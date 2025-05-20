دبي، الإمارات العربية المتحدة وشارلوتسفيل، فرجينيا- يسر شركة RIIG المتخصصة في توفير حلول استخبارات المخاطر والأمن السيبراني، الإعلان عن إغلاق جولة تمويل كبيرة من مستثمرين في الإمارات العربية المتحدة. سيسهم هذا التمويل الجديد في دفع عجلة نمو الشركة، لا سيما ضمن قطاع الرعاية الصحية.

تم تأمين رأس المال هذا في أثناء زيارة فريق القيادة لمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، ويأتي ذلك في إطار مبادرة تغيير العلامة التجارية الأشمل للشركة، إذ ستغير علامتها من RIIG المتخصصة في توفير حلول استخبارات المخاطر والأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى HOOTL (Humans Out of the Loop)، المنصة التي ينصب تركيزها على تكنولوجيا الصحة وأتمتة التأمين، وفي ضوء خبرتها الثرية في أنظمة الذكاء الاصطناعي الأمنية الوطنية، تعمل HOOTL على تسريع وتيرة تطوير الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات الأكثر تعقيدًا التي تكتنف مجال التأمين الصحي، في ظل قطع خطوات ناجحة على طريق التوسع في المجالات الحيوية الأخرى.

صرح Denver Riggleman، المدير التنفيذي في شركة RIIG – HOOTL، قائلاً: "يعترينا شعور بالغ بالامتنان تجاه هذه الجولة التمويلية الجديدة ونتطلع إلى تعزيز شراكاتنا وحضورنا في الإمارات العربية المتحدة". "يرى المستثمرون أنَّ منتجنا هو حل مبتكر فريد من نوعه في مجال تكنولوجيا الصحة، لا سيما في عمليات التحقق من صحة التأمين والبت في المطالبات، ناهيك عن أنَّهم يتوقون إلى الاستفادة من هذه التقنيات الجديدة".

بالإضافة إلى ذلك، تخطط RIIG – HOOTL لفتح مكتب في الإمارات العربية المتحدة بهدف تعزيز الشراكات الطويلة الأجل عبر القطاعات العامة والخاصة والأكاديمية في المنطقة.

لقد أثمرت الرؤية الإدارية المستقبلية التي تعتنقها الإمارات العربية المتحدة، والتزامها بالتحول الرقمي وقدرتها على الاستفادة الفورية من الابتكارات الحديثة، واحدة من أكثر البيئات جاذبية عالميًا للشركات المعتمدة على التكنولوجيا، ما يجعل الإمارات العربية المتحدة شريكًا مثاليًا فاعلاً في مسيرة النمو والتأثير المستمرة لشركة RIIG - HOOTL.

لقد أجرى أيضًا فريق القيادة في RIIG - HOOTL، في أثناء الزيارة، مناقشات رفيعة المستوى مع قيادة إحدى الإمارات إلى جانب إحدى أبرز المجموعات المتخصصة في التكنولوجيا في المنطقة. وتجدر هنا الإشارة إلى أنَّ هذه المحادثات قد أسهمت في تعزيز مدى توافق مبادئ RIIG - HOOTL مع الأولويات الوطنية للإمارات العربية المتحدة في ما يتعلق بمجال الذكاء الاصطناعي وآليات الابتكار في مجال الرعاية الصحية والبنية التحتية الرقمية، كما قد فتحت آفاقًا واعدة تدعم سبل التعاون الإستراتيجي الأعمق.

تأتي هذه الصفقة الاستثمارية في أعقاب زيارة الإدارة الأمريكية إلى الإمارات العربية المتحدة، في إطار مواصلتها فتح المجال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يسهم بدوره في توفير فرص إضافية تخدم صالح الشركات الكائنة في الولايات المتحدة.

نبذة عن شركة RIIG

تحمل Riggleman Information & Intelligence Group (RIIG) على عاتقها مهمة تعزيز مرونة الأمن السيبراني التنظيمي وكشف التهديدات المتقدمة. إضافةً إلى ذلك، تم تصميم حلول RIIG المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتلبية الاحتياجات الأمنية الفريدة للشركات والمؤسسات في كل الصناعات الرئيسية في كل أنحاء العالم، إذ تقدم مجموعة من الخدمات المتميزة، من التحليلات اللحظية إلى تعزيز كشف التهديدات وإدارة المخاطر والرؤى التنظيمية المستنيرة. للتعرف على المزيد عن RIIG وحلولها، الرجاء زيارة https://www.riigtech.com/ أو www.hootl.com.

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