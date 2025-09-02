مايك ريتش هو الرئيس التنفيذي السابق لقسم التسويق في شركة أرامكس العالمية العملاقة في مجال اللوجستيات وإنترتينر، إحدى أبرز علامات أسلوب الحياة في المنطقة.

وكالة RICH تزود الأعمال بفريق تسويق مُدار بالكامل ومخصص يعمل كقسم داخلي لدى العملاء

نموذج العمل يَعد بإزالة التعقيدات المرتبطة بإنشاء فرق داخلية مع توفير التكاليف بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بخيار التوظيف التقليدي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشف خبير التسويق مايك ريتش عن إطلاق RICH، إحدى أوائل الوكالات في المنطقة التي يقودها رئيس تسويق، في خطوة تأتي بالتزامن مع تغييرات كبيرة يشهدها مجال التسويق في الشرق الأوسط. وتقدم الوكالة خدمة "أقسام التسويق الخارجية"، وهي عبارة عن فرق مُدارة بالكامل تعمل وكأنها قسم تسويق داخلي لدى العملاء، في حين تشرف الوكالة على تشغيله بالكامل. وبالاستفادة من نموذج عمل هجين يجمع بين فرق محلية وعالمية، تَعد الوكالة بإزالة التعقيدات المرتبطة بإنشاء فرق داخلية، مع توفير التكاليف بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بخيار التوظيف التقليدي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مايك ريتش، مؤسس وكالة RICH ورئيسها التنفيذي: "بعد العمل مع مئات الوكالات خلال العقدَين الماضيَين، لم أجد واحدة مصممة حقًا لتلبية احتياجات قادة التسويق في عالم اليوم، لذا قررت أن أؤسس واحدة بنفسي. وشهد التسويق تغييرات جذرية، فرؤساء التسويق اليوم هم قادة تجاريون يقودون استراتيجية النمو، ومع ذلك، تعمل أغلب الوكالات وكأننا ما زلنا في 2010".

ويُضفي وجود مايك ريتش مصداقية عالية على المشروع، لا سيما وأنه أمضى خمس سنوات في منصب الرئيس التنفيذي لقسم التسويق في أرامكس، الشركة العالمية العملاقة في مجال اللوجستيات، وإنترتينر، إحدى أبرز علامات أسلوب الحياة في المنطقة. وتشكّل معرفته وخبرته بالتحديات التي يواجهها رؤساء التسويق أساس العمليات في وكالة RICH.

وتمنح الوكالة الأعمال خيار الاستفادة من فريق تسويق مُدار بالكامل ومخصص أو وحدة متخصصة تعمل كقسم داخلي لدى العملاء. ويُصمم كل فريق وفقًا لاحتياجات العميل الخاصة، وتشرف RICH على إدارته بالكامل، لتضمن بذلك التركيز والتنسيق الذي تتمتع بهما الفرق الداخلية، لكن من دون تكاليف أو تعقيدات إنشائها. وبفضل هذا النموذج، يتجنّب العملاء عناء التوظيف والإدارة والامتيازات الوظيفية والرحلات والمصاريف العامة، وبتكلفة أقل من خيار التوظيف الداخلي وبفارق ملحوظ عن الوكالات التقليدية. كما صُمم هذا النموذج ليتوسع بسلاسة مع نمو الأعمال، لضمان بقاء قدرات التسويق مواكبة لطموحات الشركة.

وتعمل وكالة RICH عبر عرضَين مميزَين، هما:

RICH: أقسام تسويق خارجية كاملة أو جزئية، مُصممة خصيصًا وفقًا لأهداف العميل، وقطاع عمله، ووتيرة أعماله.

RICH Plus: وكالة تسويق بخدمات شاملة، تتضمن التصميم، وتنفيذ الحملات، والمحتوى، والاستراتيجية، والإنتاج، والفيديو، وغير ذلك الكثير، متاحة حسب الطلب أو بعقد استبقاء

وأضاف مايك: "عملتُ مع مئات الوكالات. معظمها يركز أولاً على الإبداع، وقليل منها يفهم ضغوط المتطلبات التجارية، فضلاً عن معرفة التحديات التي تواجه رئيس التسويق. وهنا تتميز وكالة RICH. فنحن قد عشنا التجربة، وحققنا نتائج على نطاق واسع، وبنينا هذه الوكالة خصيصًا لمن يشغلون هذا الدور اليوم. والموضوع هنا لا يقتصر على الكفاءة؛ بل يشمل أيضاً منح قادة التسويق المساحة للتركيز على الجوانب المهمة، مثل النمو والاستراتيجية والتوسع، دون الانشغال بالتوظيف أو إدارة الفرق الخارجية أو توجيهها، خصوصًا تلك التي لا تفهم هذا المجال بالكامل".

وتمتلك الوكالة حالياً فرقاً تشغيلية في دبي ومصر وجنوب أفريقيا، ومحفظة عملاء من مختلف القطاعات، بما فيها التكنولوجيا والتمويل وأسلوب الحياة والقطاع الحكومي.

لمحة عن RICH

تأسست RICH في عام 2025، وهي شريك تسويقي من نوع جديد، يجمع بين الاستراتيجية والإبداع والتنفيذ لدعم العلامات التجارية الطموحة ضمن منطقة الشرق الأوسط وخارجها. وتعمل RICH بعقلية رئيس التسويق، مع التركيز على التميز الإبداعي وتحقيق النتائج التجارية. وتقدم الوكالة خدمات تسويقية شاملة، بدءًا من بناء الاستراتيجية وحتى تطوير العلامة التجارية وكل ما بينهما، وذلك للأعمال من مختلف الأحجام، مع دعم جزئي لمهام رئيس التسويق، فضلاً عن حلول النمو الاستراتيجية. كما توفر الوكالة فرق تسويق مدمجة وباقة خدمات كاملة عبر منطقة الشرق الأوسط.

-انتهى-

#بياناتشركات