سول، كوريا الجنوبية--(BUSINESS WIRE/"ايتوس واير")-- أعلنت Redbrick (برئاسة المدير التنفيذي، Yeongmo Yang)، المزود الرائد لخدمات تعليم البرمجيات المبتكرة، عن توقيع مذكرة تفاهم (MOU) مع مركز الابتكار (MIH) التابع لجامعة ميدلسكس في دبي 2025 بتاريخ 16 أكتوبر وذلك على هامش فعاليات GITEX GLOBAL 2025 في دبي. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالي تعليم الذكاء الاصطناعي (AI) والبحث العلمي.

يقع مركز الابتكار التابع لجامعة ميدلسكس في دبي في حديقة دبي للمعرفة، ويُعدُّ منصَّة للتعاون بين الصناعة والأوساط الأكاديمية تهدف إلى تعزيز التعليم وريادة الأعمال، حيث يجمع بين الطلاب والشركات للعمل على مشاريع واقعية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، والتحول الرقمي.

بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم المؤسستان بالترويج المشترك لما يلي:

التعاون في تعليم الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي

برامج التدريب الداخلي في مجال الذكاء الاصطناعي

ورش عمل مشتركة، ومحاضرات خاصة، ومسابقات الهاكاثون

تطوير نظام تعليم عالمي من خلال تبادل المعرفة

على وجه الخصوص، ستدعم Redbrick طلاب MDX في دبي في المشاركة في مشاريع واقعية، مستفيدين من منصَّة Redbrick لإنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي وتقنيات الوكيل التعليمي بالذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وحضر حفل التوقيع البروفيسور Cedwyn Fernandes، نائب رئيس جامعة ميدلسكس ومدير MDX في دبي؛ والبروفيسورة Fehmida Hussain، نائبة مدير MDX في دبي ورئيسة MIH؛ والدكتور Jeongsoo Han والدكتورة Engie Bashir، الرئيسان المشاركان لـ MIH؛ إضافةً إلى Yeongmo Yang، الرئيس التنفيذي لشركة Redbrick وKwangyong Lee، المؤسس المشارك.

صرَّح المدير التنفيذي Yang قائلاً: "ابتداءً من تعاوننا مع MDX في دبي، نخطط لتوسيع شراكاتنا مع المؤسسات التعليمية العالمية، وإرساء نموذج يُسهم فيه تقنية الذكاء الاصطناعي بشكل عملي في قطاع التعليم".

كواحدة من الشركات المختارة في Hub71 بأبوظبي، تخطط Redbrick لتوسيع التعاون مع الجامعات والمؤسسات المحلية من خلال هذه الاتفاقية، بهدف تنمية المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون بين الصناعة والأوساط الأكاديمية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

-انتهى-

#بياناتشركات