعية، وتجميع أصول البيانات، وشبكات الموارد العالمية، تسعى QC Capital إلى تحديد شركات التكنولوجيا ذات القيمة طويلة الأجل ورعايتها والاستثمار فيها وتشغيلها، إلى جانب المساهمة في تعزيز أوجه التآزر بين منظومات تقنيات الذكاء الاصطناعي، والقدرات الرأسمالية، والموارد الصناعية، وأصول البيانات.

لمحة عن Robo.ai Inc.:

تعدّ شركة Robo.ai Inc.، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (NASDAQ: AIIO)، شركة للتكنولوجيا تُركز على بناء منصة عالمية لربط شبكات الروبوتات القائمة على الذكاء الاصطناعي. تولي الشركة اهتماماً خاصاً بالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الروبوتات والأجهزة الذكية والبنية التحتية الرقمية والأنظمة التكنولوجية ذات الصلة، بهدف ربط التكنولوجيا والبيانات والأجهزة والسيناريوهات الصناعية من خلال منصة شبكات تستخدم الذكاء الاصطناعي لمراقبة الشبكة وإدارتها وتحسين أدائها.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية. وقد تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن النتائج المتوقّعة. للمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على الإيداعات والتقارير التنظيمية المودعة من قبل شركة Robo.ai Inc. لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

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