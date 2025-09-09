شهد فندق “الدوسيت” بالقاهرة الجديدة مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن الانطلاقة الرسمية لمشروع “Riverton”، أحد أبرز المشروعات السكنية الفاخرة في قلب التجمع الخامس، بالشراكة بين شركة ميركون للتطوير العقاري، برئاسة الأستاذ أحمد أمبابي، وشركة التميز الكويتية، برئاسة الدكتور مشعل مشعان، والأستاذ محمود عثمان.

حضر المؤتمر نخبة من الشخصيات العامة ورجال الأعمال والإعلام، من بينهم النائب مصطفى بكري، والكاتب الصحفي أحمد صبري، والمستشار صلاح رزق، وكابتن الأهلي السابق خالد بيبو، والدكتور عبد المنعم فؤاد، وغيرهم من رموز المجتمع.

ويقام مشروع Riverton في موقع متميز أمام الجامعة الأمريكية، ويضم مجموعة متنوعة من الفيلات والوحدات السكنية والفندقية، مصممة وفق أحدث المعايير لتلبية تطلعات الباحثين عن الرفاهية والجودة.

أكد ممثلو الشركتين أن هذا التعاون الاستراتيجي يعكس ثقة المستثمر الكويتي في السوق العقاري المصري، الذي يشهد نموًا ملحوظًا وطلبًا متزايدًا على المشروعات المتميزة، مؤكدين أن المشروع يمثل إضافة نوعية لخريطة التطوير العمراني في القاهرة الجديدة.

واختُتم المؤتمر بتأكيد الشركاء على التزامهم بتقديم مشروع Riverton وفق أعلى معايير الجودة وفي المواعيد المحددة، ليكون نموذجًا مشرفًا يعكس نجاح الشراكة المصرية-الكويتية في مجال التطوير العقاري.

-انتهى-

#بياناتشركات