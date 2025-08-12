أول مبادرة عالمية متعددة الأطراف تعنى بوضع معايير واعتمادات صناعة الحديد والصلب

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "إمستيل" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: EMSTEEL) ("المجموعة")، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، اليوم أن شركة حديد الإمارات التابعة لها أصبحت رسمياً أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على شهادة (ResponsibleSteel™) لمصانع إنتاج الحديد المعتمدة التابعة لها، في خطوة هامة نحو تعزيز ممارسات إنتاج الحديد المستدام وفق أعلى معايير الشفافية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وبما يتماشى مع أرقى المعايير العالمية.

وتم منح الشهادة عقب عملية تدقيق شاملة أجرتها هيئة اعتماد "كيرز"، الجهة الدولية المرموقة المتخصصة في مجال التقييم والاعتماد. وقد خضعت حديد الإمارات التابعة لمجموعة إمستيل، لتقييم دقيق استنادًا إلى مجموعة متكاملة من معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ما يعكس التزامها بأعلى مستويات السلوك المسؤول والممارسات البيئية المتقدمة. ويؤكد هذا الإنجاز مكانة إمستيل الرائدة في القطاع، ويعزز من دورها كمحرك للتطور الإيجابي في صناعة الحديد العالمية.

وتأتي هذه الشهادة بعد تقدير رفيع حصدته الشركة مؤخراً، حيث مُنحت لقب "رائد استدامة الصلب لعام 2025" من قبل الرابطة العالمية للصلب، لتصبح بذلك الجهة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحصد هذا التكريم المرموق لعامين متتاليين. وتؤكد هذه الألقاب ريادة إمستيل، والتزامها الراسخ بتعزيز ممارسات الاستدامة في صناعة الحديد.

وبهذه المناسبة، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل": "يمثل حصولنا على هذه الشهادة المرموقة إنجازاً هاماً يعكس التزامنا الراسخ بالاستدامة والابتكار والنمو المسؤول. وبصفتنا أول جهة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحقق هذا الاعتماد العالمي، فإننا نؤكد التزامنا بدعم مستهدفات التصنيع المتقدّم، وإرساء معايير متقدمة في صناعة الحديد تهدف إلى خفض البصمة الكربونية ضمن مختلف مراحل سلسلة القيمة".

من جانبها، قالت آني هيتون، الرئيسة التنفيذية لدى ResponsibleSteel: "يمثل حصول إمستيل على شهادةResponsibleSteel™ انطلاقة هذا الاعتماد العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وترسيخًا لمعيار مهم في صناعة الحديد في المنطقة. وتشيد الشهادة بأنظمة الحوكمة الراسخة التي تعتمدها إمستيل، إلى جانب تفاعلها الشفّاف مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية. تلعب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دوراً هاماً ومتنامياً في سلسلة توريد الحديد العالمية، ما يؤهلها لأن تكون شريك رئيسي في مسيرة تطور هذه الصناعة وتحولها نحو ممارسات أكثر استدامة. ولا شك أن هذا الإنجاز يبرهن على قابلية تطبيق معايير الاستدامة عالميًا، ويبرز التقدم المتواصل الذي تحققه شركات رائدة مثل إمستيل. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع إمستيل وغيرها من الجهات الفاعلة في المنطقة لدعم الجهود الرامية إلى بناء سلسلة قيمة أكثر مسؤولية في صناعة الحديد".

وقال لي برانكلي، الرئيس التنفيذي لدى هيئة اعتماد "كيرز": "أظهرت إمستيل ريادةً استثنائية في استيفاء معايير الصارمة لشهادة ResponsibleSteel في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ونثمّن نهجها الاستباقي والتزامها المستمر بالتحسين والتطوير. وبصفتها أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذه الشهادة، فإنها ترسي معايير جديدة للمنطقة وتؤكد مكانتها الرائدة في مسار التحول الصناعي المسؤول. ولا يقتصر هذا الإنجاز على تعزيز حضور إمستيل على الساحة العالمية، بل يُسهم أيضًا في دعم رؤية دولة الإمارات الأوسع للتنمية الاقتصادية المستدامة والعمل المناخي."

وتعتبر (ResponsibleSteel™) أول مبادرة عالمية متعددة الأطراف تعنى بوضع معايير والاعتمادات الخاصة بصناعة الحديد والصلب. وتعمل هذه المبادرة بالتعاون مع المنتجين والمستهلكين والوسطاء لبناء صناعة أكثر استدامة من خلال التصدي لتحديات رئيسية تشمل التوريد المسؤول، وتغيّر المناخ، والتنوّع، وحقوق الإنسان، والحفاظ على البيئة، إلى جانب مجموعة من المبادرات الحساسة الأخرى.

نبذة عن مجموعة إمستيل:

مجموعة إمستيل هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (EMSTEEL)، وتعد أكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية، وأكثر من 70 سوقاً حول العالم، بمنتجات عالية الجودة، توفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة.

وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتخذ إمستيل من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتدير 16 مصنعاً متطوراً بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 3.5 مليون طن من الحديد الصلب، و4.6 مليون طن من الإسمنت سنوياً، لتكون ضمن أبرز المساهمين في إنجاز كبرى المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات.

تمتلك "القابضة" (ADQ)، وهي جهة استثمار سيادي رائدة تتميز بنشاطها وتركيزها على البنية التحتية الحيوية وسلاسل التوريد، حصة الأغلبية في مجموعة إمستيل.

