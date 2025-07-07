دبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة استراتيجية تعكس قوة مركزه المالي وثقة المستثمرين المتزايدة به، أعلن راك بنك (RAKBANK) عن إتمام أول إصدار ناجح لسندات رأس المال الإضافي من الفئة الأولى (AT1)، بقيمة 300 مليون دولار أمريكي.

تأتي هذه السندات الدائمة بفترة حظر استدعاء مدتها ست سنوات (PerpNC6) ، وتمنحُ عائداً سنوياً بنسبة 6.625%، ممّا جعل إقبال المستثمرين عليها لافتاً، وأتاح للبنك تقليص هامش التسعير بمقدار 37.5 نقطة أساس، في مؤشّر قوي على ثقة العملاء بملاءة البنك المالية وتوجهاته المستقبلية للنموّ.

يمثّل هذا الإنجاز خطوة مهمة لتعزيز قاعدة رأسمال البنك، ويعدّ ركيزة أساسية لدعم التوسّع في عمليات الإقراض والتمويل، والاستثمار في المبادرات الاستراتيجية، فضلاً عن ترسيخ مكانة راك بنك التنافسية في القطاع المصرفي، مما يتيح له مواصلة التطوّر والابتكار وتقديم حلول مالية وخدمات مصرفية متطوّرة تلبي تطلعات عملائه وتفوق توقعاتهم.

لمحة عن بنك رأس الخيمة الوطني

يشكل راك بنك، المعروف أيضاً باسم بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.)، إحدى أكثر المؤسسات المالية عراقةً وديناميكيةً في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونجح البنك منذ تأسيسه في عام 1976 في حجز مكانة رائدة في السوق، حيث يوفر مجموعةً واسعةً من الخدمات المصرفية في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

ويُعد البنك شركة مساهمة عامّة ومقرّها إمارة رأس الخيمة، في حين يقع المكتب الرئيسي للبنك في مبنى راك بنك على شارع الشيخ محمد بن زايد. وتملك حكومة رأس الخيمة حصّة الأغلبية من أسهم البنك، المطروحة للتداول العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).

ويتميز راك بنك بتركيزه على الابتكار والتزامه الراسخ بتقديم خدمة عملاء استثنائية. وتهدف جهود التحول الرقمي التي يبذلها البنك إلى تحقيق رؤيته في أن "يصبح بنكاً رقمياً بلمسة إنسانية" لدعم عملائه في مختلف محطات حياتهم.

ويقدم بنك رأس الخيمة الوطني مجموعةً واسعةً من الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات، وذلك بالاعتماد على حلول مصرفية رقمية متطورة عبر 21 فرعاً. ويقدّم البنك كذلك خدمات مصرفية متوافقة الشريعة الإسلامية من خلال وحدته المتخصصة بالخدمات المصرفية الإسلامية، راك الإسلامي، لضمان تجربة سلسة للعملاء سواء ضمن فروعه أو عبر الإنترنت.

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